Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d392ac93-a896-4522-8b85-14ecf4b560d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Igazságügyi bizottság keresztülhúzta az ellenzék számítását. ","shortLead":"Az Igazságügyi bizottság keresztülhúzta az ellenzék számítását. ","id":"20181210_Rabszolgatorveny_Rendkivuli_bizottsagi_ulessel_akadalyozzak_az_ellenzek_tervet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d392ac93-a896-4522-8b85-14ecf4b560d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267900af-6d40-402f-8eb7-f4b1d844f84c","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Rabszolgatorveny_Rendkivuli_bizottsagi_ulessel_akadalyozzak_az_ellenzek_tervet","timestamp":"2018. december. 10. 13:25","title":"\"Rabszolgatörvény\": Rendkívüli bizottsági üléssel akadályozták az ellenzék tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337fcb8a-e47a-449a-8f17-506181c48d37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elismerésre méltó kreativitás.","shortLead":"Elismerésre méltó kreativitás.","id":"20181210_autotuz_orosz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=337fcb8a-e47a-449a-8f17-506181c48d37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a3140a-b2ed-4112-abc5-dc7299bd0d8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181210_autotuz_orosz","timestamp":"2018. december. 11. 04:04","title":"Oroszországban, mivel mással oltanának egy kocsit, mint hógolyókkal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várhatóan a jövő januári CES-en mutatja be a Samsung az első olyan notebookot, amelynek már 4K OLED kijelzője lesz. Mivel a cég több gyártót is ellát képernyőkkel, így a mobilokban már bizonyított kijelzőtechnológia több márka laptopjaiban is megjelenhet.","shortLead":"Várhatóan a jövő januári CES-en mutatja be a Samsung az első olyan notebookot, amelynek már 4K OLED kijelzője lesz...","id":"20181210_samsung_elso_4k_oled_kijelzos_notebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a023c49-2b8c-44c4-b2c5-a4637412f147","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_samsung_elso_4k_oled_kijelzos_notebook","timestamp":"2018. december. 10. 08:03","title":"Ez látványos lesz: komoly változás jön jövőre a laptopokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f4d1a4-5a16-4b26-aa27-300c1b903167","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz napokat él át a brit kormány. A Brexit megállapodásról szóló parlamenti szavazás - ha kedden tényleg meglesz - eredménye bizonytalan. Akár bekövetkezhet az a verzió is, hogy London megállapodás nélkül hagyja el az uniót a jövő év március végén.","shortLead":"Nehéz napokat él át a brit kormány. A Brexit megállapodásról szóló parlamenti szavazás - ha kedden tényleg meglesz...","id":"20181209_Ez_a_ceg_teljesen_fejre_allhat_ha_nincs_egyezseg_a_Brexitrol_nincs_egyedul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40f4d1a4-5a16-4b26-aa27-300c1b903167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe3f874-aeaa-480c-a1f7-1d505d984e49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Ez_a_ceg_teljesen_fejre_allhat_ha_nincs_egyezseg_a_Brexitrol_nincs_egyedul","timestamp":"2018. december. 09. 21:48","title":"Ez a cég teljesen fejre állhat, ha nincs egyezség a Brexitről, nincs egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a38e3fa-fc25-45e1-a629-607dfdc8e066","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A másik pályázó élvezi ugyan a tantestület támogatását, de az önkormányzatét nem. ","shortLead":"A másik pályázó élvezi ugyan a tantestület támogatását, de az önkormányzatét nem. ","id":"20181211_Plagizalt_palyazattal_jelentkezo_iskolaigazgatojeloltet_tamogatnak_a_fideszesek_Szigetszentmikloson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a38e3fa-fc25-45e1-a629-607dfdc8e066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5bedbd-e90e-48ce-b9f9-4beb7808914f","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Plagizalt_palyazattal_jelentkezo_iskolaigazgatojeloltet_tamogatnak_a_fideszesek_Szigetszentmikloson","timestamp":"2018. december. 11. 10:57","title":"Plagizált pályázattal jelentkező iskolaigazgató-jelöltet támogatnak a fideszesek Szigetszentmiklóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4dc2fa3-5d44-4f8d-8b71-5aac3a9938b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyújtogatott, eközben fogtak el egy 43 éves magyar nőt az osztrák rendőrök. Meglepetésükre kihallgatásán egy gyilkosságot is beismert. Az évek óta Villachban élő asszony azt mondta, hogy két társával boszorkányok, és szolgáltatásaikért pénzt kérnek. Egy idős nő azonban nem akart fizetni, ezért megölte.\r

","shortLead":"Gyújtogatott, eközben fogtak el egy 43 éves magyar nőt az osztrák rendőrök. Meglepetésükre kihallgatásán...","id":"20181209_Magyar_boszorkany_olhetett_Ausztriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4dc2fa3-5d44-4f8d-8b71-5aac3a9938b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2720cfc-5745-4481-88c1-42462ad26f2e","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Magyar_boszorkany_olhetett_Ausztriaban","timestamp":"2018. december. 09. 18:19","title":"Magyar „boszorkány” ölhetett Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491f528c-5a39-485f-8d7c-dc75581d4f16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181209_A_kozmedia_honlapjan_egy_szo_sincs_a_szekhaz_elotti_tuntetesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=491f528c-5a39-485f-8d7c-dc75581d4f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64bddf88-c2c9-436b-b4b1-f4574431f5ae","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_A_kozmedia_honlapjan_egy_szo_sincs_a_szekhaz_elotti_tuntetesrol","timestamp":"2018. december. 09. 16:50","title":"A közmédia honlapján egy szó sincs a székház előtti tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e34aa9f-608f-42db-9b95-321c257cfe76","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kim Rasmussen szövetségi kapitány úgy látja, a lányok megmutatták, hogy van szívük, hogy talpra tudnak állni, és csapatként erősek.","shortLead":"Kim Rasmussen szövetségi kapitány úgy látja, a lányok megmutatták, hogy van szívük, hogy talpra tudnak állni, és...","id":"20181209_Noi_kezilabdasiker_Ma_szerencsesek_es_jok_is_voltunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e34aa9f-608f-42db-9b95-321c257cfe76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7937e21a-8243-4fc2-bd7b-a54705957c58","keywords":null,"link":"/sport/20181209_Noi_kezilabdasiker_Ma_szerencsesek_es_jok_is_voltunk","timestamp":"2018. december. 09. 18:35","title":"Női kézilabda-siker: \"Ma szerencsések és jók is voltunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]