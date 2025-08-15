Putyin már úton van Alaszkába, egy megállót is beiktatott
Az orosz elnök pénteken Magadanba érkezett, ahonnan négyórányi repülőútra található Anchorage, ahol Trumppal találkozik majd.
MTI
Az alaszkai amerikai–orosz csúcstalálkozóra tartó Vlagyimir Putyin orosz elnök Magadanba érkezett – közölték péntek hajnalban orosz hírügynökségek.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte: az orosz államfő a régióban megtekinti a városfejlesztési és ipari létesítményeket, valamint találkozik Szergej Nozsov kormányzóval.
A távol-keleti Magadan és Anchorage közötti távolság légvonalban körülbelül háromezer kilométer, így a repülési idő a két város között mintegy négy óra.
Putyin és Donald Trump amerikai elnök pénteken, a tervek szerint közép-európai idő szerint 21:30-kor találkozik Anchorage-ban. A csúcstalálkozó helyszíne az Elmendorf-Richardson katonai bázis lesz. A politikusok először négyszemközt tárgyalnak, majd a delegációk részvételével folytatják a tárgyalásokat. A találkozó programjában közös sajtótájékoztató és munkavacsora is szerepel.
A TASZSZ beszámolója szerint az amerikai–orosz csúcsra a Kreml akkreditált sajtócsoportjának csaknem félszáz újságíróját Anchorage-ban, az ideiglenes szálláshellyé átalakított Alaska Airlines Center stadionban helyezték el. A hírügynökség szerint Anchorage-ban, ahol első ízben tartanak ilyen szintű és léptékű rendezvényt, az összes szálloda megtelt.
