Putyin csúnyán átverheti Trumpot – Nagy Gábor és Németh András a Fülkében

Várhatóan négyszemközt is fog egymással tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök pénteken, Alaszkában – ezt az alkalmat pedig Putyin bolond lenne nem kihasználni egy olyan embernél, aki arra hallgat, akivel a legutóbb beszélt. Trump a Nobel-békedíjra hajt, ehhez pedig akárhogy is alakuljon a pénteki tárgyalás, arra van szüksége, hogy sikerként tudja felmutatni, ami ott történt.

A szőnyeg szélén ismét Ukrajna áll – illetve az az Európai Unió, amelyet Trump annak ellenére képtelen komolyan venni, hogy átengedné neki az Ukrajna-kérdés kezelését.

Miről tárgyalhat még Ukrajnán túl a két elnök? Miért hajlandó egyáltalán tárgyalni a nyerő szériába forduló Oroszország? Nagy Gábort, a HVG Világ rovatának vezetőjét és Németh Andrást, lapunk korábbi moszkvai tudósítóját Kacskovics Mihály Béla kérdezte.