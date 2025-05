Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6b5a7084-6c49-4482-8b28-1ea7e013d573","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Alex Mashinskyt, a Celsius Network alapítóját börtönbüntetésre ítélték, mert több százezer ügyfelet vert át magas kamatozású digitáliseszköz-betétekkel.","shortLead":"Alex Mashinskyt, a Celsius Network alapítóját börtönbüntetésre ítélték, mert több százezer ügyfelet vert át magas...","id":"20250509_kripto-csod-atveres-borton-befektetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b5a7084-6c49-4482-8b28-1ea7e013d573.jpg","index":0,"item":"00f1ed42-a296-4101-bbee-b1bcbc3608ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250509_kripto-csod-atveres-borton-befektetes","timestamp":"2025. május. 09. 13:14","title":"Nagyban csalt a kriptóval, elbukott, és most tizenkét év börtön vár rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222ea66c-8999-46f8-a484-f5a5d34936f0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök bejelentette, többórás amerikai közvetítéssel India és Pakisztán megegyezett az azonnali és teljes tűzszünetről. Néhány perccel az amerikai elnök bejelentése után Isaq Dar pakisztáni külügyminiszter is megerősítette, hogy a szembenálló felek egyezségre jutottak az azonnali és átfogó fegyvernyugvásról.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök bejelentette, többórás amerikai közvetítéssel India és Pakisztán megegyezett az azonnali és...","id":"20250510_India-es-Pakisztan-azonnali-tuzszunetrol-egyezett-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/222ea66c-8999-46f8-a484-f5a5d34936f0.jpg","index":0,"item":"96fead58-0f05-492d-b950-3d19f14e668f","keywords":null,"link":"/vilag/20250510_India-es-Pakisztan-azonnali-tuzszunetrol-egyezett-meg","timestamp":"2025. május. 10. 14:25","title":"India és Pakisztán azonnali tűzszünetről egyezett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07ee88a-2d3a-4dc7-b499-f58adf4745db","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Épp ellenkezőleg, a választási szakértő szerint feltehetően az lehetett a cél, hogy a lehető legkevesebb figyelmet kapja a kellemetlen hír. „A Fidesz jó eséllyel megpróbálja majd életben tartani a minipártokat, például a bejutási küszöb csökkentésével vagy a listaállítás feltételeinek könnyítésével” – állítja a Political Capital szakértője, akinek a véleményét Gyurcsány Ferenc visszavonulásával kapcsolatban kérdeztük. Szerinte a két nagy tömbbel nem szimpatizálók bejuttathatnak még egy pártot az Országgyűlésbe a Mi Hazánk mellett, de ez várhatóan nem egy új baloldali formáció lesz. ","shortLead":"Épp ellenkezőleg, a választási szakértő szerint feltehetően az lehetett a cél, hogy a lehető legkevesebb figyelmet...","id":"20250509_laszlo-robert-elemzes-gyurcsany-ferenc-visszavonulasa-dk-valasztasi-rendszer-partrendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b07ee88a-2d3a-4dc7-b499-f58adf4745db.jpg","index":0,"item":"39b12d1b-65b6-4a14-ab70-476624168fd3","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_laszlo-robert-elemzes-gyurcsany-ferenc-visszavonulasa-dk-valasztasi-rendszer-partrendszer","timestamp":"2025. május. 09. 13:00","title":"László Róbert szerint a Gyurcsány-bejelentést nem a Fidesz érdekében időzítették így","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d603d86-39f8-4b4c-a75b-5723427823b9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament a gazdálkodók mellé állt a természetvédőkkel szemben.","shortLead":"Az Európai Parlament a gazdálkodók mellé állt a természetvédőkkel szemben.","id":"20250509_farkas-eu-termeszetvedelmi-leminosites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d603d86-39f8-4b4c-a75b-5723427823b9.jpg","index":0,"item":"284ea8e9-bdfb-4a07-aa55-1a649e29bf26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250509_farkas-eu-termeszetvedelmi-leminosites","timestamp":"2025. május. 09. 17:13","title":"Könnyebb lesz farkasokat kilőni az Európai Unióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d1c748-f9de-4a59-8f55-67f57f34a512","c_author":"Galicza Dorina ","category":"itthon","description":"XIV. Leó pápa megválasztása, Gyurcsány Ferenc visszavonulása és a honvédelmi miniszterről kikerült hangfelvétel után adott interjút a Kossuth rádióban a miniszterelnök.","shortLead":"XIV. Leó pápa megválasztása, Gyurcsány Ferenc visszavonulása és a honvédelmi miniszterről kikerült hangfelvétel után...","id":"20250509_Orban-Viktor-Kossuth-radio-miniszterelnok-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9d1c748-f9de-4a59-8f55-67f57f34a512.jpg","index":0,"item":"ae44ad4f-e9e8-4fb2-811b-078839b76c6b","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_Orban-Viktor-Kossuth-radio-miniszterelnok-interju-ebx","timestamp":"2025. május. 09. 07:39","title":"Orbán Viktor: Gyurcsány lemondása a DK dolga, de a válásuk miatt együttérzek velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38347886-f664-41da-975e-e60eec34bd61","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kigyulladt egy medencetisztító szereket gyártó üzem.","shortLead":"Kigyulladt egy medencetisztító szereket gyártó üzem.","id":"20250510_Mergezo-klorfelho-miatt-nem-mehettek-ki-a-szabadba-szazezrek-Kataloniaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38347886-f664-41da-975e-e60eec34bd61.jpg","index":0,"item":"ff20223e-61ff-4b3a-91c1-c630db2a22d5","keywords":null,"link":"/vilag/20250510_Mergezo-klorfelho-miatt-nem-mehettek-ki-a-szabadba-szazezrek-Kataloniaban","timestamp":"2025. május. 10. 13:31","title":"Mérgező klórfelhő miatt nem mehettek ki a szabadba százezrek Katalóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985026d4-ca3d-4180-b384-37012707ec54","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Szintet lépett a Kína és Oroszország közötti együttműködés, Moszkvának pedig esze ágában sincs befejezni az Ukrajna elleni, igazságosnak tartott háborút – ezek a fő üzenetek a Vörös térről, ahol pénteken közel harminc ország vezetői vettek részt Vlagyimir Putyin orosz elnök társaságában a hagyományos győzelem napi díszszemlén.","shortLead":"Szintet lépett a Kína és Oroszország közötti együttműködés, Moszkvának pedig esze ágában sincs befejezni az Ukrajna...","id":"20250509_gyozelem-napja-moszkva-putyin-hszi-csin-ping-kina-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/985026d4-ca3d-4180-b384-37012707ec54.jpg","index":0,"item":"b63fd1ec-ceca-4aad-bb8b-cdb47cacf0ed","keywords":null,"link":"/vilag/20250509_gyozelem-napja-moszkva-putyin-hszi-csin-ping-kina-ebx","timestamp":"2025. május. 09. 14:29","title":"Mianmari és laoszi fegyveresek is masíroztak a Vörös téren, miközben új szintre emelték Putyin és Hszi Csin-ping barátságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2496bddc-f028-48e2-8b90-7c66d9505712","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy részét az egész évre befizetett banki különadó-terhek vitték el.","shortLead":"Egy részét az egész évre befizetett banki különadó-terhek vitték el.","id":"20250509_otp-elso-negyedeves-eredmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2496bddc-f028-48e2-8b90-7c66d9505712.jpg","index":0,"item":"25eb4ac9-4ebf-4441-849d-0c852ea117e5","keywords":null,"link":"/kkv/20250509_otp-elso-negyedeves-eredmeny","timestamp":"2025. május. 09. 05:10","title":"Várakozáson felüli az OTP első negyedéves eredménye, de elmarad az egy évvel korábbitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]