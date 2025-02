Minden ember életében vannak olyan fontos pillanatok, amik valósággal beleégnek az elméjébe. Bizonyára sokan emlékeznek rá, hol voltak és mit csináltak

a tévészékház ostromakor,

az amerikai terrortámadáskor,

Michael Jackson halálakor,

amikor Simicska gecinek nevezte Orbánt,

vagy Oroszország Ukrajna ellen indított támadásakor.

Legalább ennyire meghatározó pillanat lehetett a kosárlabda-rajongók számára, amikor vasárnap reggel meglátták a telefonjuk kijelzőjén minden idők legnagyobb átigazolási bombáját: az NBA egyik legnagyobb tehetsége és sztárja, Luka Doncic csapatot cserélt a már kiöregedőben lévő, de még mindig stabil teljesítményt nyújtó Anthony Davisszel. A szlovén zseni a tavalyi évet egy 73 pontos meccsel robbantotta be, most pedig egy olyan átigazolással, amiről sajtóinformációk szerint nem is volt tudomása. Ahogyan senki másnak sem, szó szerint az éj leple alatt történt.

A következőkben bemutatjuk az idei év legnagyobb sporthírének (ez talán még így február elején sem túlzás) főszereplőit, legfontosabb állomásait és következményeit.

Mi a matek mögötte?

Először is rögzítsük a tényt, miért is ekkora szenzáció ez az üzlet: az NBA történetében soha nem fordult még elő, hogy két All-NBA (az adott szezon öt legjobbja) játékost idény közben elcseréltek volna. Ugyan a hírekben csak Doncicot és Davist, illetve a Los Angeles Lakest és a Dallas Maverickset emelik ki, a megállapodásban fontos szerepet osztottak a Utah Jazz csapatának is. A háromcsapatos csere értelmében

a Lakers megszerzi Luka Doncic, Maxi Kleber és Markieff Morris játékjogát,

a Mavericks Anthony Davist, Max Christie-t és a Lakers 2029-es első körös draftcetlijét,

a Jazz pedig átveszi Jalen Hood-Schifino szerződését, emellett kap két második körös picket a 2025-ös drafton.

Ami viszont fontosabb, és ez lehet az egyik magyarázat arra, hogy a Mavericksnek megérte elengedni legjobbját, hogy Anthony Davis szerződése ugyan trade kickert tartalmaz, de lemondott erről, így a Mavericks a luxusadó határa alá került.

Mi a luxusadó és a trade kicker? Az NBA-ben a csapatokat az úgynevezett fizetési sapka korlátozza, hogy mennyit költhetnek a játékosok fizetésére (ezzel elkerülve az olyasféle aránytalanságokat, mint amiket a labdarúgásban tapasztalhatunk a Manchester City vagy a Real Madrid esetében), ha azonban túllépik ezt a keretösszeget, luxusadót kell fizetniük. Minden dollárt, amelyet a luxusadó sapka fölött költenek, megadóztatnak.



A trade kicker pedig mindössze annyit jelent, hogy azokért a játékosokért, akiknek egy ilyen záradék van a szerződésében, bizonyos százaléknyi bónuszt kell fizetni, amikor átigazolják őket. Davis esetében ez 5,9 millió dollár lett volna, ám azzal, hogy a Mavericks lemondott erről, a csapatnak nagyobb pénzügyi szabadsága lesz, és luxusadót sem kell fizetnie.

Az üzletről a legnagyobb titokban, a színfalak mögé húzódva döntött Nico Harrison, a Dallas Mavericks és Rob Pelinka, a Los Angeles Lakers általános igazgatója. A két GM jól ismeri egymást régebbről, amikor Harrison még Kobe Bryant marketingmenedzsere volt a Nike-nál, Pelinka pedig Bryant ügynökeként dolgozott. Kettejük jó viszonya lehet az egyetlen magyarázat arra, hogy egy ilyen cserét sikerült mindenki előtt titokban tartani, még Los Angeles mindenható ura, LeBron James sem tudott róla. Az amerikai sportsajtó ordas baklövésként tálalta a Mavericks döntését (merthogy a dallasiak kezdeményezték a cserét, ami előtt sokan szintén értetlenül állnak). De valóban ennyire egyszerű lenne ez a történet? Még mennyire, hogy nem!

A dallasi narratíva és a lehetséges magyarázatok

Úgy vélem, a védekezéssel lehet bajnoki címet nyerni. Hiszek abban, hogy egy védekező mentalitású All-NBA kaliberű játékossal jobbak az esélyeink. Úgy építkezünk, hogy most és a jövőben is tudjunk nyerni

– ezzel magyarázta Harrison, hogy miért lépte meg a cserét a Mavericks.

Ha a dallasi GM szavaira alapozunk, nem lehet vitás, hogy ezen a téren nagyot lépett előre a csapat. Hiába zseniális, amit a labdával művel Doncic, a védekezésből nem szereti kivenni a részét, ilyen alibizést pedig Davistől biztosan nem láthatunk majd. Szükség is lesz a jó védekezésre, ugyanis a Doncic-éra utáni első meccsen egy 144–101-es zakóba szaladt bele a Mavs a Cleveland Cavaliers ellen. A dallasi keret egyébként Doncic távozása után is nagyon erős maradt Kyrie Irvinggel, Klay Thompsonnal, Dereck Livelyval és a két új szerzeménnyel, Davisszel és Christie-vel (bár tegyük hozzá, hogy jelenleg egyikük sem bevethető), de Harrison mondatának második fele teljességgel védhetetlen.

A Los Angeles Lakers #3 Anthony Davis segítséget kap a mikrofon levételéhez a Lakers médianapján a UCLA Health Training Centerben a kaliforniai El Segundóban, 2024. szeptember 30-án. AFP / Frederick J. Brown

Doncic és Davis között mindössze 6 év korkülönbség van, ami hétköznapi emberek között elenyésző számnak tűnik, sportban viszont igenis van relevanciája. A 25 éves szlovén még el sem érte pályája csúcsát (ezt a sporttudomány nagyjából 28 éves korra lövi be), Davis viszont papíron már túl van ezen (talán nem csak papíron), és lássuk be, nem mindenki genetikai csoda, mint LeBron James, aki 40 évesen is remek formának örvend. Thompsont napok választják el a 35-től, Irving pedig márciusban krisztusi korba lép, ahhoz pedig a világ összes szenteltvize sem lenne elég, hogy a sérüléseinek nyomait eltüntesse. Davis érkezésével mindent egy lapra tettek fel Dallasban, mert ha ez a keret idén, vagy legkésőbb jövőre nem nyer bajnoki gyűrűt, akkor ezzel az üzlettel jó időre elásta magát, és hosszú évekbe telhet egy új csapat felépítése.

Az eddigiek alapján továbbra is ordas baklövésnek tűnik a csere, van azonban egy tényező, amit nem lehet szem elől téveszteni. Luka Donciccsal valami nincs rendben. Az utóbbi hetekben ugyan kevéssé van terítéken a téma, éppen a sérülései miatt, de fizikálisan komoly problémái vannak a szlovén zseninek. A tavalyi bajnoki döntő után csúnyán elengedte magát, augusztusban pedig arról cikkezett az amerikai sajtó, hogy nagyon rossz állapotban van, és muszáj lesz leadnia a súlyából. A jó néhány pluszkiló és az egyre gyakrabban jelentkező sérülések között nyilvánvalóan van összefüggés, az ESPN szakírója, Tim MacMahon pedig úgy tudja, a dallasi vezetésnek súlyos aggályai voltak Doncic életmódjával kapcsolatban, ezért is döntöttek úgy, hogy megválnak tőle.

Following a recent injury, Luka Doncic reportedly gained significant weight, reaching nearly 270 pounds 😲



This raised concerns within #dallasmavericks organization regarding his conditioning & potential impact on his performance 😳



[Via: @espn_macmahon]#lukadoncic #NBA pic.twitter.com/i3LlWDcCr8 — FirstSportz (@sportzfirst1) February 2, 2025

Azt se felejtsük el, hogy a lehetséges 50 meccsből mindössze 22-n lépett pályára, és most is egy sérülésből lábadozik. Lehet valaki akármilyen jó játékos, sérülten nem veszi hasznát a csapata. Számtalan példát láttunk már erre, gondoljunk csak Ronaldóra, akit ugyan a valaha volt egyik legjobb focistának tartanak, de az emberben mindig ott motoszkál vele kapcsolatban a gondolat, hogy mi lett volna, ha… Jelenleg Donciccsal is ez a helyzet: korszakos zseni, ez nem vitás, megvan benne minden, hogy egy napon a legnagyobbak között szerepeljen a neve, de az is benne van a pakliban, hogy 30 éves korára már nem lesz NBA-játékos. Ezért is bátor vállalás, még ha elsőre nem is tűnik annak, hogy a Lakers szerződtette.

A Lakers elkezdte építeni a jövőt

LeBron James Los Angeles teljhatalmú ura, amióta a Lakersnél van, szabad kezet kapott, hogy olyan játékosokat és edzőket vigyen a csapathoz, akikkel ő akar játszani. Így került Kaliforniába Anthony Davis is, akivel James nagyszerű kapcsolatot ápol, remekül megértik egymást a pályán és azon kívül is, bizonyára fájó számára az elvesztése. Most azonban úgy tűnik, hogy megkerülték, ugyanis ha hinni lehet a híreknek, a Doncic–Davis cseréről mit sem tudott a király. Ugyanolyan meglepődéssel fogadta a hírt, mint a Phoenix Suns játékosai, Kevin Durant és Bradley Beal, akik a Portland elleni meccs közben értesültek az átigazolási bombáról:

KD and Beal’s reaction to the Luka trade 😭 pic.twitter.com/ALqUGLvIBI — A ✩ (@adryanashton) February 2, 2025

A sztorinak ez a szála számos kérdést felvet. Valóban hihetünk-e annak, hogy a hatalmas befolyással bíró LeBron Jamest kihagyták ebből a buliból? Ha igen, az könnyen azt is jelentheti, hogy a 40 éves játékos megkapta a selyemzsinórt és jövőre új csapat után nézhet (ha egyáltalán még folytatni akarja). A dolog persze jól is elsülhet, hiszen ha valaki, akkor James segítségére lehet Doncicnak abban, hogy fizikálisan összeszedje magát és átvegye tőle a királyi címet. Azt sem zárhatjuk ki, hogy kettejük párosa jól fog működni a pályán és a Lakers a bajnokesélyesek közé lép elő. Doncic visszatérését február közepére várják, így akár egy-két hónapon belül választ kaphatunk ennek az ügynek a legnagyobb kérdésére: ki nyert és ki veszített ezzel a cserével? Egy biztos, két győztese nem lesz, két vesztese viszont még lehet.