[{"available":true,"c_guid":"c8b479b7-0ac3-433c-ba95-f09a692528d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ingyenessé válik január elsejétől a kerékpár- és kutyaszállítás Budapesten belül a MÁV-csoport járatain; mindazok élhetnek a díjmentes szállítási lehetőséggel, akik ország- vagy Pest-vármegyebérlettel, Budapest-bérlettel, a fővároson belüli díjmentes utazási jogosultsággal, esetleg az álláskeresők arcképes havi bérletével rendelkeznek.","shortLead":"Ingyenessé válik január elsejétől a kerékpár- és kutyaszállítás Budapesten belül a MÁV-csoport járatain; mindazok...","id":"20241231_Januar-1-tol-ingyen-lehet-kutyat-es-kerekpart-szallitani-a-MAV-csoport-jaratain-Budapesten-belul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8b479b7-0ac3-433c-ba95-f09a692528d7.jpg","index":0,"item":"0fee0bea-b7e0-47ac-9dc0-eed0692da4ca","keywords":null,"link":"/kkv/20241231_Januar-1-tol-ingyen-lehet-kutyat-es-kerekpart-szallitani-a-MAV-csoport-jaratain-Budapesten-belul","timestamp":"2024. december. 31. 09:40","title":"Január 1-től ingyen lehet kutyát és kerékpárt szállítani a MÁV-csoport járatain Budapesten belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b9760ec-8fa1-46d2-83e9-04e4c7e21a0c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Szilveszter éjjelén jelent meg Rogán Antal idevágó rendelete.","shortLead":"Szilveszter éjjelén jelent meg Rogán Antal idevágó rendelete.","id":"20241231_A-cafolat-ellenere-Rogan-rendeletbe-adta-penzbe-fog-kerulni-a-szemelyi-igazolvany-es-az-utlevel-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b9760ec-8fa1-46d2-83e9-04e4c7e21a0c.jpg","index":0,"item":"e7f0757e-551c-44e0-af0d-7b506d6b9fcb","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_A-cafolat-ellenere-Rogan-rendeletbe-adta-penzbe-fog-kerulni-a-szemelyi-igazolvany-es-az-utlevel-ebx","timestamp":"2024. december. 31. 21:36","title":"Frissítés: az esetek többségében valóban ingyenes lesz a személyi igazolvány és az útlevél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12de094-f4dd-429d-95de-b985d43ffb93","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"3,2 százalékkal nőnek a juttatások.","shortLead":"3,2 százalékkal nőnek a juttatások.","id":"20241231_Megjelent-a-rendelet-a-nyugdijemelesrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d12de094-f4dd-429d-95de-b985d43ffb93.jpg","index":0,"item":"799793b9-0cc3-41ab-9d76-0648890b559e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241231_Megjelent-a-rendelet-a-nyugdijemelesrol","timestamp":"2024. december. 31. 10:06","title":"Megjelent a rendelet a nyugdíjemelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tudjuk, hogy hiányoznak az adóbevételek, ezeket újra kell teremtenünk – mondta a miniszter 14 év Fidesz-kormányzás után.","shortLead":"Tudjuk, hogy hiányoznak az adóbevételek, ezeket újra kell teremtenünk – mondta a miniszter 14 év Fidesz-kormányzás után.","id":"20241231_Nagy-Marton-financial-times-nyilatkozat-unios-forrasok-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"f5a41871-3d27-40c7-9b48-3384a7266465","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241231_Nagy-Marton-financial-times-nyilatkozat-unios-forrasok-gazdasag","timestamp":"2024. december. 31. 14:54","title":"Nagy Márton a Financial Timesnak: „Rendbe kell tennünk a gazdaságot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ca6dda-28a0-4c84-badd-59676f5e3460","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Bár a tőzsdék kitörő örömmel fogadták a republikánus elnökjelölt győzelmét, az amerikai lap cikkének két szerzője, Roberto Foa, a Cambridge-i Egyetem tanársegédje, illetve Rachel Kleinfeld, a Carnegie Békekutató vezető munkatársa visszafogottságot ajánl, mivel a populisták gazdasági mérlege általában siralmas.","shortLead":"Bár a tőzsdék kitörő örömmel fogadták a republikánus elnökjelölt győzelmét, az amerikai lap cikkének két szerzője...","id":"20241231_New-York-Times-vendegkommentar-uzleti-vilag-Donald-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89ca6dda-28a0-4c84-badd-59676f5e3460.jpg","index":0,"item":"c20c617d-4f26-4bfc-a523-9d4d9c9f10a5","keywords":null,"link":"/360/20241231_New-York-Times-vendegkommentar-uzleti-vilag-Donald-Trump","timestamp":"2024. december. 31. 13:30","title":"New York Times-vendégkommentár: Sokat ne várjon az üzleti világ Donald Trumptól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1446b460-d5e5-4635-ba51-0287f300833c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kínai elnök úgy véli, „a Tajvani-szoros két oldalán élő emberek egy családot alkotnak”.","shortLead":"A kínai elnök úgy véli, „a Tajvani-szoros két oldalán élő emberek egy családot alkotnak”.","id":"20241231_Hszi-Csin-ping-Senki-sem-allithatja-meg-Kina-es-Tajvan-ujraegyesiteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1446b460-d5e5-4635-ba51-0287f300833c.jpg","index":0,"item":"0068b419-8d24-48f3-9ff1-c9c2744b60df","keywords":null,"link":"/vilag/20241231_Hszi-Csin-ping-Senki-sem-allithatja-meg-Kina-es-Tajvan-ujraegyesiteset","timestamp":"2024. december. 31. 19:20","title":"Hszi Csin-ping: Senki sem állíthatja meg Kína és Tajvan újraegyesítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7601152b-2274-4f23-b6e6-2675daf51fe5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Neves külföldi művészekre, közéleti személyiségekre, sportolókra emlékezünk.","shortLead":"Neves külföldi művészekre, közéleti személyiségekre, sportolókra emlékezünk.","id":"20241230_hvg-Elhunytak-2024-ben-Vilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7601152b-2274-4f23-b6e6-2675daf51fe5.jpg","index":0,"item":"5b2c0bd8-c992-4fb8-b8fd-9068be96ba36","keywords":null,"link":"/360/20241230_hvg-Elhunytak-2024-ben-Vilag","timestamp":"2024. december. 31. 13:00","title":"A focizsenitől a színészóriásokig – tőlük is búcsúzott a világ 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d07da5-d18f-43e6-8694-c217096cf33d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szintén turistaként az Egyesült Arab Emírségekbe látogató lány azóta már be is töltötte a 18. életévét.","shortLead":"A szintén turistaként az Egyesült Arab Emírségekbe látogató lány azóta már be is töltötte a 18. életévét.","id":"20241230_Bebortonoz-Dubaj-kiskoru-turista-szex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79d07da5-d18f-43e6-8694-c217096cf33d.jpg","index":0,"item":"2a630411-0b0b-4c33-b12e-c625baa3f526","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_Bebortonoz-Dubaj-kiskoru-turista-szex","timestamp":"2024. december. 30. 20:37","title":"Bebörtönöztek Dubajban egy 18 éves turistát, mert lefeküdt egy 17 éves lánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]