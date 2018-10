Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Folyamatosan új történettel áll elő a szaúdi kormány a konzulátuson megölt Dzsamál Hasogdzsi halálával kapcsolatban. A világ vezető politikusai is magyarázatot követelnek. ","shortLead":"Folyamatosan új történettel áll elő a szaúdi kormány a konzulátuson megölt Dzsamál Hasogdzsi halálával kapcsolatban...","id":"20181022_Hasogdzsiugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784caf7b-80a6-4699-a3e3-4b52b84ddbc0","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_Hasogdzsiugy","timestamp":"2018. október. 22. 21:11","title":"Hasogdzsi-ügy: a szaudiak továbbra sem ismerik el a gyilkosságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599d4500-7588-4985-8e9c-077082cfd721","c_author":"Szauer Tamás","category":"tudomany","description":"Az utóbbi két évszázad során a hétköznapi ember egyre inkább eltávolodott a mezőgazdaságtól. Már nem is tudjuk, milyen körülmények szükségesek az élelmiszer-alapanyagok termesztéséhez. A klímaváltozás miatt azonban az élelmiszerek termelésében jelentős átalakulás mehet végbe.","shortLead":"Az utóbbi két évszázad során a hétköznapi ember egyre inkább eltávolodott a mezőgazdaságtól. Már nem is tudjuk, milyen...","id":"20181023_klimavaltozas_mezogazdasag_elelmiszer_termeles_veszelyek_genmodositas_technologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=599d4500-7588-4985-8e9c-077082cfd721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a983920-f998-4f1d-8bd5-5593cac4dd32","keywords":null,"link":"/tudomany/20181023_klimavaltozas_mezogazdasag_elelmiszer_termeles_veszelyek_genmodositas_technologia","timestamp":"2018. október. 23. 13:10","title":"Felejtse el a kávét és a csokit...vagy szurkoljon nagyon-nagyon a tudománynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ce2956-5da5-414b-9f7b-21d5ec0bd9cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki nem bírja kivárni a OnePlus 6T bemutatását, valamivel hamarabb is megkaphatja a telefont, egy svéd e-kereskedelmi weboldalon. Igaz, drágábban, és egyfajta zsákbamacskáért is fizetnie kell.","shortLead":"Aki nem bírja kivárni a OnePlus 6T bemutatását, valamivel hamarabb is megkaphatja a telefont, egy svéd e-kereskedelmi...","id":"20181022_oneplus_6t_ertekesitese_a_bejelentese_elott_webhallen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68ce2956-5da5-414b-9f7b-21d5ec0bd9cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df40cfc-59ad-4edf-90c1-85a4e53e5d75","keywords":null,"link":"/tudomany/20181022_oneplus_6t_ertekesitese_a_bejelentese_elott_webhallen","timestamp":"2018. október. 22. 12:03","title":"Hamarabb árulják a OnePlus 6T-t, mint ahogy bejelentik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eset az indianapolisi állatkerben történt.","shortLead":"Az eset az indianapolisi állatkerben történt.","id":"20181022_Nyolc_evig_elt_egyutt_az_oroszlanpar_aztan_a_nosteny_meggyilkolta_a_himet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba07368d-b4d9-4cb9-9673-77a61f3bfca9","keywords":null,"link":"/elet/20181022_Nyolc_evig_elt_egyutt_az_oroszlanpar_aztan_a_nosteny_meggyilkolta_a_himet","timestamp":"2018. október. 22. 11:28","title":"Nyolc évig élt együtt az oroszlánpár, aztán a nőstény meggyilkolta a hímet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9e30da-18dc-4315-8d17-cd7677f403ae","c_author":"Illényi Balázs","category":"elet","description":"Ha a gyerek azt mondja, unatkozik okostelefon nélkül, hadd unatkozzon egy kicsit! – tanácsolja Iben Sandahl dán nevelési szakember, aki beszél arról is, hogy miként lehet megtalálni a hangot kamaszokkal.","shortLead":"Ha a gyerek azt mondja, unatkozik okostelefon nélkül, hadd unatkozzon egy kicsit! – tanácsolja Iben Sandahl dán...","id":"201838__iben_sandahl_pszichoterapeuta__atkeretezesrol_kutyukrol__eletrevalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f9e30da-18dc-4315-8d17-cd7677f403ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c22d12-c8ea-411b-be96-7ed0e9870a01","keywords":null,"link":"/elet/201838__iben_sandahl_pszichoterapeuta__atkeretezesrol_kutyukrol__eletrevalok","timestamp":"2018. október. 21. 20:00","title":"\"Nem hiszek abban, hogy kamaszokat már késő nevelni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lakberendezési cikkeket gyártó vállalat csatlakozik a NextWave kezdeményezéséhez és felhasználja a műanyag hulladékot, mielőtt az elérné az óceánokat. Az első termék prototípusok 2019 végére készülnek el.","shortLead":"A lakberendezési cikkeket gyártó vállalat csatlakozik a NextWave kezdeményezéséhez és felhasználja a műanyag...","id":"20181022_Oceanmento_otlet_az_IKEA_felhasznalna_termekeiben_a_muanyag_hulladekot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ff03e6-0e88-429e-9c1b-642be5afef05","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_Oceanmento_otlet_az_IKEA_felhasznalna_termekeiben_a_muanyag_hulladekot","timestamp":"2018. október. 22. 11:33","title":"Óceánmentő ötlet: az IKEA felhasználná termékeiben a műanyag hulladékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146f2437-ecc9-4763-9de4-e06e365434f6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Alaposan felforgatja a munkaerőpiacot az Y generáció, amelynek tagjai már nemcsak attól tartanak, hogy nem találnak munkát, hanem attól is, nehogy olyan helyre kerüljenek, ahol nem érzik majd jól magukat. ","shortLead":"Alaposan felforgatja a munkaerőpiacot az Y generáció, amelynek tagjai már nemcsak attól tartanak, hogy nem találnak...","id":"201837__y_generacio__munkakereses__eletkori_feszultsegek__munkahelyet_fogyasztok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=146f2437-ecc9-4763-9de4-e06e365434f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b58b2f-a57a-49dc-82df-ae0ccd5a33f8","keywords":null,"link":"/kkv/201837__y_generacio__munkakereses__eletkori_feszultsegek__munkahelyet_fogyasztok","timestamp":"2018. október. 22. 13:00","title":"A Y generáció már máshogyan dolgozik, de azért nekik is jól jön ez a pár tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bántalmazás miatt a megtámadott életveszélyes sérüléseket szenvedett.","shortLead":"A bántalmazás miatt a megtámadott életveszélyes sérüléseket szenvedett.","id":"20181022_baseballuto_miskolc_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da5b425e-0689-4218-981b-3fd3ca34b415","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_baseballuto_miskolc_tamadas","timestamp":"2018. október. 22. 15:26","title":"Baseballütőkkel vertek félholtra egy embert Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]