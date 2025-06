Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e768d5ec-27d2-413b-8ca1-809595c6ed61","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az újságíró arról írt az X-en, hogy Trump világklasszis gyűlölködő.","shortLead":"Az újságíró arról írt az X-en, hogy Trump világklasszis gyűlölködő.","id":"20250611_abc-kirugas-vezeto-riporter-donald-trump-terry-moran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e768d5ec-27d2-413b-8ca1-809595c6ed61.jpg","index":0,"item":"7bbf2e94-ea40-4f4e-8d01-e77169363fab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_abc-kirugas-vezeto-riporter-donald-trump-terry-moran","timestamp":"2025. június. 11. 14:47","title":"Az ABC kirúgta a vezető riporterét, mert az újságíró kritizálta Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87019d62-194f-4ac3-8c04-c4c435c987f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A második magyar űrhajós ugyanis egy alternatív zenekar oszlopos tagja. Mutatunk pár dalt tőlük. ","shortLead":"A második magyar űrhajós ugyanis egy alternatív zenekar oszlopos tagja. Mutatunk pár dalt tőlük. ","id":"20250610_Amig-nem-indul-el-Kapu-Tibor-az-urbe-hallgassunk-a-zenekaratol-dalokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87019d62-194f-4ac3-8c04-c4c435c987f1.jpg","index":0,"item":"74a86f3c-66b5-48ce-838e-52a387d8c7f0","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Amig-nem-indul-el-Kapu-Tibor-az-urbe-hallgassunk-a-zenekaratol-dalokat","timestamp":"2025. június. 10. 13:37","title":"Amíg nem indul el Kapu Tibor az űrbe, ismerjük meg a zenekarát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eac6898-d3fe-4c24-8458-42eaaf62801b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ártalmatlannak tűnő, a felhasználói élmény fokozására hivatott sütik veszélyesek is lehetnek, ha rosszindulatú kezekbe kerülnek. A net sötét oldalán pedig milliárd számra árulnak ilyen cookie-kat.","shortLead":"Az ártalmatlannak tűnő, a felhasználói élmény fokozására hivatott sütik veszélyesek is lehetnek, ha rosszindulatú...","id":"20250611_nordvpn-bongeszo-suti-dark-web","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9eac6898-d3fe-4c24-8458-42eaaf62801b.jpg","index":0,"item":"e3134400-d36f-4e0c-b8e9-9cae2ebfb4c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_nordvpn-bongeszo-suti-dark-web","timestamp":"2025. június. 11. 09:03","title":"Elárulják, ön miket néz a neten: 93,7 milliárd darab sütit árulnak a sötét weben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"941e490d-0c9c-4215-9631-b47ad38542cd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A papként szolgáló brit John Forde-ot 1337-ben, nagy nyilvánosság előtt, fényes nappal ölték meg. A felbujtó személyét azonban csak mostanra sikerült felderíteni.","shortLead":"A papként szolgáló brit John Forde-ot 1337-ben, nagy nyilvánosság előtt, fényes nappal ölték meg. A felbujtó személyét...","id":"20250611_gyilkossagi-ugy-nyomozas-megoldas-kriminalisztika-tortenelem-john-forde-ela-fitzpayne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/941e490d-0c9c-4215-9631-b47ad38542cd.jpg","index":0,"item":"298297ca-d44b-448c-b17a-b73cdaacb2a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_gyilkossagi-ugy-nyomozas-megoldas-kriminalisztika-tortenelem-john-forde-ela-fitzpayne","timestamp":"2025. június. 11. 19:03","title":"Most sikerült megoldani egy 688 éves gyilkossági ügyet, miután előkerült egy levél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afcb4da7-86d3-4fb9-add2-54c70d88c220","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az nem derült ki, a Fidesz kommunikációs igazgatója pontosan mit érzett fenyegetőnek, de dicsőséget követel Magyarországnak.","shortLead":"Az nem derült ki, a Fidesz kommunikációs igazgatója pontosan mit érzett fenyegetőnek, de dicsőséget követel...","id":"20250610_Menczer-Tamas-Zelenszkij-Valasz-Online-interju-fenyegetozes-dicsoseg-Magyarorszagnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afcb4da7-86d3-4fb9-add2-54c70d88c220.jpg","index":0,"item":"6a534c08-5f99-4d36-a009-fcd904a17798","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Menczer-Tamas-Zelenszkij-Valasz-Online-interju-fenyegetozes-dicsoseg-Magyarorszagnak","timestamp":"2025. június. 10. 14:14","title":"Menczer Tamás fenyegetőzésnek érezte Zelenszkij Válasz Online-os interjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c4e4ff-f265-4b2d-98fc-f445118930b3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egyelőre szabadon sodródódik az óceánon. ","shortLead":"Egyelőre szabadon sodródódik az óceánon. ","id":"20250612_langol-kinai-autoval-megpakolt-hatalmas-szallitohajo-Alaszkanal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7c4e4ff-f265-4b2d-98fc-f445118930b3.jpg","index":0,"item":"701239b3-41ee-4e3e-b373-042b9192c54e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250612_langol-kinai-autoval-megpakolt-hatalmas-szallitohajo-Alaszkanal","timestamp":"2025. június. 12. 08:41","title":"Még mindig lángol a 3000 kínai autóval megpakolt hatalmas szállítóhajó Alaszkánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c065a959-a3ef-4e16-ae1d-1618593a3706","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A természet érdekes ellentmondása, hogy míg a daganatos megbetegedés kockázata az életkor előrehaladtával növekszik, egy bizonyos kor elérése után már csökkenni kezd. Egy kutatás ennek okára derített fényt.","shortLead":"A természet érdekes ellentmondása, hogy míg a daganatos megbetegedés kockázata az életkor előrehaladtával növekszik...","id":"20250611_rak-kockazata-csokken-nagyon-idos-korban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c065a959-a3ef-4e16-ae1d-1618593a3706.jpg","index":0,"item":"f0657a62-edcd-49fb-be92-048d35163361","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_rak-kockazata-csokken-nagyon-idos-korban","timestamp":"2025. június. 11. 20:03","title":"A rák nagy ellentmondása: miért van az, hogy bizonyos idő után már kevésbé fenyeget?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b60518-0986-446c-9953-cd92f55df190","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A hírhedt támaszpontra több ezer illegális bevándorlót küldene a Washington Post szerint az amerikai kormány köztük baráti, európai országok állampolgárait is. ","shortLead":"A hírhedt támaszpontra több ezer illegális bevándorlót küldene a Washington Post szerint az amerikai kormány köztük...","id":"20250611_europai-deportalas-trump-kormany-guantanamo-tamaszpont-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2b60518-0986-446c-9953-cd92f55df190.jpg","index":0,"item":"c7ed48e0-b2ed-46b0-9082-7250cc99aea9","keywords":null,"link":"/vilag/20250611_europai-deportalas-trump-kormany-guantanamo-tamaszpont-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 12:26","title":"Több száz európait küldene a Trump-kormány Guantánamóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]