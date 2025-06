Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fa6dfee0-3ff3-46fb-887d-b03345c3f26c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Csaknem Alaszkáig vitték a Tu-160-as stratégiai bombázóikat. Úgy okoskodhatnak, hogy közúton nem elérhető a bázisuk, így nem kell drónoktól tartani.","shortLead":"Csaknem Alaszkáig vitték a Tu-160-as stratégiai bombázóikat. Úgy okoskodhatnak, hogy közúton nem elérhető a bázisuk...","id":"20250608_bering-tenger-anadir-tu-160-strategiai-bombazo-repuloter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa6dfee0-3ff3-46fb-887d-b03345c3f26c.jpg","index":0,"item":"1e7d06b0-8db3-4d71-bfac-e8b19de84057","keywords":null,"link":"/vilag/20250608_bering-tenger-anadir-tu-160-strategiai-bombazo-repuloter","timestamp":"2025. június. 08. 21:26","title":"Az oroszok a Bering-tenger partjáig menekítették a legmodernebb bombázóikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ea33d8-643e-4a30-ae43-ca88ddacb8a2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250608_tupoljev-ukranok-telekom-5g-atomok-foto-termeszetes-atomreaktor-robbanas-vilagur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00ea33d8-643e-4a30-ae43-ca88ddacb8a2.jpg","index":0,"item":"970988b9-54b6-4cc5-a4ce-ab21521b9cea","keywords":null,"link":"/tudomany/20250608_tupoljev-ukranok-telekom-5g-atomok-foto-termeszetes-atomreaktor-robbanas-vilagur","timestamp":"2025. június. 08. 12:00","title":"Ez történt: Betörtek az oroszok rendszerébe az ukránok, és vittek mindent, amit csak találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46d98dc-0c72-4deb-8b5a-4e685a0fdfa4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lángok okai egyelőre ismeretlenek. ","shortLead":"A lángok okai egyelőre ismeretlenek. ","id":"20250607_A-rakparton-es-egy-Szell-Kalman-teri-dohanyboltban-is-tuz-utott-ki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e46d98dc-0c72-4deb-8b5a-4e685a0fdfa4.jpg","index":0,"item":"3bd69665-779b-4230-80e7-cf25d8c67cae","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_A-rakparton-es-egy-Szell-Kalman-teri-dohanyboltban-is-tuz-utott-ki","timestamp":"2025. június. 07. 15:57","title":"A rakparton, és egy Széll Kálmán téri dohányboltban is tűz ütött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3023e082-4092-4072-a510-0ea42f6dc771","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Los Angeles belvárosában villanógránátokat, könnygázt és paprikaspray-t is bevetettek vasárnap a Nemzeti Gárda tagjai a kitoloncolások miatt tüntetők ellen, akik kövekkel és egyéb tárgyakkal dobálták meg őket.","shortLead":"Los Angeles belvárosában villanógránátokat, könnygázt és paprikaspray-t is bevetettek vasárnap a Nemzeti Gárda tagjai...","id":"20250609_A-Nemzeti-Garda-konnygazt-es-villanogranatokat-vetett-be-Los-Angelesben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3023e082-4092-4072-a510-0ea42f6dc771.jpg","index":0,"item":"da20ff9d-6e31-423b-a441-cefb4924a313","keywords":null,"link":"/vilag/20250609_A-Nemzeti-Garda-konnygazt-es-villanogranatokat-vetett-be-Los-Angelesben","timestamp":"2025. június. 09. 08:47","title":"A Nemzeti Gárda könnygázt és villanógránátokat vetett be Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hegyi Zsolt szerint sorompóhiba okozta a problémát a szakaszon, amelyet 10 éve újítottak fel.","shortLead":"Hegyi Zsolt szerint sorompóhiba okozta a problémát a szakaszon, amelyet 10 éve újítottak fel.","id":"20250607_azonnali-vizsgalatot-rendelt-el-a-MAV-vezer-miutan-osszeomlott-a-balatoni-vonal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2.jpg","index":0,"item":"b06ccd60-4cf9-4fcd-b41d-595daacf66cf","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_azonnali-vizsgalatot-rendelt-el-a-MAV-vezer-miutan-osszeomlott-a-balatoni-vonal","timestamp":"2025. június. 07. 15:04","title":"„Nem elfogadható” – azonnali vizsgálatot rendelt el a MÁV-vezér, miután összeomlott a balatoni vasútvonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eefa7a82-4ccd-4823-b904-b94ec50fe47b","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Burkina Faso három éve, 34 évesen puccsal hatalomra jutott katonai vezetője, Ibrahim Traoré a kontinens új antiimperialista mozgalmának arcává vált.","shortLead":"Burkina Faso három éve, 34 évesen puccsal hatalomra jutott katonai vezetője, Ibrahim Traoré a kontinens új...","id":"20250607_ibrahim-traore","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eefa7a82-4ccd-4823-b904-b94ec50fe47b.jpg","index":0,"item":"4649c548-fa81-45a6-98ac-76d2dc51d312","keywords":null,"link":"/360/20250607_ibrahim-traore","timestamp":"2025. június. 07. 13:00","title":"Félénk kisfiúból lett Afrika forradalmár ikonja, aki régiós hatalmat épít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8c52a6-35d2-4777-bb24-509462085395","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.","shortLead":"Már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.","id":"20250607_Vasarnap-extrem-eros-lesz-az-UV-B-sugarzas-az-egesz-orszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d8c52a6-35d2-4777-bb24-509462085395.jpg","index":0,"item":"f4329f9b-1afd-4d3c-ad23-c10227d29448","keywords":null,"link":"/zhvg/20250607_Vasarnap-extrem-eros-lesz-az-UV-B-sugarzas-az-egesz-orszagban","timestamp":"2025. június. 07. 20:33","title":"Vasárnap extrém erős lesz az UV-B sugárzás az egész országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45150c8f-c2a7-47f8-8827-10fc008a5951","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy harmadikat más fürdőzők húztak ki a Balatonból.","shortLead":"Egy harmadikat más fürdőzők húztak ki a Balatonból.","id":"20250608_vizbe-fulladt-furdozok-somogy-megye-specialis-mentok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45150c8f-c2a7-47f8-8827-10fc008a5951.jpg","index":0,"item":"d6502b6a-065e-48bf-a103-07677be42538","keywords":null,"link":"/itthon/20250608_vizbe-fulladt-furdozok-somogy-megye-specialis-mentok","timestamp":"2025. június. 08. 12:07","title":"A héten már két ember fulladt vízbe Somogy megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]