Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Felhasználói visszajelzések és saját tapasztalataink is megerősítik: problémák jelentkeztek szerda éjjel a Telekomnál. Jelenlegi ismereteink alapján a gond a 4G-hálózatot érinti.","shortLead":"Felhasználói visszajelzések és saját tapasztalataink is megerősítik: problémák jelentkeztek szerda éjjel a Telekomnál...","id":"20210623_telekom_budapest_edge_2g_3g_4g_halozat_hiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0c1082-16dd-45b0-8066-31f31b721134","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_telekom_budapest_edge_2g_3g_4g_halozat_hiba","timestamp":"2021. június. 23. 23:03","title":"Önnél sincs térerő? Lassú a net? Országszerte valami gond van a Telekom mobilhálózatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc4cc57-6677-497f-91f3-b35ea6c03700","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a bejelentés ideje még nem hivatalos, sokat elárul, hogy a Samsung már megkezdte a Galaxy Z Fold3 és Galaxy Z Flip3 összehajtható készülékek sorozatgyártását.","shortLead":"Bár a bejelentés ideje még nem hivatalos, sokat elárul, hogy a Samsung már megkezdte a Galaxy Z Fold3 és Galaxy Z Flip3...","id":"20210625_samsung_galaxy_zfold3_es_zflip3_sorozatgyartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bc4cc57-6677-497f-91f3-b35ea6c03700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc077aba-bd1d-413c-837c-427d964f3de1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_samsung_galaxy_zfold3_es_zflip3_sorozatgyartas","timestamp":"2021. június. 25. 10:03","title":"Már gőzerővel gyártják a Samsung új telefonjait – mutatjuk, mit tudnak majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5088c04c-e994-4374-9f42-0b0e1b018abe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének (MEOSZ) kutatása szerint a mozgáskorlátozott egyetemi hallgatók továbbra is komoly akadályokkal szembesülnek tanulmányaik során. Bár az elmúlt évtizedben általánosan javult a fogyatékossággal élő hallgatók felsőoktatási helyzete, a javulás nem egyenletes. ","shortLead":"A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének (MEOSZ) kutatása szerint a mozgáskorlátozott egyetemi...","id":"20210624_Tovabbra_is_egy_szazalek_alatt_van_a_fogyatekossaggal_elo_hallgatok_aranya_az_egyetemeken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5088c04c-e994-4374-9f42-0b0e1b018abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e2b89d-09c9-4e7f-a057-669c5d4c3bc9","keywords":null,"link":"/elet/20210624_Tovabbra_is_egy_szazalek_alatt_van_a_fogyatekossaggal_elo_hallgatok_aranya_az_egyetemeken","timestamp":"2021. június. 24. 13:48","title":"Továbbra is egy százalék alatt van a fogyatékossággal élő hallgatók aránya az egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65306c4c-66af-4269-88f0-f0506c3e2b10","c_author":"Viessmann","category":"brandcontent","description":"A COVID-19 elleni védekezés alapjaiban alakította át mindennapjainkat. Sok új dolgot tanultunk egészségünk megóvásáról, illetve jónéhány olyan, eddig kevésbé szembetűnő higiéniai probléma is végre felszínre került, amire már a járvány előtt is jóval nagyobb figyelmet kellett volna fordítanunk, hiszen ez lesz a kulcsa a biztonságos munkavégzés és oktatás újraindulásának. ","shortLead":"A COVID-19 elleni védekezés alapjaiban alakította át mindennapjainkat. Sok új dolgot tanultunk egészségünk megóvásáról...","id":"20210528_Tudja_mit_sziv_a_gyerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65306c4c-66af-4269-88f0-f0506c3e2b10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f06cdba-9a04-44f0-b875-ab269d065eb0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210528_Tudja_mit_sziv_a_gyerek","timestamp":"2021. június. 25. 14:30","title":"Hogyan lett volna csökkenthető a koronavírus kockázata az iskolákban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott szövetségi kapitánya a német-magyar mérkőzés után tartott sajtótájékoztatót.","shortLead":"A magyar válogatott szövetségi kapitánya a német-magyar mérkőzés után tartott sajtótájékoztatót.","id":"20210624_Marco_Rossi_sajtotajekoztato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"382aeb6c-3b38-4606-bc7e-d26b218cda5b","keywords":null,"link":"/sport/20210624_Marco_Rossi_sajtotajekoztato","timestamp":"2021. június. 24. 06:58","title":"Marco Rossi: „Sajnos a legszebb tündérmesékben sincs mindig happy end”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d5ce48-74fc-43ad-8d40-826fd5b5e9b2","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"Az igeidő-használat ebben az esetben fontos: a Fidesz a rendszerváltás idején még valóban kiállt a szexuális kisebbségekért.","shortLead":"Az igeidő-használat ebben az esetben fontos: a Fidesz a rendszerváltás idején még valóban kiállt a szexuális...","id":"20210624_Orban_Viktor_lmbtq_brusszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30d5ce48-74fc-43ad-8d40-826fd5b5e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6860179b-2e6e-490f-ac3c-d623c7f0e6cf","keywords":null,"link":"/360/20210624_Orban_Viktor_lmbtq_brusszel","timestamp":"2021. június. 24. 18:40","title":"Egy betű eltéréssel igaz, amit Orbán Viktor Brüsszelben mondott arról: védi a melegek jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b26964-6e45-4596-a48d-63a05f4b1d10","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szalai Ádám fejesével.","shortLead":"Szalai Ádám fejesével.","id":"20210623_Vezetunk_a_nemetek_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4b26964-6e45-4596-a48d-63a05f4b1d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e16dec-1884-495c-b6f9-5b47c09c356d","keywords":null,"link":"/sport/20210623_Vezetunk_a_nemetek_ellen","timestamp":"2021. június. 23. 21:13","title":"Vezetünk a németek ellen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Edge stabil változatában is megjelenik a funkció, amellyel egy pillanat alatt másik eszközre küldhető a weblaphoz tartozó link. ","shortLead":"Az Edge stabil változatában is megjelenik a funkció, amellyel egy pillanat alatt másik eszközre küldhető a weblaphoz...","id":"20210625_microsoft_edge_bongeszo_url_megosztasa_elkuldese_mobilra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"927c19d4-c5ff-4db5-a2dd-eae475d41d19","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_microsoft_edge_bongeszo_url_megosztasa_elkuldese_mobilra","timestamp":"2021. június. 25. 13:03","title":"Remek funkció érkezik az Edge böngészőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]