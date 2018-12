Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae071529-64c2-4ff2-949e-098095652e75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon nagy bajba kerülhet a világ harmadik legnagyobb gazdasága a jelenlegi demográfiai trendek miatt.","shortLead":"Nagyon nagy bajba kerülhet a világ harmadik legnagyobb gazdasága a jelenlegi demográfiai trendek miatt.","id":"20181210_Az_IMF_belenyulna_a_japan_csaladok_eletebe_es_az_orszag_hagyomanyaiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae071529-64c2-4ff2-949e-098095652e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d828a48-79c1-4d0f-bf59-54efa00ebfd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Az_IMF_belenyulna_a_japan_csaladok_eletebe_es_az_orszag_hagyomanyaiba","timestamp":"2018. december. 10. 10:38","title":"Az IMF belenyúlna a japán családok életébe és az ország hagyományaiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Kormányellenes csoport a tudományos akadémián” címmel jelentetett meg cikket a kormányhű napilap. Hangulatkeltésről írnak.","shortLead":"„Kormányellenes csoport a tudományos akadémián” címmel jelentetett meg cikket a kormányhű napilap. Hangulatkeltésről...","id":"20181210_A_Magyar_Idok_betamadta_az_MTA_tudosait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9fe6b4-e157-4780-a51a-f2f9da71e505","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_A_Magyar_Idok_betamadta_az_MTA_tudosait","timestamp":"2018. december. 10. 12:00","title":"A Magyar Idők betámadta az MTA tudósait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa5ddf8a-a8cd-46f0-96f1-8fc66b5aa358","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miért is egyenlőtlen gátfutás a házimunka?","shortLead":"Miért is egyenlőtlen gátfutás a házimunka?","id":"20181211_Ki_gondolta_volna_hogy_egy_WCpapir_reklam_mutat_ra_a_gender_szakos_kutatasok_fontossagara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa5ddf8a-a8cd-46f0-96f1-8fc66b5aa358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec351601-a425-46fb-a88d-d54b86aa3492","keywords":null,"link":"/elet/20181211_Ki_gondolta_volna_hogy_egy_WCpapir_reklam_mutat_ra_a_gender_szakos_kutatasok_fontossagara","timestamp":"2018. december. 11. 09:39","title":"Ki gondolta volna, hogy egy WC-papír-reklám mutat rá a gender szakos kutatások fontosságára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488add50-6d08-4e9b-87cf-6fa316ac4ea5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a brit kormány ragaszkodik ahhoz, hogy a kedd estén esedékes szavazást megtartják a Brexit-megállapodásról, újságírók több forrásból is úgy értesültek, azt mindenképpen elhalasztják. ","shortLead":"Bár a brit kormány ragaszkodik ahhoz, hogy a kedd estén esedékes szavazást megtartják a Brexit-megállapodásról...","id":"20181210_Teljes_a_bizonytalansag_a_brit_parlament_Brexitszavazasa_korul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=488add50-6d08-4e9b-87cf-6fa316ac4ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92f93a8-1fdf-45c8-b58c-05bd0d983c51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Teljes_a_bizonytalansag_a_brit_parlament_Brexitszavazasa_korul","timestamp":"2018. december. 10. 13:22","title":"Kormányzati források szerint elhalasztják a brit parlament Brexit-szavazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973a8a95-ca8a-4d57-a392-ffdcdaed2aed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pedig a látogatószám így is érezhetően csökken. A Tádzs azonban nagyon rossz állapotban van, erről viszont nem csak a turisták tehetnek.","shortLead":"Pedig a látogatószám így is érezhetően csökken. A Tádzs azonban nagyon rossz állapotban van, erről viszont nem csak...","id":"20181211_Otszorosere_emeltek_az_indiak_belepojegyeit_a_Tadzs_Mahalba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=973a8a95-ca8a-4d57-a392-ffdcdaed2aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0718fff-2e8d-4313-a59b-68f695798d5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Otszorosere_emeltek_az_indiak_belepojegyeit_a_Tadzs_Mahalba","timestamp":"2018. december. 11. 10:53","title":"Ötszörösére emelték az indiak belépőjegyenek árát a Tádzs Mahalba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc38030-6ef7-49ff-8252-3dcb4b418246","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két különleges technológia szabadalmát szúrta ki a Facebook, amik a helyadatok, illetve más felhasználók szokásai alapján képesek meghatározni, hová fogunk menni legközelebb.","shortLead":"Két különleges technológia szabadalmát szúrta ki a Facebook, amik a helyadatok, illetve más felhasználók szokásai...","id":"20181211_facebook_helymeghatarozas_szabadalom_celzott_reklamok_felhasznaloi_szokasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bc38030-6ef7-49ff-8252-3dcb4b418246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7839757b-b920-4605-91b0-517319da5f11","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_facebook_helymeghatarozas_szabadalom_celzott_reklamok_felhasznaloi_szokasok","timestamp":"2018. december. 11. 10:33","title":"Olyan technológiát talált ki a Facebook, ami megjósolja, hova fogunk menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3334f7-f6f0-4de1-940a-ff35b87acc88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő már zsinórban harmadszor ugrik, azért, hogy felhívja a figyelmet a motorneuron-betegségekre.","shortLead":"A nő már zsinórban harmadszor ugrik, azért, hogy felhívja a figyelmet a motorneuron-betegségekre.","id":"20181211_102_evesen_is_kiugrott_egy_repulobol_a_vilag_legidosebb_ejtoernyose__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a3334f7-f6f0-4de1-940a-ff35b87acc88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621b4f2d-82ba-4656-974b-9d29b5fa7275","keywords":null,"link":"/elet/20181211_102_evesen_is_kiugrott_egy_repulobol_a_vilag_legidosebb_ejtoernyose__video","timestamp":"2018. december. 11. 09:31","title":"102 évesen is kiugrott egy repülőből a világ legidősebb ejtőernyőse – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f924b8-47d1-4345-8beb-5ff2694a3e65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"13 embert vettek őrizetbe. ","shortLead":"13 embert vettek őrizetbe. ","id":"20181211_Anarchista_csoport_tuntetett_az_atheni_magyar_nagykovetsegnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53f924b8-47d1-4345-8beb-5ff2694a3e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57f4a64-10a4-402b-afd0-6842b40b8025","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Anarchista_csoport_tuntetett_az_atheni_magyar_nagykovetsegnel","timestamp":"2018. december. 11. 09:57","title":"Anarchista csoport tüntetett az athéni magyar nagykövetségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]