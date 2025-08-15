Önként nem adta, kipereltük a végrehajtói kar szerződéslistáját: tíz- és százmilliók landoltak a NER figuráinál

Látványosan visszafogta ugyan a költekezést a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) 2023/2024-ben, de így is százmilliós megbízások landoltak NER-közeli cégeknél – derült ki abból a szerződéslistából, amit közérdekű adatigénylésre nem, csak egy elveszített per után volt hajlandó kiadni a HVG-nek a Schadl–Völner botrányban megtépázott hírnevű szervezet. Ez már a második vesztes pere az MBVK-nak, mert a korábbi időszak szerződéslistáját ugyanígy kellett megszereznünk, így viszont már 2015-től, a hivatásrend újjáalakításától, az MBVK létrejöttétől egészen 2024 végéig nyomon követhetők a költései.

A 2015–2023 közötti időszakban több mint 15 milliárdot költöttek, akkor a szerződéslistán a NER-es udvari beszállítók mellett feltűnt Habony Árpád rokona és a kormányfő testvére, Orbán Győző birkózótársa, továbbá a Rogán Antal találmányáról elhíresült Hunguard cég is. A friss lista 2023 júniusától 2024 végéig tartalmaz adatokat: az 53 tétel összértéke a korábbi időszakhoz képest kicsi, egymilliárd forint körüli. A számszerűsíthető tételek 853,29 milliót tesznek ki, de néhány tanácsadási illetve bérleti szerződés óra- vagy darabáras, viszont nincs adat arról, hogy hány órát, alkalmat fizetett ki az MBVK.

Nézzük a frissen kiperelt szerződéslista dobogós tételeit jelentő legnagyobb összegű megbízásokat és azt, hogy ezekből kik profitáltak.