[{"available":true,"c_guid":"3d8cb097-0004-484a-94a4-048db96a9cc7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hitelminősítő szerint az államadósság nőni fog, az EU-tól továbbra is alig jön majd pénz, míg a költségvetési hiányt nehéz lesz tartani.","shortLead":"A hitelminősítő szerint az államadósság nőni fog, az EU-tól továbbra is alig jön majd pénz, míg a költségvetési hiányt...","id":"20250225_sp-kormany-valasztasi-osztogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d8cb097-0004-484a-94a4-048db96a9cc7.jpg","index":0,"item":"24e5bf00-fd6f-4b5c-b8ef-d54a3839d9d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_sp-kormany-valasztasi-osztogatas","timestamp":"2025. február. 25. 18:09","title":"Az S&P szerint kockázatos a kormány bejelentett választási osztogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc23e18-67eb-415b-a8d5-cdd0e3abc80e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Putyinnal jó viszonyt ápoló, az orosz gazdaságban fontos szerepet betöltő oligarchák.","shortLead":"Putyinnal jó viszonyt ápoló, az orosz gazdaságban fontos szerepet betöltő oligarchák.","id":"20250226_orosz-oligarchak-szankcios-lista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6dc23e18-67eb-415b-a8d5-cdd0e3abc80e.jpg","index":0,"item":"88155d00-4123-43ee-a83e-917549a160d3","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_orosz-oligarchak-szankcios-lista","timestamp":"2025. február. 26. 15:53","title":"A Szabad Európa közölt egy listát azokról az oroszokról, akiket levetetne a magyar kormány az uniós szankciós listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e381857c-1eea-48f9-bea5-331d1acea121","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten elismerte a BKV, hogy az oroszok nem felújították, hanem újragyártották a 3-as metró szerelvényeit. Az ügyben a DK már kétszer is feljelentést tett.","shortLead":"A héten elismerte a BKV, hogy az oroszok nem felújították, hanem újragyártották a 3-as metró szerelvényeit. Az ügyben...","id":"20250225_DK-3-as-metro-feljelentes-M3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e381857c-1eea-48f9-bea5-331d1acea121.jpg","index":0,"item":"7cf921b5-daae-451d-a120-3018dde527bb","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_DK-3-as-metro-feljelentes-M3","timestamp":"2025. február. 25. 15:43","title":"A DK feljelentést tesz a 3-as metró ügyében a BKV-vezér beismerése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Változtat a YouTube, hamarosan már nem lehet majd kulcspillanatokat kettévágni reklámblokkokkal. ","shortLead":"Változtat a YouTube, hamarosan már nem lehet majd kulcspillanatokat kettévágni reklámblokkokkal. ","id":"20250225_google-youtube-reklamok-elhelyezese-valtoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925.jpg","index":0,"item":"8d3ab3cd-12c8-4df0-a65e-6ee906aaca4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_google-youtube-reklamok-elhelyezese-valtoztatas","timestamp":"2025. február. 25. 19:03","title":"Kevesebb lesz a bosszantó reklám a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e3cc05-80a1-4aca-9c38-44c9e55d07c8","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Egy tollvonással meggyengítette Rogán Antal hatalmát Orbán Viktor kormányfő, Gulyás Gergellyel együtt 14-ből 11 állami vállalat felügyeletét vesztették el. Az átszervezést nemcsak a választási felkészülés indokolhatja, de így bizonyíthatja Orbán az amerikaiaknak, hogy csökkenti a korrupciós kockázatot Rogán körül. És persze illeszkedik a kormányfő hatalomgyakorlási technikájába is.","shortLead":"Egy tollvonással meggyengítette Rogán Antal hatalmát Orbán Viktor kormányfő, Gulyás Gergellyel együtt 14-ből 11 állami...","id":"20250225_Orban-kormany-Rogan-Gulyas-Lantos-Nagy-Amerika-szankcio-titkosszolgalat-digitalis-allampolgarsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35e3cc05-80a1-4aca-9c38-44c9e55d07c8.jpg","index":0,"item":"3a1847f1-c275-46c4-a67c-818e1fdf8dec","keywords":null,"link":"/360/20250225_Orban-kormany-Rogan-Gulyas-Lantos-Nagy-Amerika-szankcio-titkosszolgalat-digitalis-allampolgarsag","timestamp":"2025. február. 25. 14:54","title":"Amerika visszainteget: Rogán ma elbukta hatalmának jó részét, miután a szankciós kalodából nem szabadult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem az a baja Magyarral, hogy utolsó pillanatban lemondta a beszélgetésüket, inkább az, hogy átengedte az irányítást a rogáni propagandának, amire eddig nem volt példa.","shortLead":"Nem az a baja Magyarral, hogy utolsó pillanatban lemondta a beszélgetésüket, inkább az, hogy átengedte az irányítást...","id":"20250226_Puzser-Robert-Magyar-Peter-visszael-azzal-hogy-o-a-remeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee.jpg","index":0,"item":"da712ae7-c724-4588-b84c-64335bef5762","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_Puzser-Robert-Magyar-Peter-visszael-azzal-hogy-o-a-remeny","timestamp":"2025. február. 26. 08:12","title":"Puzsér Róbert: Magyar Péter visszaél azzal, hogy ő a remény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az inflációkövető PMÁP-vagyon jelentős része, illetve a hozamfizetések háromnegyede egy szűk, gazdag réteghez kötődik. Esélyes, hogy ők kiszállnak az állampapírokból, ha az ÁKK nem kínál vonzó alternatívát – márpedig egyelőre nem kínál.","shortLead":"Az inflációkövető PMÁP-vagyon jelentős része, illetve a hozamfizetések háromnegyede egy szűk, gazdag réteghez kötődik...","id":"20250226_A-gazdagokra-hullik-az-orbani-penzeso-nagyja-az-AKK-pedig-hazardirozik-veluk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38.jpg","index":0,"item":"d67c5468-7897-48ee-9e05-d9eb604a7fa0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_A-gazdagokra-hullik-az-orbani-penzeso-nagyja-az-AKK-pedig-hazardirozik-veluk","timestamp":"2025. február. 26. 07:37","title":"A gazdagokra hullik az orbáni pénzeső nagyja, az ÁKK pedig hazardírozik velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878c752a-1282-4a48-a7fe-6c330d3c9182","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tartós napsütés sehol sem várható.","shortLead":"Tartós napsütés sehol sem várható.","id":"20250226_meteorologia-idojaras-eso-felmelegedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/878c752a-1282-4a48-a7fe-6c330d3c9182.jpg","index":0,"item":"47d863ed-b677-4545-8cf2-00ede9968d0e","keywords":null,"link":"/elet/20250226_meteorologia-idojaras-eso-felmelegedes","timestamp":"2025. február. 26. 05:40","title":"Nyugaton esni fog, keleten 15 fok is lehet szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]