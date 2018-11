A Facebookon megjelenő hirdetések sosem voltak a felhasználók kedvencei, főleg, miután az utolsó olyan területre is bekúsztak a reklámok, ahol korábban nem lehetett ilyen promóciókkal találkozni. A helyzet azért is aggasztó, mert korábban maga a Facebook is elismerte egy ezzel kapcsolatos trükkjét, amelyet a telefonszámok begyűjtésével ért el.

A most szóban forgó esetben is egy igen érdekes hirdetési megoldásról van szó. Szerkesztőségünk munkatársai, illetve ismerőseink körében is többen jelezték: a Facebook mobilos részén az orrsprayk használatáról kérdezik a felhasználókat. Az általában 3-4 pontból álló kérdés minden esetben valamely orrspray márkával kapcsolatos benyomásokkal foglalkozik.

A legérdekesebb az egészben, hogy korábban egyetlen ilyen, a közösségi oldal által hivatalosan támogatói felmérésnek nevezett kérdés sem jelent meg a hírfolyamban. Napok óta azonban egyre többen futnak bele, és a jelek szerint mindenkit ugyanarról a témáról faggatnak Mark Zuckerbergék.

Bármelyik választ is nyomja meg valaki, a Facebook szerint a felmérés támogatói (vagyis a hirdetés megvásárlói) nem tudják beazonosítani a felhasználót, a válaszok ugyanis nincsenek összeköttetésben a profillal. Legalábbis elvileg. Ha mégis, az jó esetben csak egyetlen dolgot eredményezhet: valószínűleg több célzott reklámmal találkoznak majd a felhasználók a hírfolyamukban. A Facebook nem éppen az igazmondásról híres, így annyira nem lennénk meglepve, ha a dolog végül idejutna.

