[{"available":true,"c_guid":"d8d37c1d-a977-472e-aed6-212ce59d39b2","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Kikukázta az európai autómárkák némelyikét a nemzetgazdasági miniszter, aki túlzottnak tartja a magyar ipar függőségét a német piactól. Kitart viszont – legalábbis a választásokig – a két számjegyű béremelések, az ár- és árrésstopok mellett, kerül, amibe kerül. Nagy Mártont azért komoly jóstehetségnek nem érdemes tartani, az elmúlt években elhangzott prognózisait rendre felülírta az élet.","shortLead":"Kikukázta az európai autómárkák némelyikét a nemzetgazdasági miniszter, aki túlzottnak tartja a magyar ipar függőségét...","id":"20250608_hvg-akciohoskodes-nagy-marton-gazdasagpolitika-gdp-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8d37c1d-a977-472e-aed6-212ce59d39b2.jpg","index":0,"item":"d1d43847-5f76-4459-bb88-e00fff193660","keywords":null,"link":"/360/20250608_hvg-akciohoskodes-nagy-marton-gazdasagpolitika-gdp-orban","timestamp":"2025. június. 08. 12:30","title":"Hiába cáfolják a számok, Orbán hisz az akcióhőssé előléptetett Nagy Mártonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562853d1-75e3-4a21-9340-870dc125a17f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A MÁV-vezér szerint késő estére rendbe hozták a meghibásodott sorompót, de „valami biztosan nincs rendben”, ha fél napig tartott.","shortLead":"A MÁV-vezér szerint késő estére rendbe hozták a meghibásodott sorompót, de „valami biztosan nincs rendben”, ha fél...","id":"20250608_mav-balatoni-fovonal-vasuti-kozlekedes-vonat-busz-hegyi-zsolt-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/562853d1-75e3-4a21-9340-870dc125a17f.jpg","index":0,"item":"39e79641-83f0-4b92-be45-03e066d5796d","keywords":null,"link":"/itthon/20250608_mav-balatoni-fovonal-vasuti-kozlekedes-vonat-busz-hegyi-zsolt-lazar-janos","timestamp":"2025. június. 08. 11:08","title":"Háromszáz klímás busz áll készenlétben arra az esetre, ha újra összeomlana a vasúti közlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285b5921-0549-4965-9db3-cee67d37d6bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista időben kapott orvosi segítséget, egy új klímakészüléket ajánlott fel a kórháznak, nyáron pihen. ","shortLead":"A humorista időben kapott orvosi segítséget, egy új klímakészüléket ajánlott fel a kórháznak, nyáron pihen. ","id":"20250607_Szivizomgyulladasa-van-Kiss-Adam-humoristanak-a-fellepesei-szunetelnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/285b5921-0549-4965-9db3-cee67d37d6bc.jpg","index":0,"item":"dd13be20-a945-40d8-b8c5-2b55f631f72d","keywords":null,"link":"/elet/20250607_Szivizomgyulladasa-van-Kiss-Adam-humoristanak-a-fellepesei-szunetelnek","timestamp":"2025. június. 07. 10:08","title":"Szívizomgyulladása van Kiss Ádám humoristának, a fellépései szünetelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367c5378-ad57-4605-8566-be4b9a7b80f3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Százmillió dolláros kártérítést követel az amerikai igazságügyi minisztériumtól egy most ismertetett bírósági beadványban öt jobboldali aktivista, akik tagjai voltak az amerikai kongresszusnak otthont adó washingtoni Capitolium elleni 2021-es támadásban részt vevő egyik csoportnak, és akiket két évvel ezelőtt elítéltek, majd Donald Trump elnök kegyelemben részesítette őket.","shortLead":"Százmillió dolláros kártérítést követel az amerikai igazságügyi minisztériumtól egy most ismertetett bírósági...","id":"20250607_22-ev-bortonre-iteltek-a-Capitolium-tamadojat-Trump-kegyelmet-adott-neki-most-szazmillio-dollart-kovetel-az-allamtol-a-tarsaival","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/367c5378-ad57-4605-8566-be4b9a7b80f3.jpg","index":0,"item":"43d4130c-2f99-4d3c-95af-3464cedb7926","keywords":null,"link":"/elet/20250607_22-ev-bortonre-iteltek-a-Capitolium-tamadojat-Trump-kegyelmet-adott-neki-most-szazmillio-dollart-kovetel-az-allamtol-a-tarsaival","timestamp":"2025. június. 07. 09:12","title":"22 év börtönre ítélték a Capitolium támadóját, Trump kegyelmet adott neki, most százmillió dollárt követel az államtól a társaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878f351b-0832-471e-8078-20330daa9867","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A DW riportja egy olyan házaspárt mutat be, akik városi életüket a vidék csendjére, állattartásra és népviseletre cserélték. ","shortLead":"A DW riportja egy olyan házaspárt mutat be, akik városi életüket a vidék csendjére, állattartásra és népviseletre...","id":"20250607_Lecserelte-varosi-ruhait-nepviseletre-a-home-office-bol-dolgozik-a-BKK-nak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/878f351b-0832-471e-8078-20330daa9867.jpg","index":0,"item":"6619bc94-2fd6-4436-99ca-5b075f197580","keywords":null,"link":"/elet/20250607_Lecserelte-varosi-ruhait-nepviseletre-a-home-office-bol-dolgozik-a-BKK-nak","timestamp":"2025. június. 07. 12:25","title":"Lecserélte városi ruháit népviseletre, home office-ból dolgozik a BKK-nak a Budapestről Nógrád megyébe költözött házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b3bfcd-42ba-4349-a838-07e12ae2a4ef","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Lehet aláírni megy a Liverpoolhoz.","shortLead":"Lehet aláírni megy a Liverpoolhoz.","id":"20250607_Kerkez-privat-okokra-hivatkozva-elhagyta-a-valogatott-edzotaborat-nem-jatszik-a-kazahok-ellen-sem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9b3bfcd-42ba-4349-a838-07e12ae2a4ef.jpg","index":0,"item":"5717113f-3d54-4b79-9c28-0df254aeb5c1","keywords":null,"link":"/sport/20250607_Kerkez-privat-okokra-hivatkozva-elhagyta-a-valogatott-edzotaborat-nem-jatszik-a-kazahok-ellen-sem","timestamp":"2025. június. 07. 11:05","title":"Kerkez privát okokra hivatkozva elhagyta a válogatott edzőtáborát, nem játszik az azeriek ellen sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee3b466-84b5-4db1-9035-e11d27ee22e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semmit nem hagynak a véletlenre a szombati összeomlás után.","shortLead":"Semmit nem hagynak a véletlenre a szombati összeomlás után.","id":"20250607_Az-osszes-szabad-klimas-busszal-keszenletben-all-Kelenfoldon-vasarnap-a-MAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ee3b466-84b5-4db1-9035-e11d27ee22e8.jpg","index":0,"item":"10e74a19-6cb6-4001-baa2-8ccb2d45fed7","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_Az-osszes-szabad-klimas-busszal-keszenletben-all-Kelenfoldon-vasarnap-a-MAV","timestamp":"2025. június. 07. 22:06","title":"Az összes szabad klímás busszal készenlétben áll a MÁV Kelenföldön vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08233205-fe3c-4cb6-b2d5-329368c88337","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Tartui Egyetem mérnökeinek megoldása segítheti a városokat a jövőben, hogy racionalizálják a tömegközlekedést, de a tengeri élővilágot is könnyebb lehet megfigyelni vele.","shortLead":"A Tartui Egyetem mérnökeinek megoldása segítheti a városokat a jövőben, hogy racionalizálják a tömegközlekedést, de...","id":"20250606_hasznalt-okostelefon-ujrahasznositas-mobil-adatkozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08233205-fe3c-4cb6-b2d5-329368c88337.jpg","index":0,"item":"69e55137-f30f-4f81-a473-75003bd5e75b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_hasznalt-okostelefon-ujrahasznositas-mobil-adatkozpont","timestamp":"2025. június. 06. 18:03","title":"3200 forintból épült új adatközpont, csak négy használt telefon kellett hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]