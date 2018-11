Az idei év második negyedéve meghatározó volt az okostelefon-gyártók történetében. A néhány éve még alig-alig ismert Huawei idén április és június között már több telefont adott el, mint a technológiai iparágban évtizedek óta jól csengő nevű Apple. Az IDC elemzőcég legfrissebb adatiból kiderül: a Huawei nemhogy megtartotta helyezését, de még stabilabbá is tette azt.

Az előző évihez képest világszerte 6 százalékkal kevesebb új mobilkészülék fogyott. Ezen a trenden belül jelentősen növelni tudta részesedését a Huawei: az egy évvel korábbinál 32,9 százalékkal több telefont értékesítettek. Miközben a Samsung eladásai 13,4 százalékkal csökkentek. Darabszámokra fordítva ez azt jelenti, hogy míg a Samsung a tavalyi év hasonló időszakában mért 83,3 millió készülék után már „csak” 72,2 millió darabot tudott eladni az idei harmadik negyedévben, a Huawei 39,1 millió helyett már 52 millió mobilt értékesített július első napjától szeptember végéig.

© IDC

Ebben az időszakban a Samsungnak a tavaszi Samsung Galaxy S9 és S9+, valamint a Note9 volt a három legfontosabb modellje. A Huaweinél pedig a P20-széria tagjai volt a legjelentősebb mobilok. Az idei negyedik negyedévben a Huawei eladásaira biztosan rátesz majd egy lapáttal az egy hónapja bemutatott Mate 20 és Mate 20 Pro, miközben a Samsung tarsolyából a Note9 augusztus eleji bejelentése óta nem került ki ilyen kaliberű új modell.

Richard Yu vezérigazgató, és Huawei két aktuális csúcsmodellje. Rátesznek egy lapáttal © Huawei

A harmadik helyen álló Apple eladásaiba csak kis mértékben játszhattak bele a szeptemberben bejelentett új iPhone-ok, hiszen a legtöbb piacon csak néhány napon át voltak kaphatók az érintett időszakban. Részben ennek köszönhető, hogy az amerikai gyártó mindössze 0,5 százalékkal tudta növelni eladásait úgy, hogy az iPhone Xs és Xs Max, valamint a csak október végén megjelent XR fogadtatása talán jobb volt, mint a tavalyi iPhone X-é. Ám akármivel is magyarázzuk, a 0,5 százalékos éves növekedés az iparági átlaghoz képest számít csak számottevőnek, az élmezőnyben ez nem sok mindenhez elég. Tudják ezt az Apple-nél is, éppen ezért a vállalat néhány napja bejelentette, hogy ezután nem árulják el, hogy hány darab iPhone-t adnak el – elemzői becslések persze azért lesznek –, csak azt a kötelező információt teszik majd közzé, hogy mennyi bevételük származott. És mint tudjuk, ha továbbra is elég jó tempóban növelik egy-egy iPhone árát, akkor működik a recept: még ha kevesebb iPhone-t adnak is el, akkor is tudnak több profitot termelni.

Tim Cook és a felhasználók elégedettségi aránya az iPhone-ok szeptemberi bemutatóján. Mihez lesz ez elég? © Apple

Ám még a haszon duplázása sem mentheti meg az Apple-t attól, tűnik ki az IDC adatsorát nézegetve, hogy az iPhone-gyártó lecsússzon a dobogóról. A nyáron előző Huawei után ugyanis már indexel a következő pályatárs: az elmúl időszakban egyre több frontot nyitó Xiaomi egy év alatt 21,1 százalékkal növelte eladásait. Az Apple a 46,7 milliós tavalyi harmadik negyedév után ért el 46,9 millióig, miközben a Xiaomi 28,3 millióról 34,3 millió darabra dobbantott. Az túlzás lenne, hogy a korábban „KÍna Apple-jeként” emlegetett vállalat az Apple sarkában van, de a trendeket egyáltalán nézve nem elképzelhető egy-két éven belül egy Huawei-Samsung-Xiaomi dobogó.

© IDC

Az ötödik helyen a szintén kínai OPPO áll. A vállalat most 29,9 millió telefont értékesített, 2,1 százalékkal kevesebbet, mint a tavalyi év hasonló időszakában. De hogy – az egyébként a OnePlus és Vivo márkákat is kézben tartó cégcsoportnak – nincs mitől félnie, azt jól jelzi, hogy a „futottak még” kategóriába sorolt összes többi gyártó eladásai egy év alatt jelentősen, 19,9 százalékkal zuhantak.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.