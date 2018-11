Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"715b73eb-c44f-4877-8969-3cdd39c7f330","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindössze két nap alatt annyi előrendelés érkezett egy zuhanyozás közben használható okoshangszóróra a Kickstarteren, hogy össze is gyűlt rá a célul kitűzött összeg. A gyűjtési időszaknak még messze nincs vége, úgyhogy valószínűnek tűnik, tömeggyártásba kerülhet a különleges „okosság”.","shortLead":"Mindössze két nap alatt annyi előrendelés érkezett egy zuhanyozás közben használható okoshangszóróra a Kickstarteren...","id":"20181112_aqua_dew_vizallo_okoshangszoro_alexa_zuhanyzoba_kickstarter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=715b73eb-c44f-4877-8969-3cdd39c7f330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9278572d-863d-499a-9ae3-5a07b9006b1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_aqua_dew_vizallo_okoshangszoro_alexa_zuhanyzoba_kickstarter","timestamp":"2018. november. 12. 18:03","title":"Rákattant a net népe a zuhanyzóba akasztható okoshangszóróra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kiszivárgott hírek alapján egyelőre semmi nem lesz a teljes szakításból.","shortLead":"A kiszivárgott hírek alapján egyelőre semmi nem lesz a teljes szakításból.","id":"20181114_Az_EU_magahoz_lancolta_a_briteket_megvan_milyen_lesz_a_Brexit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c640240-d672-4047-99e1-7895b965e4db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Az_EU_magahoz_lancolta_a_briteket_megvan_milyen_lesz_a_Brexit","timestamp":"2018. november. 14. 06:55","title":"Az EU magához láncolta a briteket: megvan, milyen lesz a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82fc1ec0-b2f3-46e8-9792-905f3272a187","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Békéscsabán történt komolyabb, motoros baleset, miután egy személyautó vezetője nem adott elsőbbséget. ","shortLead":"Békéscsabán történt komolyabb, motoros baleset, miután egy személyautó vezetője nem adott elsőbbséget. ","id":"20181112_A_rendorok_hivtak_fel_a_cserbenhagyot_hogy_jojjon_mar_vissza_a_baleset_helyszinere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82fc1ec0-b2f3-46e8-9792-905f3272a187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91af62a6-191b-474b-b6ce-aac1ef926185","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_A_rendorok_hivtak_fel_a_cserbenhagyot_hogy_jojjon_mar_vissza_a_baleset_helyszinere","timestamp":"2018. november. 12. 21:58","title":"A rendőrök hívták fel a cserbenhagyót, hogy jöjjön már vissza a baleset helyszínére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8501967d-327a-4e10-ae03-32a6fd23e2a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazai internetezők kétharmada aggódik a róla tárolt információk biztonsága miatt, az adatvédelmi tájékoztatókat mégis csak a megkérdezettek mintegy 20 százaléka olvassa el – hívták fel rá a figyelmet a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hivatal (NAIH) elnökhelyettesei és az EY tanácsadói a cég Versenyjog és adatvédelem c. konferenciáján. A szakértők egyetértettek abban, hogy a GDPR előrelépést jelent a tudatos fogyasztók megfelelő tájékoztatásában, de további lépésekre van szükség, hogy a személyes adatok felhasználásáról tudatosan rendelkezhessünk.","shortLead":"A hazai internetezők kétharmada aggódik a róla tárolt információk biztonsága miatt, az adatvédelmi tájékoztatókat mégis...","id":"20181112_adatvedelem_gvh_naih_ey_gdpr_adatkezelesi_tajekoztato_cookie_consent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8501967d-327a-4e10-ae03-32a6fd23e2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761279c6-4152-4f54-8ba4-e4d84512e8dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_adatvedelem_gvh_naih_ey_gdpr_adatkezelesi_tajekoztato_cookie_consent","timestamp":"2018. november. 12. 14:03","title":"Van egy fontos szöveg minden weboldalon, amit alig olvas el valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36445fd-2afb-4878-a0d0-eeb474418925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kritikust eredetileg polgármester-jelöltségéről kérdezték volna, de a műsorvezető végül nem bírt vele.","shortLead":"A kritikust eredetileg polgármester-jelöltségéről kérdezték volna, de a műsorvezető végül nem bírt vele.","id":"20181112_Puzser_a_Ripost_hajlektalanok_ellen_uszito_cimlapjat_kerte_szamon_a_Kossuth_radio_musorvezetojen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b36445fd-2afb-4878-a0d0-eeb474418925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98620502-da7e-40a1-b904-9008ce2c1398","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Puzser_a_Ripost_hajlektalanok_ellen_uszito_cimlapjat_kerte_szamon_a_Kossuth_radio_musorvezetojen","timestamp":"2018. november. 12. 10:17","title":"Puzsér a Ripost hajléktalanok ellen uszító címlapját kérte számon a Kossuth rádió műsorvezetőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Januárban szavazhatnak az Európai Unió politikusai arról a szerzői jogi irányelvről, ami a szabad internet végét jelentheti Európában. A téma kapcsán ismét megszólalt Susan Wojcicki, a YouTube vezére.","shortLead":"Januárban szavazhatnak az Európai Unió politikusai arról a szerzői jogi irányelvről, ami a szabad internet végét...","id":"20181113_youtube_susan_wojicki_szerzoi_jogi_iranyelv_13_cikk_videos_tartalomgyartas_europai_unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"927e8211-83d9-4285-8bde-03af59e94bef","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_youtube_susan_wojicki_szerzoi_jogi_iranyelv_13_cikk_videos_tartalomgyartas_europai_unio","timestamp":"2018. november. 13. 19:33","title":"Elüldözheti az EU a YouTube-ot Európából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef01304-491e-4570-8245-a64dda33e579","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 266 milliárd nagy részét kifolyatták az alapítványok köré épült céghálóba, illetve ingatlanokat vásároltak belőle. ","shortLead":"A 266 milliárd nagy részét kifolyatták az alapítványok köré épült céghálóba, illetve ingatlanokat vásároltak belőle. ","id":"20181112_Kiderult_mi_lett_a_jegybanki_alapitvanyok_266_milliardjaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ef01304-491e-4570-8245-a64dda33e579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b502ed8f-a44d-448b-8a07-276e08e9abda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Kiderult_mi_lett_a_jegybanki_alapitvanyok_266_milliardjaval","timestamp":"2018. november. 12. 09:01","title":"Kiderült, mi lett a jegybanki alapítványok 266 milliárdjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff05833-5ea5-463a-a052-18a95aa6ad68","c_author":"ELTE ÁJK","category":"brandchannel","description":"Ettől az évtől nagyobb eséllyel szerezhetünk gyógyírt, ha úgy érezzük, hogy egy állami döntés a jogainkat vagy a jogos érdekeinket sértette – ígéri az év elejétől hatályos új szabályozás azáltal, hogy nem kell fellebbeznünk egy közigazgatási határozat ellen, hanem közvetlenül a bíróságokhoz fordulhatunk. Az azonban nem változott, hogy továbbra is csak akkor kérjünk jogorvoslatot, ha alaposan meggyőződtünk az igazunkról. ","shortLead":"Ettől az évtől nagyobb eséllyel szerezhetünk gyógyírt, ha úgy érezzük, hogy egy állami döntés a jogainkat vagy a jogos...","id":"elteajk_20181107_Mar_tagabb_korben_is_perelhetjuk_az_allam_bacsit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ff05833-5ea5-463a-a052-18a95aa6ad68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f5e541-d8e7-4e66-b3c7-e43d0322d6b1","keywords":null,"link":"/brandchannel/elteajk_20181107_Mar_tagabb_korben_is_perelhetjuk_az_allam_bacsit","timestamp":"2018. november. 12. 12:24","title":"Tágabb körben perelhetjük az “állam bácsit”, de érdemes alaposan felkészülni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"ELTE Állam- és Jogtudományi Kar","c_partnerlogo":"05cd6e4f-53ed-4d15-8570-be783ae74000","c_partnertag":"elteajk"}]