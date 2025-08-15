Egy sor adó a vártnál többet emelkedik jövő januártól, mert idén májusban sok reggel volt hideg

Jócskán megnő 2026. januártól a benzin, a dohány és az alkohol jövedéki adója, a cégautó- és a gépjárműadó, az átírási illeték és a regisztrációs adó is az ettől az évtől bevezetett inflációkövető adóemelés miatt. Ez önmagában persze bosszantó az érintettek számára, de egészen hihetetlen fordulatokat akkor vesz az egész, ha feltesszük azt az egyszerű kérdést: hogyan?

Alapesetben az, hogyan számolják ki, pontosan mekkora legyen egy adó, nem túl izgalmas, na de most! A magyarázatba sikerült belesűríteni a rezsicsökkentést, némi bűvészkedést a statisztikával, az adatszolgáltatás lassúságát, és még azt is, hogy idén májusban a szokásosnál sokkal hűvösebb volt az idő – tényleg megéri végigkövetni az egészet, annyira vad kanyarok vannak benne.

A kormány váratlanul kitalálta

A történet kezdete tavaly őszi: akkor döntöttek arról, hogy bevezetik az inflációkövető adóemelést. Ez azt jelenti, hogy több közteher is minden év január 1-jén annyival nő meg, amekkora inflációt mértek az előző évben. Ezt azzal magyarázták, hogy így majd nem kell minden évben új törvényt hozni.

Viszont érthetetlen módon úgy döntöttek, hogy nem egy január és október vagy november közötti átlagos inflációval számolnak (ezeket a számokat lehet már ismerni, amikor jön az adóemelés), vagy nem január-augusztusival, mint például a nyugdíjkorrekciónál, hanem annyival nőnek az érintett adók, amekkora az előző év júliusi inflációja volt. És kész. Ha a júliusi adat valami miatt nagyon eltérne a többi hónapétól, akkor így jártunk.

Eljött tehát a nap a múlt héten, amikor a Központi Statisztikai Hivatal kiadta, mekkora is volt a 2025. júliusi infláció: 4,3 százalékos. A vártnál magasabb adat kellemetlen meglepetés volt mindenkinek, különösen, mikor ráébredt: ennyivel nőnek majd az inflációkövető adók januártól.

Ennek nehéz örülni: magas maradt az infláció A piaci várakozásokkal szemben csak 0,3 százalékponttal tudott lejjebb kerülni az infláció júliusban.

Bekavart az időjárás és a módszertan

Na de miért lett pont ekkora az infláció? Leginkább azért, mert a KSH kihozta, hogy 23 százalékkal drágult a vezetékes gáz – ha ez az egyetlen szám nulla lett volna, csak 3,9 százalék lett volna a drágulás mértéke. Márpedig a vezetékes gáz valójában nem drágul, csak a statisztikában: hatósági áras, és egy fillért sem mozdult az ára sem fölfele, sem lefele.

Csakhogy amikor 2022 nyarán a rezsicsökkentés addigi formáját, átvariálták a statisztika módszertanát is. Van egy fogyasztási szint, amit túllépve az alaptarifa hétszeresét kell már fizetni, a KSH pedig hónapról hónapra megbecsüli, hogy mennyi fogyott a nyomott árú gázból és mennyi a hétszeres árúból. Ez eredményezte azt, hogy hiába fillérre ugyanannyi a gázár, a hivatalos adatban mégis olcsóbbnak látszik minden olyan hónapban, amikor sikerül visszafogni a fogyasztást, és drágulónak akkor, amikor sok gáz fogy.

De hát akkor nem lehet baj, hiszen a júliusi időjárás kimondottan jó volt, nem kellett sem a légkondikat napi 24 órában járatni, ahogy persze fűteni sem – gondolhatnánk. De nem! A Portfolio.hu kérdezett rá a KSH-nál, hogyan számoltak, a statisztikai hivatal pedig megírta: nekik még nincsenek is meg a júliusi fogyasztási adatok. Ezért egy 12 havi mozgóátlaggal kalkuláltak, amibe legfrissebbként a májusi gázfogyasztás számait tudták beletenni. Márpedig a május kimondottan hűvös volt, reggelente legtöbbször 2-9 fokig lehűlt a levegő, napközben pedig még a hónap végén sem mindig ment fel 15-17 fok fölé. A KSH közlése szerint majdnem kétszer annyi gázt használtunk el, mint 2024 májusában, így aztán sokan csúsztak ki a csökkentett rezsit biztosító fogyasztási korlátból.

Erre gondolhat majd mindenki, amikor januárban többet kell fizetnie a tankoláskor.

A KSH magyarázata alapján azért volt meglepően nagy a júliusi infláció, mert májusban hideg volt Kétszer annyi gáz fogyott idén májusban, mint a tavalyi ötödik hónapban, ez pedig a módszertan miatt a júliusi inflációt dobja meg.

Pontosan mi változik és mennyivel?

Benzin, gázolaj

A leggyakrabban az üzemanyagok árán lehet majd észrevenni, mi minden változik. Ezt a Népszava mutatta be részletesebben: nagyjából nyolc forint emelést jelent literenként az inflációkövető adóemelés jövő januártól. Itt nem elég a jövedéki adóval számolni, a 27 százalékos általános forgalmi adó ugyanis már a jövedéki adóval együtt kihozott árra rakódik rá. Így aztán egy liter 95-ös benzin után 201,68 helyett 210,35 forint lesz a jövedéki adó és annak az áfája együtt, ugyanennyi gázolajra pedig 188,93 helyett 197,05 forint.

Dohánytermékek

A cigarettára ezer darabonként 45 200 forint a mostani minimumadó, vagyis egy húszas dobozra 904 forint, ez nő meg 47 143-ra, azaz húsz szállal számolva 942 forintra. A finomra vágott fogyasztási dohány jövedéki adója kilónként 28 060-ról 29 270 forintra emelkedik, pontosan ugyanennyi lesz a füst nélküli dohánytermékek és a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékek adója is. A töltőfolyadék milliliterenként 36 helyett 37,5, a hevített termékek szálanként 38 helyett 39,6 forint jövedéki adót kapnak.

Alkohol

Itt sok különböző termékre eltérő jövedéki adók vannak, úgyhogy külön kell mutatni őket. A hivatalos jogszabály hektoliterenként adja meg az adót, mi átszámoltuk ennél kisebb mértékegységre, a fogyasztót ez érdekli igazán.

Sör: literenként 18,7 helyett 19,5 forint, értelemszerűen egy fél literes korsóért ennek a fele,

Kisüzemi sörfőzde söre: literenként 9,4 helyett 9,8 forint,

Az úgynevezett csendes borra továbbra sincs jövedéki adó,

Habzóbor és más habzó erjesztett ital: literenként 188,4 helyett 196,5 forint,

Egyéb csendes erjesztett ital: literenként 113,5 helyett 118,4 forint,

Köztes alkoholtermék (azaz erjesztett alkohol alapú, de nem sör, maximum 22 százalékos alkoholtartalommal): 292,5 helyett 305 forint literenként,

Pálinka: az otthon főzött, háztartásonként évi 50 liternél kisebb mennyiségű adómentes marad, a többire literenként 5890,4 helyett 6143,7 forint.

A járművekhez kapcsolódó egyéb adók és illetékek

A jövő év első napjától 4,3 százalékkal nő a gépjárműadó is. Ezt az autó teljesítménye és kora alapján számolják ki. A nyilvántartásban szereplő teljesítményt kilowattban nézik, ezt kell megszorozni

a gyártást követő 3 évben 345 helyett már 360-zal, hogy kijöjjön, hány forint az adó,

a gyártás utáni 4-7. évben 300 helyett 313-mal,

a 8-11. évben 230 helyett 240-nel,

a 12-15. évben 185 helyett 193-mal,

a 16. évtől 140 helyett 146-tal.

Ugyanez az emelés lesz érvényes a cégautóadóra is. A törvény 12 kategóriát állapít meg teljesítmény és környezetvédelmi besorolás alapján. Idén havonta 17 ezer és 97 ezer forint között szóródik a cégautóadó, ez januártól már 17 500 és 101 000 forint közöttire módosul.

Szintén tovább nő az átírási illeték. Itt is több kategória létezik: minél fiatalabb egy jármű és minél nagyobb a teljesítménye, annál nagyobb illetéket kell kifizetni, ha új tulajdonoshoz kerül (részletes számítást a NAV mutatott be erről). Az eddigi 300 és 850 forint/kilowatt (kW) illeték helyett már 310-890 Ft/kW jön 2026-tól. A regisztrációs adónak pedig ha lehet, még bonyolultabb a számítási mód, a teljesítmény és a környezetvédelmi osztály alapján kell megkeresni egy táblázatban, mennyivel kell most már nem 45 ezer, hanem 47 ezer forintot felszorozni, majd ezt a jármű életkora alapján csökkenteni.

Gyorsan áremelés lesz az adóemelésből

És hogy ez milyen hatást hoz a teljes árban? Az alkoholnál, a dohánynál, de az üzemanyagoknál is hagyományos az, hogy január elején jön az új adókulcs, ezért azoknak az árai rögtön az év elején ugranak egyet.

Idén januárban a sör ára 0,3 százalékkal nőtt meg a 2024. decemberihez képest, más szeszes italoké 3,3 százalékkal, a dohánytermékek pedig 1,3 százalékkal drágultak – utóbbiakra 2025 első napján még nem inflációkövető adóemelés volt, erre csak 2026-tól érvényes.