Két olyan előadó Szent István-napi koncertjét is visszamondták, akiket Deutsch listázott

Indoklás nélkül visszamondták a Margaret Island és a ByeAlex és a Slepp fellépését a Szent István-napi koncertsorozat szervezői – írja a Telex.

Mint írják, a Műegyetem rakparton rendezett Road Movie Live elnevezésű könnyűzenei programsorozat „nagykövete”, Szente Vajk a Magyar Nemzetnek korábban azt mondta, a Margaret Island, illetve a ByeAlex és a Slepp is az augusztus 19-20. során színpadra lépők között lesz, csakhogy az MTI fellépőket ismertető eheti közleményében már egyik előadó sem szerepel. Az együttesek menedzsmentje a lapnak megerősítette, hogy koncertjüket indoklás nélkül mondták vissza szervezők.

Ugyanakkor mindkettő felkerült egy másik listára. Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője szerdán Facebook-bejegyzésben sorolta fel azokat a zenei előadókat, akik szerinte 35 éve minden megnyilvánulásukkal a „mocskos Fidesz” üzenetét terjesztik. A politikus Dés Lászlótól a 30Y-on át Majkáig terjedő felsorolásába sokak belekerültek.

A Margaret Island bizonyára az idei tusványosi nyári egyetemen „iratkozott fel”, ahol koncertjük közben nem csak szivárványos zászlót lengettek, de áthallásos módon macskás fadíszeket ábrázoló hátteret vetítettek maguk mögé. A ByeAlex és a Slepp pedig legújabb, Az én országom című számában foglalkozott a korrupció és a politikai megosztottság jelenségeivel.

A Telex az ünnepségsorozatot szervező Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséget is megkérdezte, hogy miért mondták le a két együttes koncertjét, ám a döntés konkrét okát nem tudták meg. A válasz mindenesetre hangsúlyozta, hogy az állami ünnepséget politikamentesen szervezik.