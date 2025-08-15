Kovács Bálint: Féltek a mocskos fideszező fiataloktól? Már elkéstetek

Olyan példátlanul rebellis tettet hajtott végre a Punnany Massif, hogy áthúzott – még csak nem is Fidesz-, hanem – KDNP-logó előtt léptek fel Tusványoson, népszabadságos pólóban. Nem is csoda, hogy ez a vakmerő lázítás letiltást szült. Még az egymillió forintos kárpótlási díjat is megérte Sopron fideszes vezetésének, nehogy az ő városukban is ilyen radikális tettre vetemedjenek. (Igaz, könnyű nagyvonalúnak lenni mások egymillió forintjával: ezt is mi fizettük az adónkból. Szívesen.)

Érthető is a belfideszes morális pánik és szívszélhűdéses kapkodás, hiszen 2025 nyarán már olyan egy könnyűzenei koncert mocskos fideszezés nélkül, mint egy buli csajok nélkül: ha holnapután spontán mocskos fideszezés tör ki egy kistérségi spirituális csakrafesztivál hajnali jógakurzusa alatt, már nem fog meglepődni senki. Orbán Viktor is izzadó homlokkal kérdezte meg a leghülyébbik tanácsadóját, mit tegyen, hogy maga mellé állítsa ezeket az idióta zenére ugrabugráló kretén fiatalokat, és sajnos el is hitte neki, hogy néhány szelfi és egy Digitális Polgári Kör egy már rég levitézlett, de azelőtt is elég kínos, gyerekek megerőszakolásáról énekelő rapper bácsival elhallgattatja az áruló Majka rajongóit. Azahriah három népstadionnyi rajongója pedig átgondolja az életét, ha szembesül a rapperes miniszterelnök-szelfivel, és sietve rohan majd belépni a Fidelitasba. Sulyok Tamás igazi, reménytelen boomerként próbálja feltartott mutatóujjal jobb útra téríteni ezeket a mai fiatalokat, hátha a tisztes őszes halántéknak majd elhiszik, hogy bizony nem bölcs dolog ellenállni az elnyomó rendszernek, mert… Hát, csak. Nem jó és kész.