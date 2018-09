Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22da9d59-736e-4fec-8bbc-73c8efcc2a80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új Google-eszközről kerültek ki képek a netre: úgy tűnik, végre megérkezik a kijelzővel felszerelt Google Home.","shortLead":"Egy új Google-eszközről kerültek ki képek a netre: úgy tűnik, végre megérkezik a kijelzővel felszerelt Google Home.","id":"20180921_google_home_hub_okos_hangszoro_kiszivargott_kepek_informaciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22da9d59-736e-4fec-8bbc-73c8efcc2a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a30a2d2-3946-48a7-99b6-ad0570252a4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_google_home_hub_okos_hangszoro_kiszivargott_kepek_informaciok","timestamp":"2018. szeptember. 21. 17:03","title":"Kiszivárgott, milyen lesz a Google otthonokosító hangszórója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f552c4c-328c-4132-ac88-938ddcfdf05b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sűrű bambuszerdőkben alig hallják meg egymás hívását.","shortLead":"A sűrű bambuszerdőkben alig hallják meg egymás hívását.","id":"20180921_Bajban_vannak_az_oriaspandak_ha_randizni_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f552c4c-328c-4132-ac88-938ddcfdf05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafe46fd-cd34-44bc-a170-7ae6fc6bcdc8","keywords":null,"link":"/elet/20180921_Bajban_vannak_az_oriaspandak_ha_randizni_kell","timestamp":"2018. szeptember. 21. 09:55","title":"Bajban vannak az óriáspandák, ha randizni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc1ba6f-5f19-4aab-afc7-bf7158d2f347","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Withings már hónapok óta (újra) független a Nokiától, s most bemutatta első eszközét.","shortLead":"A Withings már hónapok óta (újra) független a Nokiától, s most bemutatta első eszközét.","id":"20180922_withings_steel_hr_sprot_hibrid_okosora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcc1ba6f-5f19-4aab-afc7-bf7158d2f347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf263961-d620-4cd8-a4de-b421371b159f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_withings_steel_hr_sprot_hibrid_okosora","timestamp":"2018. szeptember. 22. 13:03","title":"Visszatért a Withings, egyből egy dizájnos hibrid okosórával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac0f2cb-6bcc-497a-9155-9765f830e7d6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Katla átlagosan 40-80 évente tör ki, ez legutóbb 1918-ban történt meg.","shortLead":"A Katla átlagosan 40-80 évente tör ki, ez legutóbb 1918-ban történt meg.","id":"20180921_kitorni_keszul_a_katla_es_meg_ket_masik_izlandi_vulkan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cac0f2cb-6bcc-497a-9155-9765f830e7d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5915f82-8607-402c-91ce-11bb32fbab4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_kitorni_keszul_a_katla_es_meg_ket_masik_izlandi_vulkan","timestamp":"2018. szeptember. 21. 18:03","title":"Kitörni készül a Katla, és még két másik izlandi vulkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d0428d-22e0-45cd-b235-f30ecda7e481","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A remek állapot és a több évtizedes életkor nagyon hasonló, de a technika talán nem is lehetne ennél eltérőbb.","shortLead":"A remek állapot és a több évtizedes életkor nagyon hasonló, de a technika talán nem is lehetne ennél eltérőbb.","id":"20180923_a_legdragabb_hazai_lada_es_a_legolcsobb_magyar_rollsroyce__vajon_melyik_dragabb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28d0428d-22e0-45cd-b235-f30ecda7e481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29c1ab3-89a1-4906-8087-e5cd7e9bd8cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_a_legdragabb_hazai_lada_es_a_legolcsobb_magyar_rollsroyce__vajon_melyik_dragabb","timestamp":"2018. szeptember. 23. 07:40","title":"A legdrágább hazai Lada és a legolcsóbb magyar Rolls-Royce - vajon melyik kerül többe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Postán rendelték magukhoz a drogot Kínából. ","shortLead":"Postán rendelték magukhoz a drogot Kínából. ","id":"20180921_Ket_embert_koroz_a_rendorseg_a_Ferihegyen_talalt_mergezo_drog_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01618b7b-5644-4f2d-a429-a232dfd16298","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Ket_embert_koroz_a_rendorseg_a_Ferihegyen_talalt_mergezo_drog_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 21. 14:09","title":"Két embert köröz a rendőrség a Ferihegyen talált mérgező drog miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Soha nem volt ennyire magas a lengyel kivándorlók átlagfizetése","shortLead":"Soha nem volt ennyire magas a lengyel kivándorlók átlagfizetése","id":"20180922_326_ezres_magyar_atlagfizetes_Egy_lengyel_vendegmunkas_mar_le_sem_hajol_ennyiert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd7b329-d0fd-466b-a683-4afbdde89332","keywords":null,"link":"/kkv/20180922_326_ezres_magyar_atlagfizetes_Egy_lengyel_vendegmunkas_mar_le_sem_hajol_ennyiert","timestamp":"2018. szeptember. 22. 15:50","title":"326 ezres magyar átlagfizetés? Egy lengyel vendégmunkás már le sem hajol ennyiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016f02c1-72ec-4823-8712-8c11fd1294a4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Elfogta a rendőrség a nőt, aki 506 grammot rendelt a rendkívül veszélyes anyagból, és körözést adtak ki Horváth József elfogására, a lakosság segítségét kérik.","shortLead":"Elfogta a rendőrség a nőt, aki 506 grammot rendelt a rendkívül veszélyes anyagból, és körözést adtak ki Horváth József...","id":"20180922_Egy_not_elfogtak_egy_ferfit_koroznek_a_veszelyes_repteren_talalt_kebitoszer_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=016f02c1-72ec-4823-8712-8c11fd1294a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a0b236d-2404-4f36-8a98-2ddda1404a64","keywords":null,"link":"/elet/20180922_Egy_not_elfogtak_egy_ferfit_koroznek_a_veszelyes_repteren_talalt_kebitoszer_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 22. 20:58","title":"Egy nőt elfogtak, egy férfit köröznek a reptéren talált veszélyes kábítószer miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]