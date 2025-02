Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A terrorszervezet négy izraeli túsz holttestét ajánlotta a foglyokért cserébe.","shortLead":"A terrorszervezet négy izraeli túsz holttestét ajánlotta a foglyokért cserébe.","id":"20250226_izrael-hamasz-tuszok-fogolycsere-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5.jpg","index":0,"item":"3626df48-74d0-416d-8e66-740788eea053","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_izrael-hamasz-tuszok-fogolycsere-tuzszunet","timestamp":"2025. február. 26. 09:56","title":"Megállapodott a 620 visszatartott palesztin fogoly elengedéséről Izrael és a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9a346f-965b-44b5-b00b-936833eb148d","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Szabó Norbert azt állítja: Lukács Tamás, Schadl György egykori alelnöke és Czine Ágnes alkotmánybíró veje törvénytelenül ürítette ki és tette tönkre az irodáját helyettesként.","shortLead":"Szabó Norbert azt állítja: Lukács Tamás, Schadl György egykori alelnöke és Czine Ágnes alkotmánybíró veje...","id":"20250226_vegrehajto-per-birosag-schadl-volner-czine","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df9a346f-965b-44b5-b00b-936833eb148d.jpg","index":0,"item":"808de55e-5f44-49b3-b74c-f67027828177","keywords":null,"link":"/360/20250226_vegrehajto-per-birosag-schadl-volner-czine","timestamp":"2025. február. 26. 06:45","title":"Tovább harcol a bíróságon a kifosztott végrehajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A gazdasági növekedés az idén is alacsonyabb lehet, mint ahogy azt a kormány várja, miközben az infláció biztos, hogy nagyobb lesz a prognózisában szereplőnél – derül ki a Költségvetési Tanács friss jelentéséből.","shortLead":"A gazdasági növekedés az idén is alacsonyabb lehet, mint ahogy azt a kormány várja, miközben az infláció biztos...","id":"20250224_Lassabb-gazdasagi-novekedes-nagyobb-aremelkedes-johet-Magyarorszagon-allitja-a-Koltsegvetesi-Tanacs-friss-jelentese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"e3b2b585-7cae-4cb8-9bc9-ea9729876c10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_Lassabb-gazdasagi-novekedes-nagyobb-aremelkedes-johet-Magyarorszagon-allitja-a-Koltsegvetesi-Tanacs-friss-jelentese","timestamp":"2025. február. 24. 21:05","title":"Lassabb gazdasági növekedés, nagyobb áremelkedés jöhet Magyarországon – állítja a Költségvetési Tanács friss jelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8828ee6-7756-4bd3-be8a-a9b67acf6c46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Bírói Egyesület arra is figyelmeztetett, hogy a demonstráción történő részvétellel kapcsolatos adatgyűjtést az információs önrendelkezésről szóló törvény és a GDPR is tiltja.","shortLead":"A Magyar Bírói Egyesület arra is figyelmeztetett, hogy a demonstráción történő részvétellel kapcsolatos adatgyűjtést...","id":"20250224_Meguzentek-a-birok-Bayer-Zsoltnak-milyen-ugyekben-talalkozhat-az-altala-listazott-kollegakkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8828ee6-7756-4bd3-be8a-a9b67acf6c46.jpg","index":0,"item":"d0bc6002-210a-44f6-b998-0ac0b6f75281","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Meguzentek-a-birok-Bayer-Zsoltnak-milyen-ugyekben-talalkozhat-az-altala-listazott-kollegakkal","timestamp":"2025. február. 24. 13:43","title":"Megüzenték a bírók Bayer Zsoltnak, milyen ügyekben találkozhat az általa listázott kollégákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def03125-e475-45fb-a7bc-263fbaa4a9e6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szám a 2020-as szigorítás óta évről évre növekszik, ezért a kormány ismét változtatna a rendszeren.","shortLead":"A szám a 2020-as szigorítás óta évről évre növekszik, ezért a kormány ismét változtatna a rendszeren.","id":"20250226_oktatasi-hivatal-iskolahalasztas-ovoda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/def03125-e475-45fb-a7bc-263fbaa4a9e6.jpg","index":0,"item":"ecac1583-f3ba-4f71-bcab-3d4714db7762","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_oktatasi-hivatal-iskolahalasztas-ovoda","timestamp":"2025. február. 26. 06:34","title":"Idén 24 ezren kértek iskolahalasztást a gyermeküknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c069e480-0116-4523-b580-92d24eac1d34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 31 éves H. Renátót lakossági bejelentés alapján azonosították a rendőrök.","shortLead":"A 31 éves H. Renátót lakossági bejelentés alapján azonosították a rendőrök.","id":"20250225_4-6-os-villamos-garazdasag-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c069e480-0116-4523-b580-92d24eac1d34.jpg","index":0,"item":"3f35d8b6-ad4e-4339-aa8e-ee7e9894e20d","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_4-6-os-villamos-garazdasag-rendorseg","timestamp":"2025. február. 25. 10:46","title":"Tagadja bűnösségét a férfi, aki őrjöngve próbálta eltolni a 4-es, 6-os villamost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45dcf446-6758-4aac-950e-34084f3e9204","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Perlusz László, a VOSZ főtitkára üdvözlendőnek tartja a két- és háromgyermekes anyák szja-mentességét, de szerinte az nem fenyeget, hogy a munkaadók megspórolnák a következő évekre tervezett fizetésemeléseket az adókedvezményre hivatkozva.","shortLead":"Perlusz László, a VOSZ főtitkára üdvözlendőnek tartja a két- és háromgyermekes anyák szja-mentességét, de szerinte...","id":"20250224_vosz-perlusz-laszlo-szja-mentesseg-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45dcf446-6758-4aac-950e-34084f3e9204.jpg","index":0,"item":"d120f23d-706f-4468-a8d7-11ffa4f8ab8b","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_vosz-perlusz-laszlo-szja-mentesseg-vallalkozas","timestamp":"2025. február. 24. 15:27","title":"A VOSZ azt ígéri, nem maradnak el a béremelések az szja-mentesség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee42184-bf1f-4beb-96f4-111533b3bcb9","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A román Rapid Bukarest örülhet, amely a norvég csapat helyett jutott tovább.","shortLead":"A román Rapid Bukarest örülhet, amely a norvég csapat helyett jutott tovább.","id":"20250224_Ketszer-is-csodbe-ment-es-az-utolso-ot-meccset-elbukta-megis-tovabbjuto-helyen-zart-a-BL-ben-a-haromszoros-gyoztes-Vipers","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ee42184-bf1f-4beb-96f4-111533b3bcb9.jpg","index":0,"item":"a27686c1-df6d-446d-9f48-574daaf22a73","keywords":null,"link":"/sport/20250224_Ketszer-is-csodbe-ment-es-az-utolso-ot-meccset-elbukta-megis-tovabbjuto-helyen-zart-a-BL-ben-a-haromszoros-gyoztes-Vipers","timestamp":"2025. február. 24. 15:10","title":"Kétszer is csődbe ment, és az utolsó öt meccsét elbukta, mégis továbbjutó helyen zárt a BL-ben a háromszoros győztes Vipers","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]