[{"available":true,"c_guid":"47622cb0-a187-41b1-881a-550176ee5b96","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A müncheni stadion miatt aktuális szimbólumra is igaz, hogy értelmezése attól függ, ki használja és miért.","shortLead":"A müncheni stadion miatt aktuális szimbólumra is igaz, hogy értelmezése attól függ, ki használja és miért.","id":"20210625_a_szivarvanyzaszlo_tortenete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47622cb0-a187-41b1-881a-550176ee5b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"908ed5ea-06e9-4ddb-8b02-9c5260b40cf2","keywords":null,"link":"/360/20210625_a_szivarvanyzaszlo_tortenete","timestamp":"2021. június. 25. 17:00","title":"Ezer színből áll és sokféleképpen értelmezik – a szivárványzászló története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae72d3e8-4eaa-4e81-97d1-edd634c3ea12","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a szaküzletekben kapható töltők között is találtak veszélyeset.","shortLead":"Még a szaküzletekben kapható töltők között is találtak veszélyeset.","id":"20210625_itm_termekteszt_usb_toltok_raznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae72d3e8-4eaa-4e81-97d1-edd634c3ea12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b34b424-b091-4a19-a0dd-a6eb3a33ee67","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_itm_termekteszt_usb_toltok_raznak","timestamp":"2021. június. 25. 10:05","title":"Figyelmeztet az ITM: áramütést okozhat tízből hat USB-töltő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f74c48-0af4-4f8a-bb3c-a7bfb8fef52c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az „amit mindig tudni akartál” mottójú kutatások érdekfeszítő példájaként brit tudósok nagy lépést tettek annak megismerése felé, hogy a müzli vagy a diákcsemege csomagjában miért kerülnek felülre a nagyobb darabok. A megfejtés komolyabb tudományos kérdések megfejtéséhez is jól jön.","shortLead":"Az „amit mindig tudni akartál” mottójú kutatások érdekfeszítő példájaként brit tudósok nagy lépést tettek annak...","id":"202125_a_paradiorejtely_feltorekvok_kutatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0f74c48-0af4-4f8a-bb3c-a7bfb8fef52c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c139154-1c87-4d25-b0bb-d68b8db3c56f","keywords":null,"link":"/360/202125_a_paradiorejtely_feltorekvok_kutatasa","timestamp":"2021. június. 26. 11:10","title":"Úgy tűnik, megvan a „nagy müzlirejtély” megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8adc0691-c533-4986-bfdf-6bb0e89491a6","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Nem lenne példátlan a történelemben, ha kiszáradna a Velencei-tó, volt már ilyenre példa többször is, legutóbb 150 éve. Sajnos a tömeges halpusztulás sem új jelenség, de a halállomány mostani hirtelen csökkenésének mértéke mindenkit sokkolt. A helyiek szerint csak a gyors válasz őrizheti meg a tavat mostani formájában. ","shortLead":"Nem lenne példátlan a történelemben, ha kiszáradna a Velencei-tó, volt már ilyenre példa többször is, legutóbb 150 éve...","id":"20210625_Nem_szeretnenk_ha_megint_kiszaradna__helyiek_a_Velenceito_jovojerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8adc0691-c533-4986-bfdf-6bb0e89491a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef08aeca-c2bd-42a4-a18f-f927d54e0430","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_Nem_szeretnenk_ha_megint_kiszaradna__helyiek_a_Velenceito_jovojerol","timestamp":"2021. június. 25. 20:00","title":"\"Szóltam, hogy SOS-helyzet van\" – a Velencei-tónál nem csak halpusztulás fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b767a85-b187-4594-bfc5-75238e1c7385","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A késelés öt súlyos sebesültje közül többen továbbra is életveszélyben vannak.","shortLead":"A késelés öt súlyos sebesültje közül többen továbbra is életveszélyben vannak.","id":"20210626_Tovabbra_sem_ismert_a_wurzburgi_keseles_elkovetojenek_inditeka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b767a85-b187-4594-bfc5-75238e1c7385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dae228c-6fe0-4935-967d-a3531916bcea","keywords":null,"link":"/vilag/20210626_Tovabbra_sem_ismert_a_wurzburgi_keseles_elkovetojenek_inditeka","timestamp":"2021. június. 26. 17:20","title":"Továbbra sem ismert a würzburgi késelés indítéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfc63551-f9cb-43de-aec8-797c1731e100","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délutántól lehetnek heves zivatarok a Dunántúlon, este a déli megyékben és az Alföldön, majd Észak-Magyarországon várhatóak viharok.","shortLead":"Délutántól lehetnek heves zivatarok a Dunántúlon, este a déli megyékben és az Alföldön, majd Észak-Magyarországon...","id":"20210625_vihar_lehules_narancsarga_veszelyjelzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfc63551-f9cb-43de-aec8-797c1731e100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3134a6fb-8912-466b-9a6f-6c21ba3dc18e","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_vihar_lehules_narancsarga_veszelyjelzes","timestamp":"2021. június. 25. 05:37","title":"Viharokkal érkezik a lehűlés, kiadták a narancsárga veszélyjelzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab8dc69-1939-49dc-9d96-5f96a43d85ee","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"tudomany","description":"A véletlennek köszönhetően került reflektorfénybe tavasszal az ország legidősebb, 98 évesen is praktizáló háziorvosa, amikor a koronavírus elleni vakcinát a Semmelweis Egyetem rektora személyesen adta be neki. A rubindiplomás doktor 0-24 órában a páciensek rendelkezésére áll I. kerületi lakás- rendelőjében, telefonon, interneten is bárki számára elérhető. “Hogy van ehhez merszem?” – jegyzi meg arról, hogy hetekre, hónapokra előre tervez.","shortLead":"A véletlennek köszönhetően került reflektorfénybe tavasszal az ország legidősebb, 98 évesen is praktizáló háziorvosa...","id":"20210626_kormendi_istvan_haziorvos_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ab8dc69-1939-49dc-9d96-5f96a43d85ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5586bd93-69c9-4011-8935-bf57a9b867da","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_kormendi_istvan_haziorvos_interju","timestamp":"2021. június. 26. 17:00","title":"Körmendi István 98 éves háziorvos: Van, amire nincs receptem, de legalább hagyom, hogy kibeszélje magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e14f2e-cbeb-462a-a966-f01cd43c99e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ember megérkezik, és rögtön tudja, hogy az olasz „Motorvölgyben” jár. ","shortLead":"Az ember megérkezik, és rögtön tudja, hogy az olasz „Motorvölgyben” jár. ","id":"20210625_lamborghini_huracan_repulo_bologna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05e14f2e-cbeb-462a-a966-f01cd43c99e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2063d7f0-dbd8-4ba0-bb6d-bda6547508f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210625_lamborghini_huracan_repulo_bologna","timestamp":"2021. június. 25. 10:46","title":"Egy 640 lóerős Lamborghini Huracan kísérgeti a repülőket Bolognában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]