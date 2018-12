Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b90228d-bc40-4cc6-be0c-607a315078b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A karácsony itt van mindjárt, de a Mercedes-AMG már most prezentálta ajándékát az új AMG A45 előzetes videóját.","shortLead":"A karácsony itt van mindjárt, de a Mercedes-AMG már most prezentálta ajándékát az új AMG A45 előzetes videóját.","id":"20181222_mercedes_amg_a45_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b90228d-bc40-4cc6-be0c-607a315078b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f941f44-d44c-4462-badf-338367aaa904","keywords":null,"link":"/cegauto/20181222_mercedes_amg_a45_karacsony","timestamp":"2018. december. 23. 04:07","title":"Az új AMG A45 a Mercedes karácsonyi ajándéka - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289ce176-9183-4624-acdb-fb00ddb33ffe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"További 25 ember sérült meg éles lőszertől egy, a határkerítésnél tartott demonstráción. ","shortLead":"További 25 ember sérült meg éles lőszertől egy, a határkerítésnél tartott demonstráción. ","id":"20181221_Lelottek_egy_tizeneves_palesztin_tuntetot_a_Gazai_ovezet_hataranal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=289ce176-9183-4624-acdb-fb00ddb33ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a71d5e-23a0-4516-b72d-2b39b7d86b10","keywords":null,"link":"/vilag/20181221_Lelottek_egy_tizeneves_palesztin_tuntetot_a_Gazai_ovezet_hataranal","timestamp":"2018. december. 21. 19:05","title":"Lelőttek egy tizenéves palesztin tüntetőt a Gázai övezet határánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef10c351-ab63-45f5-a62c-c96a34e29b36","c_author":"Bedő Iván","category":"itthon","description":"Most akkor ki is hasalt be kinek? Az év egyik nagy kérdése idehaza, a parlamentben decemberben került elő, a német sajtóban pedig az áprilisi választás óta többször is fel-felbukkant. A „rabszolgatörvény“ botrányos december 12-i szavazásán Kunhalmi Ágnes volt az, aki feliratot tartott a kamerák elé: „Behasaltatok a multiknak“. Egyes német lapvélemények viszont azt sugallták: mintha a multik hasalnának be az Orbán-kormánynak. ","shortLead":"Most akkor ki is hasalt be kinek? Az év egyik nagy kérdése idehaza, a parlamentben decemberben került elő, a német...","id":"20181221_Bedo2018","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef10c351-ab63-45f5-a62c-c96a34e29b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f757217a-5f00-443f-b740-c6f6a284f14e","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Bedo2018","timestamp":"2018. december. 21. 17:40","title":"Bedő Iván: A behasalás éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Szociális Fórum adatai szerint már 31 ember fagyott halálra, mióta törvényileg üldözik azokat, akik az utcán élnek.","shortLead":"A Magyar Szociális Fórum adatai szerint már 31 ember fagyott halálra, mióta törvényileg üldözik azokat, akik az utcán...","id":"20181222_31_ember_fagyott_halalra_a_hajlektalantorveny_eletbelepese_ota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff09e1ae-d549-41c1-b197-97cb10b559de","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_31_ember_fagyott_halalra_a_hajlektalantorveny_eletbelepese_ota","timestamp":"2018. december. 22. 14:55","title":"31 ember fagyott halálra a hajléktalantörvény életbelépése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0626a4f-8404-43ff-a61d-ac690468ac57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét ellátó szövetségi legfelsőbb bíróság elutasította Donald Trump elnöknek az illegális migránsok menedékkérelmének elutasítására vonatkozó döntését.","shortLead":"Az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét ellátó szövetségi legfelsőbb bíróság elutasította Donald Trump...","id":"20181222_Trump_nem_szigorithat_a_menedekeljarason_Bush_biroja_a_liberalisok_melle_allt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0626a4f-8404-43ff-a61d-ac690468ac57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f987d771-b5c3-4129-ad65-955b9931515e","keywords":null,"link":"/vilag/20181222_Trump_nem_szigorithat_a_menedekeljarason_Bush_biroja_a_liberalisok_melle_allt","timestamp":"2018. december. 22. 08:25","title":"Trump nem szigoríthat a menedékeljáráson, Bush bírója a liberálisok mellé állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d094d2-4b9d-41d6-b851-5b477ff77b96","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az okostelefon évek óta az egyik legnépszerűbb ajándék, amit a szülők a gyerekeknek szánnak karácsonyra. Sorra vettük, milyen alkalmazásokat érdemes telepíteni, illetve milyen beállításokat érdemes elvégezni a mobilon, mielőtt az örömből sírás lesz.","shortLead":"Az okostelefon évek óta az egyik legnépszerűbb ajándék, amit a szülők a gyerekeknek szánnak karácsonyra. Sorra vettük...","id":"20181222_karacsonyi_ajandek_okostelefon_gyerek_biztonsagos_mobilhasznalat_gyerekek_vedelme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05d094d2-4b9d-41d6-b851-5b477ff77b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ee2995-055b-40d6-9bbd-29e95b14b19b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181222_karacsonyi_ajandek_okostelefon_gyerek_biztonsagos_mobilhasznalat_gyerekek_vedelme","timestamp":"2018. december. 22. 20:00","title":"Mobilt ad a gyereknek karácsonyra? Ezeket mindenképpen állítsa be rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87111872-81df-41c4-9341-31cbdcd861ef","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az áruházak most azt ígérik, hogy teljes mértékben továbbadják a fogyasztóknak a tejáfa-csökkentést. ","shortLead":"Az áruházak most azt ígérik, hogy teljes mértékben továbbadják a fogyasztóknak a tejáfa-csökkentést. ","id":"20181221_Az_aruhazak_azt_igerik_tenyleg_olcsobb_lesz_a_tej_az_afacsokkentestol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87111872-81df-41c4-9341-31cbdcd861ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc702b6-1263-4ae2-b63b-b968daf454fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Az_aruhazak_azt_igerik_tenyleg_olcsobb_lesz_a_tej_az_afacsokkentestol","timestamp":"2018. december. 21. 15:19","title":"Az áruházak azt ígérik, tényleg olcsóbb lesz a tej az áfacsökkentéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 29 éves férfiról van szó, aki beismerte tettét. ","shortLead":"Egy 29 éves férfiról van szó, aki beismerte tettét. ","id":"20181221_Elfogtak_a_csepeli_gyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fb3626-652e-4b81-b4b9-248c7460f7e9","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Elfogtak_a_csepeli_gyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2018. december. 21. 21:32","title":"Elfogták a csepeli gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]