Bloomberg-tudósítás: Trump segítsége nélkül csúszik ki a hatalom Orbán kezéből

A kormány úgy gondolta, hogy a debreceni kínai akkugyárral megkoronázza a miniszterelnök uralmát, ehelyett úgy tűnik, hogy a város cseppként mutatja a tengert, azaz a bajokat. Az ott élő embereket már amúgy is sújtja a megélhetési válság, most meg még odavitték a gigaberuházást is, amely egyaránt veszélyeztet levegőt, vizet és földet – írja a helyszínről az amerikai hírügynökség budapesti szerkesztője, Simon Zoltán.

Az apropót az adta neki, hogy Magyar Péter a Hajdúság fővárosába is ellátogatott kampánykörútja során, ami rávilágít, mennyire Orbán ellen fordul a közhangulat. Pont akkor, amikor a világ nagy része, ideértve Donald Trump amerikai és Karol Nawrocki lengyel elnököt is, közelebb került a politikus által megtestesített nacionalista jobboldalisághoz.

Más vezetők azonban a jelek szerint jobban lekötik az amerikai elnök figyelmét, noha Orbánt igen szoros kapcsolat fűzi a MAGA-mozgalomhoz, ezért az elején úgy tűnt, hogy a nemzetközi porondon ő lesz az, aki leginkább súgni fog a Fehér Ház urának.

De Debrecen is azt igazolja, hogy az önmaga által illiberálisnak nevezett erősember veszti el az ellenőrzést az ország fölött.