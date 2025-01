Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8dca1f8f-1a5c-424a-acdb-20757615df2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyakorlórepülést végző helikoptert határozottan figyelmeztették, hogy az utasszállító felé tart. ","shortLead":"A gyakorlórepülést végző helikoptert határozottan figyelmeztették, hogy az utasszállító felé tart. ","id":"20250130_washington-legi-katasztrofa-utasszallito-helikopter-legiiranyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dca1f8f-1a5c-424a-acdb-20757615df2c.jpg","index":0,"item":"587839ff-6c1e-4f4f-99b2-1a582eace060","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_washington-legi-katasztrofa-utasszallito-helikopter-legiiranyitas","timestamp":"2025. január. 30. 10:23","title":"„Csak egy tűzgolyót láttam, ami aztán eltűnt” – nyilvánosságra hozták, mit mondtak a légiirányítók a washingtoni légi katasztrófa idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0839a4c-6f74-45f3-bd2f-db7e68fc1765","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polgár Csaba már elbúcsúzott, utódja Dank Magdolna, a Semmelweis vezető onkológusa lehet. ","shortLead":"Polgár Csaba már elbúcsúzott, utódja Dank Magdolna, a Semmelweis vezető onkológusa lehet. ","id":"20250130_nepszava-pinter-sandor-belugy-orszagos-onkologiai-intezet-polgar-csaba-semmelweis-dank-magdolna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0839a4c-6f74-45f3-bd2f-db7e68fc1765.jpg","index":0,"item":"50855a94-ca6b-4614-9705-27ed7419e6a9","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_nepszava-pinter-sandor-belugy-orszagos-onkologiai-intezet-polgar-csaba-semmelweis-dank-magdolna","timestamp":"2025. január. 30. 12:53","title":"Népszava: A Semmelweis Egyetemről kaphat új főigazgatót az Országos Onkológiai Intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, az amerikai kormányzat tényleg komolyan gondolja, hogy magához csatolja a világ legnagyobb szigetét.","shortLead":"Úgy tűnik, az amerikai kormányzat tényleg komolyan gondolja, hogy magához csatolja a világ legnagyobb szigetét.","id":"20250131_egyesult-allamok-gronland-donald-trump-marco-rubio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885.jpg","index":0,"item":"d98c0c32-ef79-4b41-9488-038c0213e701","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_egyesult-allamok-gronland-donald-trump-marco-rubio","timestamp":"2025. január. 31. 06:07","title":"Trump külügyminisztere: Nem tréfa, hogy meg akarjuk venni Grönlandot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d366f8-fadf-4335-b365-3d045f69ec52","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Az ország legnagyobb ipari parkját építenék meg Bicsérd határában, Pécs közvetlen közelében, csak éppen a felülről jövő elképzelés nem egyezik a helyiekével. Gazdák alól kihúzott első osztályú termőföldek, rengeteg bizonytalanság, illetve a környezetszennyezéstől való félelem jellemzi a beruházást. Már ha megvalósul.","shortLead":"Az ország legnagyobb ipari parkját építenék meg Bicsérd határában, Pécs közvetlen közelében, csak éppen a felülről jövő...","id":"20250131_bicserd-ipari-park-pecs-termofold-uninext","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20d366f8-fadf-4335-b365-3d045f69ec52.jpg","index":0,"item":"073906d4-a096-4eab-b565-203555a98b84","keywords":null,"link":"/360/20250131_bicserd-ipari-park-pecs-termofold-uninext","timestamp":"2025. január. 31. 06:30","title":"Nem tudni, mi épül, mégis kihúzzák a legjobb földeket a gazdák alól a Pécs mellé tervezett gigantikus ipari park miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cefab26-833c-43dd-a125-405b2c9e416b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Fidesz EP-képviselőjének ülésnyitó beszéde több művészre is inspirálóan hatott, és ezzel mind gazdagabbak lettünk egy kicsit.","shortLead":"A Fidesz EP-képviselőjének ülésnyitó beszéde több művészre is inspirálóan hatott, és ezzel mind gazdagabbak lettünk...","id":"20250131_deutsch-tamas-angol-zene-kiszin-schilling-arpad-sarosdi-lilla-reggae-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cefab26-833c-43dd-a125-405b2c9e416b.jpg","index":0,"item":"b11cb27d-42da-41ac-8164-6ab643403def","keywords":null,"link":"/elet/20250131_deutsch-tamas-angol-zene-kiszin-schilling-arpad-sarosdi-lilla-reggae-ebx","timestamp":"2025. január. 31. 12:29","title":"Gitármuzsika és reggae-dal is készült Deutsch Tamás angoljából, ami Sárosdi Lilláékat is megihlette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aebcf68-06b2-4cac-aa09-34a76c489c12","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jöhetnek az ügyfelek Üzbegisztánból, Kazahsztánból, Tádzsikisztánból, Türkmenisztánból és Kirgizisztánból is.","shortLead":"Jöhetnek az ügyfelek Üzbegisztánból, Kazahsztánból, Tádzsikisztánból, Türkmenisztánból és Kirgizisztánból is.","id":"20250130_Azerbajdzsanban-nyitott-hatalmas-uzletet-a-Bugatti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7aebcf68-06b2-4cac-aa09-34a76c489c12.jpg","index":0,"item":"6de5f2d8-f1ad-46fc-98b5-d22980118973","keywords":null,"link":"/cegauto/20250130_Azerbajdzsanban-nyitott-hatalmas-uzletet-a-Bugatti","timestamp":"2025. január. 30. 20:20","title":"Nagyon megy a luxus Közép-Ázsiában, Azerbajdzsánban nyitotta meg legnagyobb szalonját a Bugatti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f79d69d-9082-4cf7-8dea-9b4864c97c8d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Két sávot elfoglalva vesztegelt az út közepén a 40 tonnás teherautó. ","shortLead":"Két sávot elfoglalva vesztegelt az út közepén a 40 tonnás teherautó. ","id":"20250131_mentes-M3-penzugyor-vezette-biztonsagba-kamiont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f79d69d-9082-4cf7-8dea-9b4864c97c8d.jpg","index":0,"item":"d9060fa7-4141-4914-8aed-baa1f4ad8758","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_mentes-M3-penzugyor-vezette-biztonsagba-kamiont","timestamp":"2025. január. 31. 15:31","title":"Rosszul lett az M3-ason egy kamionos, NAV-os járőr vezette biztonságba a járművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a7e180-ad5d-44ff-84a0-dff0c5f4bdf4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül két sikeres beavatkozás is lezajlott a Semmelweis Egyetemen.","shortLead":"Rövid időn belül két sikeres beavatkozás is lezajlott a Semmelweis Egyetemen.","id":"20250130_robotasszisztalt-mutet-gyerek-paciens-da-vinci-robot-semmelweis-egyetem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5a7e180-ad5d-44ff-84a0-dff0c5f4bdf4.jpg","index":0,"item":"433ce884-8a33-4c6b-bfd3-417144e5c646","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_robotasszisztalt-mutet-gyerek-paciens-da-vinci-robot-semmelweis-egyetem","timestamp":"2025. január. 30. 08:31","title":"Először végeztek itthon robotasszisztált műtétet gyerekeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]