Blikk: Betörtek a kecskeméti katonai reptérre, MiG-29-esek alkatrészeit lopták el

Körülbelül két héttel ezelőtt ismeretlenek a drótkerítést átvágva betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre – írja a Blikk.

A lap névtelenséget kérő informátora elmondta: a betörők azoknak a MiG-29-eseknek a lokátorteréből vittek el alkatrészeket, amelyek eredetileg 1993-ban, az orosz államadósság fejében érkeztek Magyarországra, és amelyek közül néhányat még mindig Kecskeméten tárolnak. A lokátortér a vadászgép orrkúpja mögött található, így a behatolóknak azt is meg kellett rongálniuk, hogy hozzáférjenek – tette hozzá a forrás.

A Blikk a Honvédelmi Minisztériumot és a rendőrséget is megkereste az ügyben, de válaszokat egyelőre nem kapott.

A ma már matuzsálemnek számító vadászgépeket annak idején 800 millió dollárért – akkori értéken számolva 70-80 milliárd forintért – kapta meg az állam az oroszoktól, csökkentve ezzel adósságukat. 2019-ben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egyben próbálta eladni a még meglévő tizenkilenc MiG-29-est. Pályázat útján próbálták értékesíteni a szabad ég alatt tárolt koros repülőket, ám az elektronikus aukción egyetlen licit sem érkezett.