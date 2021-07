Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fb86305e-bcad-443c-b42c-44c65419599d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Saját testénél sokszor nagyobb kígyókat is képes elejteni és felfalni több pókfaj, például a fekete özvegy – derül ki a Journal of Arachnology című tudományos lapban megjelent tanulmányból, amely 319 dokumentált esetet értékel.

","shortLead":"Saját testénél sokszor nagyobb kígyókat is képes elejteni és felfalni több pókfaj, például a fekete özvegy – derül ki...","id":"20210702_fekete_ozvegy_nagyobb_kigyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb86305e-bcad-443c-b42c-44c65419599d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493ac36b-7e68-4759-9cd6-dd515eb16007","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_fekete_ozvegy_nagyobb_kigyok","timestamp":"2021. július. 02. 12:03","title":"Akár 1 méteres kígyót is megöl és felfal a 2,5 centis fekete özvegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5b1420-4cb2-4067-9bc7-440d1ff0f791","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tetten ért halál az első kiadással megegyező, az eredeti kópiákat és negatívokat használó, a korabeli hibákat kijavító kötet.","shortLead":"A tetten ért halál az első kiadással megegyező, az eredeti kópiákat és negatívokat használó, a korabeli hibákat...","id":"202126_fotoalbum__robert_capa_a_tetten_ert_halal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d5b1420-4cb2-4067-9bc7-440d1ff0f791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44d8ae6-f973-42be-b702-a1d715eedb5c","keywords":null,"link":"/360/202126_fotoalbum__robert_capa_a_tetten_ert_halal","timestamp":"2021. július. 02. 12:00","title":"Végre magyarul is megjelent Robert Capa legendás fotóalbuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252bd007-5c90-4910-921f-b93ee5c6745c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főváros azon dolgozik, hogy a jövő héten újra lehetőség legyen ingyenes szűrésre.","shortLead":"A főváros azon dolgozik, hogy a jövő héten újra lehetőség legyen ingyenes szűrésre.","id":"20210702_karacsony_gergely_ingyenes_antitest_vizsgalat_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=252bd007-5c90-4910-921f-b93ee5c6745c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc5f43a-2af5-4a22-af3e-ce32ea84a95f","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_karacsony_gergely_ingyenes_antitest_vizsgalat_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. július. 02. 13:52","title":"Egy óra alatt beteltek a helyek az ingyenes antitestvizsgálatra Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c6d9c0-70d0-4bda-a39e-ba19d8d1921e","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"A 2021-es Európa-bajnokság tartogatott már korábban is remek meccseket, ám a legjobb címére pályázhatna a péntek esti belga-olasz mérkőzés is. A világbajnok franciákat megverő Svájc viszont búcsúzott, Spanyolország pedig úgy jutott az elődöntőbe, hogy tíz ember ellen nem bírt egy gólt begyötörni negyven perc alatt. Összefoglalónk. ","shortLead":"A 2021-es Európa-bajnokság tartogatott már korábban is remek meccseket, ám a legjobb címére pályázhatna a péntek esti...","id":"20210702_EURO2020_07_02_osszefoglalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26c6d9c0-70d0-4bda-a39e-ba19d8d1921e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbedfbcf-23a0-469d-971e-289d730f47a7","keywords":null,"link":"/sport/20210702_EURO2020_07_02_osszefoglalo","timestamp":"2021. július. 02. 23:48","title":"Olasz-spanyol szuperrangadó lesz az Európa-bajnokság elődöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15350dcb-29fe-4305-b2b8-799dd60fb937","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Perseverance már tudományos kutatásokat is végez a vörös bolygón.","shortLead":"A Perseverance már tudományos kutatásokat is végez a vörös bolygón.","id":"20210702_nasa_mars_jaro_perseverance","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15350dcb-29fe-4305-b2b8-799dd60fb937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce589cde-ff29-4e05-a2a5-1a6f5ff61776","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_nasa_mars_jaro_perseverance","timestamp":"2021. július. 02. 14:39","title":"Új területre merészkedett a NASA Mars-járója, ott is csodás a panoráma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ba2c5d-4296-44fd-897d-fa5bf06b082f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-AMG GT C Roadsterhez választott valaki igazán eredeti megjelenést. ","shortLead":"A Mercedes-AMG GT C Roadsterhez választott valaki igazán eredeti megjelenést. ","id":"20210628_MercedesAMG_GTC_Roadster_egyedi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04ba2c5d-4296-44fd-897d-fa5bf06b082f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed91c55f-6e0a-45e2-b587-e9612dcf2216","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_MercedesAMG_GTC_Roadster_egyedi","timestamp":"2021. július. 02. 04:21","title":"Csónakkékben, narancsszínnel igazán egyedi a Mercedes-AMG GT kabriója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06f30cb6-e1f3-4e60-a4bb-13d3f938eed7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai igazságügyi miniszter felül akarja vizsgálni a halálbüntetéssel kapcsolatos eljárásrendet.","shortLead":"Az amerikai igazságügyi miniszter felül akarja vizsgálni a halálbüntetéssel kapcsolatos eljárásrendet.","id":"20210702_Felfuggesztik_a_szovetsegi_halalbuntetesek_vegrehajtasat_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06f30cb6-e1f3-4e60-a4bb-13d3f938eed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee41d28-4ec9-4616-add0-b6118e1d6d7d","keywords":null,"link":"/vilag/20210702_Felfuggesztik_a_szovetsegi_halalbuntetesek_vegrehajtasat_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2021. július. 02. 06:44","title":"Felfüggesztik a szövetségi halálbüntetések végrehajtását az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben azoknak a videói is megjelenhetnek a hírfolyamban, akiket nem is követ a felhasználó.","shortLead":"A jövőben azoknak a videói is megjelenhetnek a hírfolyamban, akiket nem is követ a felhasználó.","id":"20210702_instagram_adam_mosseri_video_az_instagramon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b6ac5c-e9de-4cd5-8090-eb021bf6cb54","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_instagram_adam_mosseri_video_az_instagramon","timestamp":"2021. július. 02. 15:03","title":"Több lesz a videó az Instagramon, már nem a képekre koncentrál a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]