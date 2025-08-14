Lázár János: Az, hogy vannak politikusok, akik bizonyos hullámhosszon hazudnak, a szakmával együttjáró feladat és kötelesség

„Az, hogy vannak politikusok, akik bizonyos hullámhosszon hazudnak, az a szakmával együttjáró feladat és kötelesség. Én úgy gondolom, hogy igyekszem minden kérdésre korrekt választ adni” – jelentette ki Lázár János a csütörtöki Lázárinfón, amit a 444 szemlézett.

Az SZVR beavatkozási kísérletére vonatkozó kérdést a miniszter humorral próbálta elütni, szerinte látszik, hogy az oroszok fáradnak, mivel az SZVR csak azt írta le, amit ők már vagy 10 éve mondanak.

„Beavatkozni nem közleményekkel szokás, hanem pénzzel” – lódította Orbán Balázs, miközben a kormány a véleménynyilvánítást is ennek tekinti Az elmúlt évek folyamán számtalan alkalommal háborodott fel Szijjártó Péter külföldi politikai, illetve diplomáciai szereplők kormánykritikus megnyilvánulásain és azokat rendre az ország belügyeibe való beavatkozásnak minősítette. Most azonban, amikor az orosz hírszerzés tesz ilyet, a külügyminiszter nem hogy háborogna, hanem készségesen ráerősített az SZVR tételmondatára.

Szóba került az MNB-botrány is, ezzel kapcsolatban Lázár kifejtette: „A Fidesznek az az érdeke, hogy ne elhallgassák az ügyet, hanem épp ellenkezőleg, a Fidesznek az aza érdeke, hogy minél hamarabb kiderüljön az igazság. A bűnösök börtönbe menjenek, a rendőrség és az ügyészség pedig haladjon.”

Bár Orbán Viktor korábban arról beszélt, hogy 75 százalékban már készen van az ország, ez Lázár szerint inkább csak 50 százalék.

A következő választáson a káosz és a stabilitás között kell választani az építési és közlekedési miniszter szerint. Magyar Péter „káoszt fog hozni az országra”, Orbán Viktor viszont „meg fogja érteni, sőt szerintem már pontosan érti is, hogy miben akarnak változást a magyarok, és változtatni fog”.

„Abban nincs vita, hogy változásra van szükség Magyarországon, a kérdés az az, hogy a káoszba visz a változás vagy pedig egy új rendbe a Fideszen belül és a Fideszen kívül” – mondta.