Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9877aeb0-fc39-4488-9480-3b438e7f80f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A növényvédőszer-maradékot, a C-vitamin tartalmat, valamint azok jelölését is ellenőrizték. 10-féle citromot vizsgáltak. ","shortLead":"A növényvédőszer-maradékot, a C-vitamin tartalmat, valamint azok jelölését is ellenőrizték. 10-féle citromot...","id":"20181214_Letesztelt_par_citromot_a_Nebih_es_bizony_talaltak_problemakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9877aeb0-fc39-4488-9480-3b438e7f80f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a290cb-0ebd-4af9-b3ad-8e59c4fa6e13","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Letesztelt_par_citromot_a_Nebih_es_bizony_talaltak_problemakat","timestamp":"2018. december. 14. 13:07","title":"Letesztelt pár citromot a Nébih, és bizony találtak problémákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pára- és ködfoltok feloszlása után gyengén és erősebben felhős területek és időszakok egyaránt lesznek.","shortLead":"A pára- és ködfoltok feloszlása után gyengén és erősebben felhős területek és időszakok egyaránt lesznek.","id":"20181213_mara_legfeljebb_hoszallingozas_jut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6396842-15c6-4e8b-abdf-32d34972d3b1","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_mara_legfeljebb_hoszallingozas_jut","timestamp":"2018. december. 13. 05:27","title":"Mára legfeljebb hószállingózás jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de0d3f9-ded1-414e-95f9-2c9697b5cae5","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Rég nem látott vitát idézett elő az Alkotmánybíróságon az, hogy az MNB alelnöke hozhatott-e egyszemélyi döntéseket.","shortLead":"Rég nem látott vitát idézett elő az Alkotmánybíróságon az, hogy az MNB alelnöke hozhatott-e egyszemélyi döntéseket.","id":"20181213_Ab_a_jegybank_legyozte_a_Kuriat_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6de0d3f9-ded1-414e-95f9-2c9697b5cae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226544d3-1a71-4855-99a1-4715ee911418","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Ab_a_jegybank_legyozte_a_Kuriat_is","timestamp":"2018. december. 13. 10:55","title":"Ab: A jegybank legyőzte a Kúriát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2303ed47-89e5-4f8d-951e-a174894fda4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alaposan átalakította fizetős tárhelyre vonatkozó lehetőségeit a Google. A csomagok nem csak olcsóbbak lettek, több/nagyobb helyet is kínálnak a fájloknak.","shortLead":"Alaposan átalakította fizetős tárhelyre vonatkozó lehetőségeit a Google. A csomagok nem csak olcsóbbak lettek...","id":"20181214_felhoszolgaltas_felho_tarhely_webes_tarhely_google_one_fajltarolas_tarhely_vasarlas_arak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2303ed47-89e5-4f8d-951e-a174894fda4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07090cd0-278e-46fe-8a59-b9af1ee95abd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_felhoszolgaltas_felho_tarhely_webes_tarhely_google_one_fajltarolas_tarhely_vasarlas_arak","timestamp":"2018. december. 14. 11:33","title":"Magyarországra is megérkezett a Google új és (nagyon) olcsó tárhelyszolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai kutatás szerint ha egy órával később kezdődik a tanítás, a középiskolás diákok mintegy fél órával többet alszanak. A plusz idő pedig az iskolai teljesítményre is pozitív hatással van. ","shortLead":"Egy amerikai kutatás szerint ha egy órával később kezdődik a tanítás, a középiskolás diákok mintegy fél órával többet...","id":"20181213_iskola_tanitas_alvas_kozepiskola_tanitasi_ido_alvasido_iskolakezdes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4605a7c3-3178-48cc-9960-cb5fb03ff1af","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_iskola_tanitas_alvas_kozepiskola_tanitasi_ido_alvasido_iskolakezdes","timestamp":"2018. december. 13. 20:03","title":"Jobban teljesítenek a diákok, ha egy órával később kezdődik az iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd55548-95f1-4cfe-8de1-e02f98d70a5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Fókusz riporterei korábban találkoztak a párral, akik azt is elmondták, milyen részletekben kérik a pénzt.","shortLead":"A Fókusz riporterei korábban találkoztak a párral, akik azt is elmondták, milyen részletekben kérik a pénzt.","id":"20181213_Eloszor_meg_magyarazkodtak_majd_kimondtak_az_osszeget_a_szulok_akik_penzert_akartak_eladni_kisbabajukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbd55548-95f1-4cfe-8de1-e02f98d70a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0492d92d-b0a8-4bdb-8fca-a5ea10035d3f","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Eloszor_meg_magyarazkodtak_majd_kimondtak_az_osszeget_a_szulok_akik_penzert_akartak_eladni_kisbabajukat","timestamp":"2018. december. 13. 20:21","title":"Először még magyarázkodtak, majd kimondták az összeget a szülők, akik pénzért akarták eladni kisbabájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc77006-1093-4c7a-b903-d666612bdc70","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tordai Bence élő közvetítése tekintélyes nézettséget hozott.","shortLead":"Tordai Bence élő közvetítése tekintélyes nézettséget hozott.","id":"20181213_A_Facebook_ereje_millioan_lattak_Orban_feszult_arcat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acc77006-1093-4c7a-b903-d666612bdc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cea92b-2ca7-4f38-89b6-38aa3a6e0347","keywords":null,"link":"/kultura/20181213_A_Facebook_ereje_millioan_lattak_Orban_feszult_arcat","timestamp":"2018. december. 13. 10:01","title":"A Facebook ereje: millióan látták Orbán feszült arcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Itt tanulják a fiatal cápák a másokkal való együttélést.","shortLead":"Itt tanulják a fiatal cápák a másokkal való együttélést.","id":"20181213_Elkeszult_a_Capasuli_az_Allatkertben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e797f0a7-67f2-47ca-ad73-b353d5763ab2","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Elkeszult_a_Capasuli_az_Allatkertben","timestamp":"2018. december. 13. 13:08","title":"Elkészült a Cápasuli az Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]