Putyin már úton van Alaszkába, egy megállót is beiktatott

Az alaszkai amerikai–orosz csúcstalálkozóra tartó Vlagyimir Putyin orosz elnök Magadanba érkezett – közölték péntek hajnalban orosz hírügynökségek.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte: az orosz államfő a régióban megtekinti a városfejlesztési és ipari létesítményeket, valamint találkozik Szergej Nozsov kormányzóval.

A távol-keleti Magadan és Anchorage közötti távolság légvonalban körülbelül háromezer kilométer, így a repülési idő a két város között mintegy négy óra.

Putyin és Donald Trump amerikai elnök pénteken, a tervek szerint közép-európai idő szerint 21:30-kor találkozik Anchorage-ban. A csúcstalálkozó helyszíne az Elmendorf-Richardson katonai bázis lesz. A politikusok először négyszemközt tárgyalnak, majd a delegációk részvételével folytatják a tárgyalásokat. A találkozó programjában közös sajtótájékoztató és munkavacsora is szerepel.

A TASZSZ beszámolója szerint az amerikai–orosz csúcsra a Kreml akkreditált sajtócsoportjának csaknem félszáz újságíróját Anchorage-ban, az ideiglenes szálláshellyé átalakított Alaska Airlines Center stadionban helyezték el. A hírügynökség szerint Anchorage-ban, ahol első ízben tartanak ilyen szintű és léptékű rendezvényt, az összes szálloda megtelt.