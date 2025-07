33 millió részecske/év – ontják magukból a mikroműanyagot a mosogatógépek

A Queenslandi Egyetem kutatói által jegyzett vizsgálat a mikro- és műanyagrészecskék kibocsátását vette górcső alá a különböző műanyag tárgyakból, mosogatógép használata során. (Mikroműanyagnak az 5 milliméternél kisebb, míg nanoműanyagnak az egy mikrométernél kisebb részecskéket tekintik.)

A vizsgálatok során új műanyag edények mosását indították el 70 Celsius-fokos programon, majd elemezték a gép által kiadott szennyvizet, mikroműanyagok után kutatva. És hát nem kellett nagyon keresni, ugyanis megállapították, hogy

egyetlen mosási program során 920 ezer részecske szabadult ki.

Elvis Okoffo, az American Chemical Society ES&T Water tudományos folyóiratban publikált tanulmány társszerzője számításai szerint egy átlagos háztartás mosogatógépe évi több mint 33 millió részecskét bocsát ki. A leggyakoribb műanyagtípusok a polipropilén és a polisztirol voltak – állapították meg a kutatók. „Ez azt árulja el nekünk, hogy a műanyag edények, mosogatógép-állók vagy sem, részecskéket bocsátanak ki” – mondja Okoffo.

A kutató szerint további kutatások szükségesek a régi és az új anyagok közötti összevetéshez, valamint annak megállapításához is, hogy a hőmérsékleti különbségek, valamint az egyes programok hatással vannak-e erre a dologra.

Egy másik, hasonló tanulmány során Shima Ziajahromi, a Griffith Egyetem munkatársa úgy találta, egyetlen mosógépprogram 600 ezer mikroműanyag-részecskét engedhet a szennyvízhálózatba. Ő arra hívja fel a figyelmet, hogy érdemes lenne több vizsgálatot elvégezni a régi tárolóedényekkel is – ezek ugyanis már karcosak, és „nagyon valószínű”, hogy jóval több műanyagrészecskét bocsátanak ki.

Ziajahromi egyúttal hangsúlyozza: fontos lenne monitorozni a szennyvízben lévő mikroműanyagokat, mert ezek végső soron – tisztítás ide vagy oda – visszakerülnek a körforgásba. A szennyvízrendszer melléktermékeit ugyanis sokszor végső soron a talaj trágyázására használják fel – idézi a szakembert az ABC News.

A megoldás egyébként viszonylag egyszerű lenne, és Franciaország január óta már elő is írja a hagyományos mosógépek esetében: egy mikroműanyag-szűrő. Egyelőre azonban nincs hír arról, hogy más európai országok is tervezik-e ilyenek kötelező alkalmazását, esetleg a mosogatógépek esetében is.

