Vakarhatják a fejüket a Mohunál: belepiszkált a kormány a palackvisszaváltási rendszerbe

Több fontosnak tűnő változtatást is életbe léptetett a palackvisszaváltási rendszerben a kormány egy a szerda esti Magyar Közlönyben megjelent, csütörtöktől hatályos rendeletmódosítással. Az Orbán Viktor miniszterelnök szignózta dokumentumban a DRS-rendszerről szóló 450/2023-as rendeletet módosították.

A hulladékkoncessziót 35 évre elnyerő Mol hulladékos cégének látszólag kedvez, hogy az eredeti rendelet 26. paragrafusának 3. bekezdését – amely a DRS-rendszerben a gyártók által a Mohu-nak fizetendő szolgáltatási díj felhasználásáról szól – kiegészítették az alábbi három szóval: „ideértve a szükséges beruházásokat is”. Eddig ugyanis csak annyi szerepelt itt, hogy a bevételt a cég a rendszer működtetésére fordíthatja.

Vagyis rugalmasabban használhatják fel – akár új visszaváltó automaták beszerzésére, nem pedig csak a meglévők karbantartására – ezt a pénzt. Az már más kérdés, hogy a Mohu, bár pénze lenne rá, éppen nem tervezi az automaták számának bővítését, és inkább a kézi visszaváltást pörgetné fel a kisboltoknál, emiatt átszabja a palackdíjak rendszerét is.

Ennek fényében a friss rendelkezés felhívás keringőre a kormány részéről, és ezt erősíti a másik módosítás is.

Ez pedig a csatlakozási és szolgáltatási díjak megállapítását érinti. Ezeket a díjakat a gyártók fizetik a Mohunak a rendszerhez elvárt csatlakozásuk és az általuk kibocsátott csomagolóanyagok – jelen esetben italos palackok – után. A díjak miatt az érintett áruk további drágulására is figyelmeztettek iparági szereplők annak idején.

A rendelet korábbi változatában itt csak annyi szerepelt, hogy Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) szeptember 15-ig tesz javaslatot a következő évi díjakra. Ezt egészítették most ki azzal, hogy a díjak megállapításánál figyelembe fogják venni a tárgyévet két évvel megelőző naptári évben a Mohu-nál maradó visszaváltási díjak, illetve az általa a rendszerre költött összegek különbségét.

A rendelettel így lehetőséget adnak arra , hogy a MEKH akár csökkentse is a kérdéses díjakat, ha jelentős összegek maradtak a cégnél a vissza nem váltott palackok után. A Mohu tavalyi beszámolója alapján 2024-ben 33 milliárd forintnyi visszaváltási díj maradt náluk, a 2026-os díjak megállapításakor ezt már figyelembe is vehetik.

A két módosítást nézve úgy tűnik, a kormányzat arra ösztönzi a hulladékos óriást, hogy telepítsen több visszaváltó automatát, növelje a visszaváltási arányt – az idei első félévben már 80 százalékos arányról számoltak be, az EU által elvárt szint 90 százalékos – ellenkező esetben elbúcsúzhat díjbevételei bizonyos hányadától.

Borítóképünk illusztráció, rajta Benjamin Von Wong kanadai művész, aktivista és fotós a „The Thinker’s Burden” (A gondolkodó terhe) című műalkotásának részlete az ENSZ genfi irodája előtt, amelyet a műanyagokról szóló egyezmény tárgyalásaihoz készített. Fotó: AFP / Fabrice Coffrini