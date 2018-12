Az elmúlt hetekben már többször is lehetett arról hallani, hogy a Huawei kis testvérének tekintett Honor a Samsungéhoz hasonló technológiával fog előrukkolni. Mindez egy all view kijelzőt jelent, aminek egyetlen "folytonossági hibáját" a készülék bal felső sarkában elhelyezett kameralyuk jelenti. A mobilról láttunk már videót és a bemutatóra szánt plakátot is, a kínaiak ígéretének megfelelően pedig december 26-án le is rántották a leplet a mobilról.

A Honor View 20 (vagy ha úgy tetszik, Honor V20) kijelzője a várakozásoknak megfelelően valóban szinte teljes mértékben elfoglalja az előlapot. Ez viszont csak az egyik különöleges ismertetőjegye, a másikat a hátlapon kell keresni: a készülék fő kamerája 48 megapixeles Sony IMX586 szenzort kapott.

© Honor

A V20 kijelzője egyébkét 6,4 colos LCD lett (emiatt az ujjlenyomat-olvasó a hátoldalon helyezkedik el), amely "csak" Full HD felbontással bír, a képaránya pedig a megszokottaktól eltérően 19,25:9-es. A mobil szívét egy Kirin 980-as processzor jelenti, amiből 6 és 8 GB RAM-mal szerelt változat is készült, tárhely tekintetében pedig 128 és 256 GB-ra lehet készülni. A kijelzőbe ágyazott kamera 25 megapixeles lett.

© Honor

A mobil további érdekessége, hogy megkapta a Huawei által fejlesztett Super Night View módot, vagyis a fejlesztők szerint este, kézben tartva, hosszú expozíciós idővel is képes éles képeket készítnei. Emellett számítógépként is használható a mobil, ehhez csak egy kábelre és egy monitorra van szükségünk.

© Honor

Az akkumulátora 4000 mAh-s lett, amit a 22,5 W-os gyorstöltő segítségével 30 perc alatt 55 százalékra lehet feltölteni.

© Honor

Mivel a Honor V20 csak január 22-én debütál majd Európában, így az európai (és magyar) árakról egyelőre nem lehet tudni. A kínai árak viszont már ismertek: a 6/128 GB-os változat 435 dollárba (kb. 122 ezer forint), a 8/128 GB-os verzió 510 dollárba (kb. 143 ezer forint), míg a 8/256 GB-ocs csúcskészülék 580 dollárba (kb. 163 ezer forint) kerül. A mobil fekete, piros és kék színekben lesz elérhető.

Aki viszont szeretné inkább a "nagy testvért", vagyis a Huaweit választani, annak is van egy jó hírünk: a cég nemrég bemutatta az első lyukasztott kijelzős mobilját, itt írtunk róla bővebben.

