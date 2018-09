Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcad858a-2de4-47ac-a995-29ff76f94eef","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A Déli és a Nyugati pályaudvar közé épített szuperalagút ötletét vázolták föl ismét szakértők és döntéshozók a Déli jövőjéről szóló fórumon. A szép számban jelen levő lakók kíváncsian hallgatták a víziókat, de a végén többen sérelmezték, hogy a mindennapi problémáikat nem hallgatja meg senki.","shortLead":"A Déli és a Nyugati pályaudvar közé épített szuperalagút ötletét vázolták föl ismét szakértők és döntéshozók a Déli...","id":"20180928_Deli_palyaudvar_jovoje_forum_Vitezy_David_Pokorni_Zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcad858a-2de4-47ac-a995-29ff76f94eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638b6102-3396-4f35-837e-5804dc169cef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Deli_palyaudvar_jovoje_forum_Vitezy_David_Pokorni_Zoltan","timestamp":"2018. szeptember. 28. 06:15","title":"300 milliárdos alagutat álmodtak a Déli pályaudvar alá, a lakók meg csak néztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d03cd88-de1d-4801-8e36-c6328f5dccbb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Köztük van az az ügyvédi iroda is, amelyikkel nemrégiben bontott szerződést a Miniszterelnökség.","shortLead":"Köztük van az az ügyvédi iroda is, amelyikkel nemrégiben bontott szerződést a Miniszterelnökség.","id":"20180927_Orankent_20_ezer_forintert_ad_tanacsot_3_ceg_a_Magyar_Kozutnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d03cd88-de1d-4801-8e36-c6328f5dccbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff78a5f-83e9-4846-9757-177a0f3a0315","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Orankent_20_ezer_forintert_ad_tanacsot_3_ceg_a_Magyar_Kozutnak","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:59","title":"Óránként 20 ezer forintért ad tanácsot 3 cég a Magyar Közútnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d6f21e-ea78-4cf8-9a6d-7b5891e7473f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ENSZ-ről és a közgyűléséről, Donald Trump nagy bejelentéséről, a magyar családokról és nyugdíjasokról beszélt a miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában. ","shortLead":"Az ENSZ-ről és a közgyűléséről, Donald Trump nagy bejelentéséről, a magyar családokról és nyugdíjasokról beszélt...","id":"20180928_orban_viktor_kossuth_radio_ensz_trump_csaladok_nyugdijasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d6f21e-ea78-4cf8-9a6d-7b5891e7473f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b26c138-7798-4c6f-9202-6f17abdddbaa","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_orban_viktor_kossuth_radio_ensz_trump_csaladok_nyugdijasok","timestamp":"2018. szeptember. 28. 08:45","title":"Orbán ma véglegesíti az újabb nemzeti konzultáció kérdéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d5d9ae-b57b-4e70-bbc5-068de49ce4ce","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"A történetének legnagyobb átalakításába belekezdett svéd IKEA három év alatt gyökeresen megváltoztatja üzleti modelljét: az eladások alapján a világ legnagyobb bútorforgalmazója jelentősen növelné az online-forgalmat, és hangsúlyozottan jelen akar lenni a városközpontokban. Jesper Brodin, az IKEA egy évvel ezelőtt kinevezett új elnök-vezérigazgatója az esélyekről, a kihívásokról, és a magyarországi tervekről beszélt. ","shortLead":"A történetének legnagyobb átalakításába belekezdett svéd IKEA három év alatt gyökeresen megváltoztatja üzleti...","id":"20180927_Az_Ikea_hazhoz_megy_es_beszelgetni_akar__interju_az_uj_cegvezerrel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13d5d9ae-b57b-4e70-bbc5-068de49ce4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5393ccb-6491-489b-a5e7-75160105f942","keywords":null,"link":"/kkv/20180927_Az_Ikea_hazhoz_megy_es_beszelgetni_akar__interju_az_uj_cegvezerrel","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:56","title":"Az IKEA házhoz megy, és beszélgetni akar – interjú az új cégvezérrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"298d1b0d-d0b1-4edf-8a51-4ea17b67dd91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180928_Rohog_a_net_nepe_osszehoztak_Orban_repulozeset_es_Semjen_renszarvasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=298d1b0d-d0b1-4edf-8a51-4ea17b67dd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4546f266-e205-48d7-9e81-1f364f0c0b15","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Rohog_a_net_nepe_osszehoztak_Orban_repulozeset_es_Semjen_renszarvasat","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:23","title":"Röhög a net népe: Orbán repülőzését összehozták Semjén lelőtt rénszarvasával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c605a3ae-f09c-4e15-ac6a-cd8272aaf40f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magas ólom- és kobaltkioldódást mért a német hatóság a gyerekeknek szánt kerámia reggelizőkészletből.","shortLead":"Magas ólom- és kobaltkioldódást mért a német hatóság a gyerekeknek szánt kerámia reggelizőkészletből.","id":"20180927_gyerek_etkeszlet_verdak_olom_kobalt_nebih","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c605a3ae-f09c-4e15-ac6a-cd8272aaf40f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a13ace-d183-4bee-ad38-d77504b4b04a","keywords":null,"link":"/kkv/20180927_gyerek_etkeszlet_verdak_olom_kobalt_nebih","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:53","title":"Veszélyes ez a Müllerben kapható étkészlet, ne használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e513f558-59af-40e3-a14c-4a9fe11718e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szlovák sajtó azt írja, őrizetbe vette a szlovák rendőrség Ján Kuciak oknyomozó újságíró és menyasszonya meggyilkolásának gyanúsítottjait. Az egyik letartóztatott korábban a hírek szerint rendőrségi nyomozóként dolgozott.","shortLead":"A szlovák sajtó azt írja, őrizetbe vette a szlovák rendőrség Ján Kuciak oknyomozó újságíró és menyasszonya...","id":"20180927_rajtautottek_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_gyanusitottjain","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e513f558-59af-40e3-a14c-4a9fe11718e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c878f64f-85ea-4a81-854b-22b279bf9750","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_rajtautottek_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_gyanusitottjain","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:24","title":"Volt nyomozónak is köze lehet a szlovák újságíró-gyilkossághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b108f56-6d9e-4bee-8e04-87fe005360e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szörfös családja kételkedik benne, hogy nem történt bűntény.","shortLead":"A szörfös családja kételkedik benne, hogy nem történt bűntény.","id":"20180928_Tulelte_a_capatamadast_aztan_meghalt_Mexikoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b108f56-6d9e-4bee-8e04-87fe005360e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68fa773a-3eb3-45a7-86b5-f26c52d5f179","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Tulelte_a_capatamadast_aztan_meghalt_Mexikoban","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:09","title":"Túlélte a cápatámadást, aztán meghalt Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]