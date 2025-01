Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"90d4ea70-584f-4623-910a-9f249ecbe17d","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Szeptembertől pihenni fog, és az új lemezén dolgozik.","shortLead":"Szeptembertől pihenni fog, és az új lemezén dolgozik.","id":"20250103_krubi-visszavonulas-pihenes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90d4ea70-584f-4623-910a-9f249ecbe17d.jpg","index":0,"item":"221fa9df-7a67-476f-b578-991311b1b77f","keywords":null,"link":"/kultura/20250103_krubi-visszavonulas-pihenes-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 17:55","title":"Krúbi is visszavonul egy évre az idei fesztiválszezon után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd397fc-bfd3-4bb3-988c-ed8a99a766af","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ez már valóban a bőség zavara: 2024-ben annyi játék jelent meg a Steam játékplatformon, amit már lehetetlen követni. A rekordszám jól hangzik, viszont felveti a kérdést: nem lenne jobb a kissé kevesebb?","shortLead":"Ez már valóban a bőség zavara: 2024-ben annyi játék jelent meg a Steam játékplatformon, amit már lehetetlen követni...","id":"20250102_steam-uj-jatekok-rekordev-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efd397fc-bfd3-4bb3-988c-ed8a99a766af.jpg","index":0,"item":"66dd155e-775a-4e73-8982-95edeb991f45","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_steam-uj-jatekok-rekordev-statisztika","timestamp":"2025. január. 02. 23:35","title":"Minden egyes nap 52 új játék: sosem volt még ennyire jó év PC-játékosoknak a Steamen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e05d9cfd-55cb-48a1-9bf6-a2fae519fefb","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Két sima meccsen dőlt el, kik játsszák január 3-án a döntőt.","shortLead":"Két sima meccsen dőlt el, kik játsszák január 3-án a döntőt.","id":"20250103_Luke-Littler-megismetelte-a-legendas-Phil-Taylor-bravurjat-Van-Gerwennel-jatszik-a-darts-vb-dontojeben-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e05d9cfd-55cb-48a1-9bf6-a2fae519fefb.jpg","index":0,"item":"e5c88fda-f41a-47c2-8792-d5007ffb8ab7","keywords":null,"link":"/sport/20250103_Luke-Littler-megismetelte-a-legendas-Phil-Taylor-bravurjat-Van-Gerwennel-jatszik-a-darts-vb-dontojeben-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 00:28","title":"Luke Littler megismételte a legendás Phil Taylor bravúrját, összejött az álomdöntő a darts-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyrészt informatikai fejlesztésre és nem előrehozott választásra megy a költségvetésben elkülönített, közel tízmilliárdos forrás. ","shortLead":"Nagyrészt informatikai fejlesztésre és nem előrehozott választásra megy a költségvetésben elkülönített, közel...","id":"20250103_nvi-informatikai-fejlesztes-elorehozott-valasztas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726.jpg","index":0,"item":"195874f5-4e8a-42af-b6b1-b801d20435d3","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_nvi-informatikai-fejlesztes-elorehozott-valasztas-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 08:44","title":"Megszólalt az NVI a költségvetésben szereplő választási pénzekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2fc4f1-60cd-4fd4-ace4-12e4013db0ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Starlinket is megelőzve elsőként ért el 100 Gbps sebességet a kínai Chang Guang Satellite Technology lézeres műhold-Föld internete.","shortLead":"A Starlinket is megelőzve elsőként ért el 100 Gbps sebességet a kínai Chang Guang Satellite Technology lézeres...","id":"20250103_kina-chang-guang-satellite-technology-lezeres-internet-fold-muhold-kapcsolat-rekord-100-gpbs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd2fc4f1-60cd-4fd4-ace4-12e4013db0ee.jpg","index":0,"item":"31153ae0-3a79-46d4-9f0c-dc22d7dd6f22","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_kina-chang-guang-satellite-technology-lezeres-internet-fold-muhold-kapcsolat-rekord-100-gpbs","timestamp":"2025. január. 03. 17:03","title":"Kipróbálták a 100 gigabites internetet – és működött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046c91d1-d6cd-41e6-a200-0db81c1ee50d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az újévi beszédében jelentette be az ország elnöke, hogy a franciák elhagyják a legfontosabb támaszpontjukat.","shortLead":"Az újévi beszédében jelentette be az ország elnöke, hogy a franciák elhagyják a legfontosabb támaszpontjukat.","id":"20250103_franciaorszag-afrika-elefantcsontpart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/046c91d1-d6cd-41e6-a200-0db81c1ee50d.jpg","index":0,"item":"a6cc3e0b-82dc-4bf3-a74e-a7ee87132ee7","keywords":null,"link":"/vilag/20250103_franciaorszag-afrika-elefantcsontpart","timestamp":"2025. január. 03. 11:35","title":"Tovább olvad a francia befolyás Afrikában, Elefántcsontpartról is menniük kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdc65c95-1bc2-4aa5-9c60-9cee6b19cf14","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A változtatás kritikusai attól tartanak, hogy iszlamista irányzatot vesz az oktatás, az új oktatási miniszter eleinte apró változtatásokat ígért, ami nem egészen tükrözi a valóságot.","shortLead":"A változtatás kritikusai attól tartanak, hogy iszlamista irányzatot vesz az oktatás, az új oktatási miniszter eleinte...","id":"20250103_Nagy-felhaborodast-valtott-ki-hogy-a-sziriai-atmeneti-kormany-hozzanyult-az-alaptantervhez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdc65c95-1bc2-4aa5-9c60-9cee6b19cf14.jpg","index":0,"item":"e4fe9957-db82-4775-ba36-54c140e9999f","keywords":null,"link":"/vilag/20250103_Nagy-felhaborodast-valtott-ki-hogy-a-sziriai-atmeneti-kormany-hozzanyult-az-alaptantervhez","timestamp":"2025. január. 03. 09:32","title":"Nagy felháborodást váltott ki, hogy a szíriai átmeneti kormány hozzányúlna az alaptantervhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac56e2be-c365-4146-a963-61f40468f8d4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Paár Attila új cége akár komolyabb paksi bevetésre is kész lehet, sok tevékenységi köre van.","shortLead":"Paár Attila új cége akár komolyabb paksi bevetésre is kész lehet, sok tevékenységi köre van.","id":"20250103_Tiborcz-Istvan-Paks-Paar-Attila-WHB-Trade-West-Hungaria-Bau","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac56e2be-c365-4146-a963-61f40468f8d4.jpg","index":0,"item":"04b252d2-5a49-42ce-bcc0-a11952d5618d","keywords":null,"link":"/360/20250103_Tiborcz-Istvan-Paks-Paar-Attila-WHB-Trade-West-Hungaria-Bau","timestamp":"2025. január. 03. 06:15","title":"Tiborcz István győri multimilliárdos üzlettársa Paksra is kivetette hálóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]