Kormányellenes tüntetők szétverték a szerb kormánypárt több irodáját Újvidéken – videó

Kormányellenes tüntetők péntekre virradó éjjel szétverték a kormányzó Szerb Haladó Párt irodáit Újvidéken – írja a Reuters.

A tüntetők betörték az irodák ablakait, kidobálták a bútorokat és a berendezési tárgyakat, majd festékkel öntötték le a bejárati ajtókat, miközben kormány- és Vucsics-ellenes jelszavakat skandáltak. Az incidensek megfékezésére a rendőrség két utcát lezárt a belvárosban, és könnygázzal oszlatta szét a tömeget.

Az újvidéki történésekkel párhuzamosan a fővárosban, Belgrádban is zajlottak tüntetések, ott a kormányellenes demonstrálók a rendőrök mellett a kormánypárt és Vucsics elnök híveivel is összecsaptak. A csoportok égő fáklyákat és petárdákat dobáltak egymásra a város egyik fő sugárútján, ahol a rendőrség szintén könnygázt vetett be.

Ivica Dacsics belügyminiszter azt mondta, hogy a tüntetők több városban – Belgrádban, Újvidéken, Pancsovában és Szabácson – is a rendőrökre támadtak, és legalább öt egyenruhás megsérült. „A rendőrségnek cselekednie kellett, hogy elhárítsa a támadásokat. Arra kérünk mindenkit, hogy hagyja el az utcákat” – fogalmazott éjjeli sajtótájékoztatóján.

A történtek után Vucsics további letartóztatásokat ígért. „Szerintem egyértelmű, hogy nem békés, gandhi-i tüntetéseket akartak. További letartóztatások lesznek” – mondta a belgrádi Informer TV élő adásában.

A Szabadság és Igazságosság ellenzéki párt közölte, hogy egyik parlamenti képviselőjük, Pedja Mitrovics a tüntetések során megsérült és kórházba került. „Ez a kormány és Alekszandar Vucsics keze munkája, így látják ők Szerbiát” – áll a párt közleményében.

Szerbiában a tizenhat halálos áldozatot követelő, tavaly novemberi újvidéki tragédia után robbantak ki kormányellenes tüntetések. Civilek és egyetemi hallgatók azóta is tüntetnek.

