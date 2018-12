Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1215ba9d-6d44-4bef-920a-31b9a8c7b420","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többségi részesedés fejében szállna be a horvát gázlefejtőbe, bár az INA-ügy miatt visszafogott a hazai érdeklődés – írta a Népszava.","shortLead":"Többségi részesedés fejében szállna be a horvát gázlefejtőbe, bár az INA-ügy miatt visszafogott a hazai érdeklődés –...","id":"20181206_Magyarorszag_megvenne_a_horvat_LNGterminalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1215ba9d-6d44-4bef-920a-31b9a8c7b420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20dcd1e-36dc-4091-add3-5df2dad70bdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Magyarorszag_megvenne_a_horvat_LNGterminalt","timestamp":"2018. december. 06. 10:14","title":"Magyarország megvenné a horvát LNG-terminált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d75f54-2879-43af-b7ed-235ca18d58c5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Holdon és Marson történő paradicsomtermesztést fogja tanulmányozni az a műhold, amit a SpaceX indított útnak.","shortLead":"A Holdon és Marson történő paradicsomtermesztést fogja tanulmányozni az a műhold, amit a SpaceX indított útnak.","id":"20181205_hold_mars_paradicsomtermesztes_spacex_muhold_eu_corpis_dlr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66d75f54-2879-43af-b7ed-235ca18d58c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981c3178-97d3-4e86-9703-291f014dad24","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_hold_mars_paradicsomtermesztes_spacex_muhold_eu_corpis_dlr","timestamp":"2018. december. 05. 21:13","title":"Termeszthetünk-e majd paradicsomot a Holdon vagy a Marson?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf61e37-4c5d-4f6e-be0a-841b866157e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ingyenesség vonatokra, buszokra, villamosokra vonatkozik, az egész ország területén, legkésőbb 2020 elejétől. ","shortLead":"Az ingyenesség vonatokra, buszokra, villamosokra vonatkozik, az egész ország területén, legkésőbb 2020 elejétől. ","id":"20181206_Felallt_az_uj_kormany_Luxemburgban_es_maris_kitalaltak_valamit_ingyenes_lesz_a_tomegkozledes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baf61e37-4c5d-4f6e-be0a-841b866157e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0b0c8a-1037-4b1f-b7bb-3386fa8c3844","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Felallt_az_uj_kormany_Luxemburgban_es_maris_kitalaltak_valamit_ingyenes_lesz_a_tomegkozledes","timestamp":"2018. december. 06. 17:45","title":"Felállt az új kormány Luxemburgban és máris kitaláltak valamit: ingyenes lesz a tömegközledés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A részletek még nem ismertek, az azonban már biztos, hogy az Amazon egy robotja a felelős egy csütörtöki baleset miatt, ami a cég New Jersey-i raktárában történt. ","shortLead":"A részletek még nem ismertek, az azonban már biztos, hogy az Amazon egy robotja a felelős egy csütörtöki baleset miatt...","id":"20181207_amazon_raktar_robot_medveriaszto_gazspray","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7aede9-6062-471f-b985-f97b6ec6f35b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_amazon_raktar_robot_medveriaszto_gazspray","timestamp":"2018. december. 07. 12:33","title":"Megvadulhatott az Amazon egyik robotja, gázspray-vel fújt le 24 dolgozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1bf4f2-0c48-400e-ba24-8f8526c23a0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tramtrain ügyében számos kérdés kormányzati vagy szakpolitikai döntést igényel, ezeket januárban a miniszterelnök elé terjeszti, ígéri Lázár.","shortLead":"A tramtrain ügyében számos kérdés kormányzati vagy szakpolitikai döntést igényel, ezeket januárban a miniszterelnök elé...","id":"20181205_Lazar_videoban_szamol_be_a_vasarhelyi_villamosepitesrol_Orbant_is_bevonna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f1bf4f2-0c48-400e-ba24-8f8526c23a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24e826c-0283-45a8-879b-184a96e96c36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Lazar_videoban_szamol_be_a_vasarhelyi_villamosepitesrol_Orbant_is_bevonna","timestamp":"2018. december. 05. 14:24","title":"Lázár videóban számol be a vásárhelyi villamosépítésről, Orbánt is bevonná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" Politikai szempontból kényes pillanatban tett közzé egy alapos elemző anyagot a FranceInfo, a francia közszolgálati rádió és televízió. A riportban azt vizsgálják, hogy a látszólag semmiféle káros kibocsátást, zajt nem produkáló, modern elektromos autók valóban olyan környezetbarátok-e, mint ahogy azt a közvélemény többsége véli. ","shortLead":" Politikai szempontból kényes pillanatban tett közzé egy alapos elemző anyagot a FranceInfo, a francia közszolgálati...","id":"20181206_Feldultak_Parizst_a_sargamellenyesek_ideje_higgadtan_ervelni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3c1915-ab56-40cd-81f7-a260390585ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Feldultak_Parizst_a_sargamellenyesek_ideje_higgadtan_ervelni","timestamp":"2018. december. 06. 09:35","title":"Feldúlták Párizst a sárgamellényesek, ideje higgadtan érvelni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde2316a-dcd2-4614-ba13-6248b82e6b9f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szerbia által el nem ismert országnak az ENSZ életben lévő szabályai alapján nem lehetne hadserege, ám Szerbia szerint Koszovó a biztonsági erők hadsereggé alakításába kezdett, amire válaszul ők is megkezdték hadseregük fejlesztését.","shortLead":"A Szerbia által el nem ismert országnak az ENSZ életben lévő szabályai alapján nem lehetne hadserege, ám Szerbia...","id":"20181205_Koszovo_hadsereget_alakit_Szerbia_kiakadt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fde2316a-dcd2-4614-ba13-6248b82e6b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c7a3ae-b912-4239-be3d-9be2ac2dbae3","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Koszovo_hadsereget_alakit_Szerbia_kiakadt","timestamp":"2018. december. 05. 15:40","title":"Koszovó hadsereget alakít, Szerbia kiakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e083bc-f8dd-45e4-8e6a-f973d8817897","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több szakembert mozgósítanak, és felszólítják a tagállamokat, hogy tegyenek többet az Unió védelméért.","shortLead":"Több szakembert mozgósítanak, és felszólítják a tagállamokat, hogy tegyenek többet az Unió védelméért.","id":"20181205_Hatarozottabban_lepne_fel_az_alhirekkel_szemben_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1e083bc-f8dd-45e4-8e6a-f973d8817897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52542287-3f3a-44a6-abfc-288e1b994130","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Hatarozottabban_lepne_fel_az_alhirekkel_szemben_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2018. december. 05. 21:08","title":"Határozottabban lépne fel az álhírekkel szemben az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]