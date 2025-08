Akár egy évre is kitilthatják a Honvéd-arénából, aki megsérti Csányi Sándort

Akár egyéves kitiltással is büntethetik azokat a szurkolókat, akik nem viselkednek sportszerűen a lelátón – jelentette be a Budapest Honvéd FC vezetősége a Facebookon.

A bejegyzésben emlékeztettek arra, hogy idén a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) egy új fegyelmi szabályzatot vezetett be a FIFA és az UEFA gyakorlata nyomán, amely zéró toleranciát alkalmaz a rasszista, diszkriminatív megnyilvánulásokkal szemben, és az ehhez kapcsolódó büntetési tételeket is sokszorosára növeli.

Majd azt írják, hogy a klub álláspontja szerint az MLSZ elnökének, vagyis Csányi Sándornak verbális vagy bárminemű megsértése is ebbe a kategóriába tartozik, és a Bozsik Aréna falai között az ilyesfajta magatartásforma a klub hírnevéhez nem méltó és nem elfogadott. „Ezért a klub vezetésének döntése értelmében a szabályok be nem tartása esetén akár egyéves kitiltással is szankcionálhatja azt az illetőt, aki a sportszerű szurkolás kereteinek nem tud eleget tenni” – fogalmaznak.

A szigorítást már július végén kilátásba helyezték. Az új szabályozást azután vezetik be, hogy a Fradi ultrái az MLSZ-elnök édesanyját szidták a Magyar Kupa-döntőn.

A nyitókép forrása: MTI/Kovács Tamás