Az alapkoncepció nem sokat változott, ellenben a ceruza sokkal okosabb lett és az akkumulátor is többet bír a koreai gyártó őszi-téli csúcsmobiljában. Elegendő ennyi a sikerhez? Jövünk a válaszokkal.

Talán még emlékeznek a Varázsceruza (Zaczarowany ołówek) című lengyel rajzfilmsorozatra, melynek kisfiú főszereplője egy különleges képességű rajzeszközzel kápráztatta el nézőközönségét. Ha hirtelen kellett egy ajtó a falra, vagy például szükség volt egy búvárfelszerelésre, a varázsceruza máris segített, csak rajzolni kellett vele.

A Samsungnak is van egy hasonló eszköze, a varázserővel ugyan nem bíró, de ceruzás képességeivel még így 7 évvel az első bemutatkozás után is sokakat elvarázsoló Galaxy Note, melynek ezúttal a legfrissebb változatát, a Note9-et fogtuk vallatóra.

Ceruzálás

Szokott helyéről, a telefon jobb alsó sarkából lehet kipattintani a ceruzát, mely külcsínjét illetően nem sokat változott. Ez többek között annak is köszönhető az elmúlt években sikerült tökélyre fejleszteni ennek a 11 centiméteres eszköznek a formáját, nehéz belekötni.

Apró figyelmesség, hogy a készenléti állapotú telefonból kihúzott ceruzával a fekete hátterű és ezáltal minimális fogyasztású kijelzőn a ceruzáéval megegyező színnel lehet jegyzetelni és rajzolni. Amin persze bármikor könnyen változtathatunk. Ugyanakkor merész húzás a gyártótól, hogy a kék telefon mellé sárga cerkát mellékel. De nyugalom, a Note9 többi színváltozata esetében a mobil és az íróeszköz színe megegyezik egymással.

© László Ferenc

A megannyi ceruzás funkció részleteibe ezúttal nem mennénk bele, hiszen e tekintetben kevés változásnak lehetünk tanúi. A Note9 szimplán maradt a produktivitásra kihegyezett üzleti okostelefonok királya.

Teljesen új fejlesztés azonban a Bluetooth-támogatás, vagyis, hogy a ceruza és a telefon között immár vezeték nélküli kapcsolat van. Ennek köszönhetően semmi akadálya a 10 méteres hatósugáron belül lévő készülék távvezérlésének, ami egyrészt jól jöhet például egy szelfi kioldásakor, másrészt a képgalériában történő kényelmes lapozáskor, harmadrészt pedig akár egy üzleti prezentáció megtartásakor is.

A különböző funkciók a ceruza oldalsó nyomógombjának egyszeri-, illetve dupla megnyomásával csalogathatók elő. A távirányítás nemcsak a gyári alkalmazásokban, hanem például a Chrome-ban és a Spotifyban is használható, és a nyílt forráskód miatt a közeljövőben várhatóan több hasonló alkalmazás is kezelhető lesz majd a cerkával.

© László Ferenc

Az energiaellátásról egy parányi, úgynevezett ultrakapacitás gondoskodik, ami rövid idő alatt nagy energiát képes felvenni. A ceruza 40 másodperc alatt teljesen feltölthető a saját kis fészkében, ezt követően pedig 30 percnyi, illetve mintegy 200 kattintásnyi használati időt kapunk.

Ez nagy

Mivel a ceruza nem teleszkópos, egyszerűen kell neki a hely, és emiatt a Note9 még az amúgy sem éppen kicsi S9+-nál is nagyobb. Ez sokaknál már átlépi a fájdalomküszöböt, így azt tanácsoljuk, hogy egy komolyabb befektetés előtt mindenki vegye a saját kezébe a Samsung új nagyágyúját. Ami mellesleg a Note8-nál is kicsit nagyobb és nehezebb lett.

A szépség megítélése meglehetősen szubjektív dolog, de talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy az S9+ kicsit jobban lekerekített dizájnja jobban elnyeri az átlagos felhasználók tetszését, mint a Note9 vonalai. Ettől függetlenül percig sem állítanánk, hogy a Note9 ne sikerült volna szemrevalóra, amiben fontos szerepet játszanak a vékonyra vett kávák, a notch nélküli és az oldalsó élen lefelé hajlított kijelző, illetve a minőségi fémkeret.

© László Ferenc

A tavalyi 0,1 colhoz képest kicsit nagyobbra nyílt az olló az S és a Note sorozat kijelzőméretének tekintetében: míg az S9+ 6,2, addig a Note9 6,4 colos képátlójú panelt kapott. Hatalmas és gyönyörű AMOLED panelhez van szerencsénk, melynek kvalitásairól a szakterület legismertebb tesztlaborja, a DisplayMate is elismerően nyilatkozott. A nagy fényerő miatt erős napsütésben is jól látható a készülék képe és a betekintési szögek is hatalmasak.

Alaphelyzetben 2280x1080 pixeles FHD+ felbontást használ a készülék, és ha teljes vizuális pompára vágyunk, akkor érdemes átváltani 2960x1440 pixeles WQHD+ módra. Ilyenkor még közelről nézve sem látszódnak az egyes pixelek, és tapasztalataink szerint a készülék fogyasztása sem nő meg érzékelhető mértékben.

Sebességkérdés

Mivel a Note9-ben lényegében ugyanaz a hardver található, mint az S9 testvérpárosban, körülbelül ugyanolyan felhasználói élményre számíthatunk. A Note9-et lényegében lehetetlen kétvállra fektetni, a legújabb és legszebb játékok is villámgyorsan, döccenés nélkül futnak rajta. De a hétköznapi használat során a puritán felhasználói felületű OnePlus 6 kicsit gördülékenyebbnek tűnik nála. Az viszont nem kérdés, hogy a hétköznapokban a Huawei P20 Prónál sokkal gyorsabbnak érződik a Note9.

Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9+ és Galaxy Note9 © László Ferenc

Terhelés alatt érezhetően melegszik a telefon hátoldala, de a jelenséget nem neveznénk vészesnek, vagyis a folyadékhűtéses megoldás teszi a dolgát.

A tesztkészülékben 6 GB RAM, illetve 128 GB (ebből 109 GB szabad) belsőmemória található, amivel csak a legextrémebb elvárású, illetve maximálisan időtálló okostelefonra vágyók lehetnek elégedetlenek. Nekik készült a 8 GB RAM-mal, illetve 512 GB flashmemóriával támadó non-plus-ultra kivitel, ami az alapmodellhez hasonlóan bármikor egyszerűen bővíthető microSD memóriakártyával.

Az 4G mobilnet, a wifi, a Bluetooth és az USB is a lehető leggyorsabb fajtából való, és nem elhanyagolandó szempont, hogy a Note9-ről a jack dugalj sem hiányzik.

Meddig bírja egy töltéssel?

A 4 000 mAh kapacitás azt jelenti, hogy a Note8-hoz, illetve az S9+-hoz képest 21, illetve 14 százalékkal combosabb lett az akkumulátor, és feljött a P20 Pro szintjére. Ez komoly hívószó, de vajon mit jelent a gyakorlatban?

© László Ferenc

Nos, az első napokban nem voltunk teljesen elégedettek az üzemidővel, de aztán ahogy betanult a rendszer és optimalizálta magát, sokat javult a helyzet. Olyannyira, hogy végeredményképp 6 óra körüli kijelzőidőt is sikerült elérni, és egy napot még erős nyúzás mellett is kibírt a telep. Sőt, igazából a 1,5 napos üzemidő is hozható az új Note-tal, ami korrekt eredmény.

A gyárilag mellékelt vezetékes töltő sajnos semmit sem változott, pedig illett volna növelni a teljesítményén. Egy teljes feltöltés 10 perc híján 2 órányi időt vesz igénybe, aminél az e tekintetben eminens riválisok érezhetően jobban teljesítenek. Vezeték nélküli gyorstöltő nem jár alapáron, de legalább a támogatás adott.

Milyen fényképet és videót csinál?

A tapasztalataink szerint szupergyors és megbízható ujjlenyomat-szenzor a kamera mellől átkerült az alá, ami némileg komfortosabb használatot eredményez, de egy kicsit még lejjebb is pozícionálhatták volna. A kamerapáros ismerős lehet az S9+-ból, vagyis 12 megapixeles felbontást, szupergyors autofókuszt, állítható rekeszértéket és 2x-es optikai zoomot kapunk.

Újdonság a mesterséges intelligenciára épülő témafelismerés és az esetlegesen nem éles felvételekre figyelmeztető funkció, de ezeket várhatóan az S9+ is megkapja majd egy frissítés formájában. Remek dolog, hogy a 960 fps sebességű slow-mo videófelvevő immár nemcsak 0,2, hanem akár 0,4 másodpercnyi történést is meg tud örökíteni 720p felbontás mellett, vagyis kisebb az esélye, hogy lemaradunk a lelassítandó pillanatokról.

Információink szerint erre a produkcióra az S9+ később sem lesz képes, ehhez ugyanis szükség van a Note9 némileg komolyabb hardverére is. Emlékeztetőül, az S9+ 720p mellett 0,2, 480p-ben pedig maximum 0,4 másodpercet képes 960 képkocka/másodperc sebességgel rögzíteni.

Nappali fényviszonyok mellett ma már egyre kisebb a csúcsmobilok képminősége közötti különbség, a Note9 is hozza az elvárható igen magas szintet. Sötétben jól jön az f1,5-ös rekord fényerő, de a Huawei P20 Pro álomszerű képeket produkáló esti üzemmódját ezúttal sem tudja überelni a Samsung. Érdekesség, hogy míg a nagyon hasonló kamerás S9+ 99 pontot, addig az ehhez képest enyhén optimalizált Note9 103 pontot kapott a DxOMark tesztben, a képzeletbeli trónt pedig még mindig a P20 Pro foglalja el a maga 109 pontjával.

© László Ferenc

A frontkamera nem sokat fejlődött, de erre nem is igazán volt szükség, ugyanis a 8 megapixeles autofókuszos egységgel átlag feletti minőségű önarcképek készíthetők.

Egyebek

Cikkünk írásakor a Note9-en érhető el a legújabb, 9.5-ös Samsung Experience felhasználói felület, amely a 8.1-es Androidra (Oreo) épül. Már javában készül a 9.0-ás frissítés, de mivel a gyártó nem igazán szokta elkapkodni az ilyen fejlesztéseket, könnyen lehet, hogy csak az év végén, vagy 2019 elején jön ki a Pie update.

© László Ferenc

Míg maga a felhasználói felület gyorsan megszerethető, addig a gyártó Bixby nevezetű digitális asszisztense továbbra sem áll a helyzet magaslatán, és nemcsak amiatt, mert még mindig nem tud magyarul. Igen zavaró, hogy a Bixby dedikált nyomógombja a sokat használta bal oldali hangerő gombok mellett található és emiatt sok a véletlen lenyomás. A Bixby gombot nemhogy átprogramozni, de még letiltani sem lehet. Igaz, éppen cikkünk megjelenése előtt pár órával érkezett meg az a szoftverfrissítés, mellyel beállítható, hogy csak a gomb kétszeri lenyomására induljon el a virtuális asszisztens, ez sokat segít a szándékolatlan bekapcsolás problémáján.

© László Ferenc

Árak, konklúzió

+: vízálló kivitel, gyönyörű kijelző, gyors működés, okosabb ceruza és DeX, nagyobb akkumulátor, remek kamera, bővíthető memória. –: sokaknak túl nagy és nehéz, egyeseknek hiányozhat az FM-rádió és az infraport, a Bixby még nem az igazi, drága.

Cikkünk írásakor 335 ezer forintos alapáron kapható a 128 GB-os Samsung Galaxy Note9, melynek 512-es változata 420 ezer forintba kerül. Ez bizony rengeteg pénz, még akkor is, ha egy 512 GB-os Apple iPhone Xs Maxért még ennél is sokkal több pénzt, konkrétan 578 ezer forintot kérnek el.

A Note9 nem revolúciós, hanem sokkal inkább evolúciós utódja a Note8-nak. Eget rengető újdonságot, más dizájnt senki se várjon ettől az igazi "mindent bele" erődemonstrációs eszköztől, viszont számos területen egyértelműen jobbá vált.

Többi tesztünket itt találja. Ha rendszeresen szeretne értesülni ezekről, kövesse a HVG Tech rovatának facebookos oldalát.