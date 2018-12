Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a54d5860-fa0d-4288-abf8-af9d142b2a10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még nem egy szupersportkocsi, de a maga idejében ez is ínyencfalat volt. Ezt még az egyik első angliai fizetéséből vehette.","shortLead":"Még nem egy szupersportkocsi, de a maga idejében ez is ínyencfalat volt. Ezt még az egyik első angliai fizetéséből...","id":"20181217_elado_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a54d5860-fa0d-4288-abf8-af9d142b2a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c20709-c8e1-451c-a816-9d2ffcaa5486","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_elado_auto","timestamp":"2018. december. 17. 08:44","title":"Eladó Ronaldo első sztárgázsis autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477a4404-3281-4654-97da-803c71eecae0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megtévesztőnek tartja az Apple marketingfotóit az amerikai Courtney Davis, ezért úgy döntött, beperli a céget.","shortLead":"Megtévesztőnek tartja az Apple marketingfotóit az amerikai Courtney Davis, ezért úgy döntött, beperli a céget.","id":"20181215_apple_iphone_xs_iphone_xs_max_notch_szenzorsziget_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=477a4404-3281-4654-97da-803c71eecae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc973704-e10b-4d64-9506-7dced0911c00","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_apple_iphone_xs_iphone_xs_max_notch_szenzorsziget_per","timestamp":"2018. december. 15. 17:03","title":"Beperli egy nő az Apple-t, mert notch van a telefon kijelzőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7739476a-6f12-411b-a92d-70e228e59be5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dulakodás volt az Alkotmány utcában.","shortLead":"Dulakodás volt az Alkotmány utcában.","id":"20181216_Video_A_rendorok_lefogtak_egy_tuntetot_az_Alkotmany_utcaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7739476a-6f12-411b-a92d-70e228e59be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c51c09-cae6-4257-a36d-d747f9a27412","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Video_A_rendorok_lefogtak_egy_tuntetot_az_Alkotmany_utcaban","timestamp":"2018. december. 16. 18:02","title":"Videó: A rendőrök lefogtak egy tüntetőt az Alkotmány utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75685f2-5b3b-4e8c-82bf-b3e5b8829f3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alapból több mint 20 euróba kerül, de most határozott ideig ingyen beszerezhető a Subnautica, amelyben a víz alatt világ teremtményeivel és viszontagságaival is meg kell küzdeniük a játékosoknak. ","shortLead":"Alapból több mint 20 euróba kerül, de most határozott ideig ingyen beszerezhető a Subnautica, amelyben a víz alatt...","id":"20181215_ingyen_jatek_epic_games_store_subnautica_steam_tulelojatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f75685f2-5b3b-4e8c-82bf-b3e5b8829f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ccd850-079d-44a3-acfd-c6ee7160de43","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_ingyen_jatek_epic_games_store_subnautica_steam_tulelojatek","timestamp":"2018. december. 15. 19:03","title":"6800 forint helyett most ingyen letöltheti a kiváló túlélőjátékot, a Subnauticát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dulakodás alakult ki Párizsban a sárgamellényesek és a francia rendőrség között az előbbiek immáron ötödik hete tartó szombati megmozdulása során, szemtanúk beszámolói szerint azonban a tüntetések az előzőekhez képest nyugodtabb hangulatban zajlottak – jelentették hírügynökségek.","shortLead":"Dulakodás alakult ki Párizsban a sárgamellényesek és a francia rendőrség között az előbbiek immáron ötödik hete tartó...","id":"20181215_megint_tuntetnek_rendorokkel_dulakodnak_a_sargamellenyesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72306447-fd1e-4f56-b25b-df23928e8b9b","keywords":null,"link":"/vilag/20181215_megint_tuntetnek_rendorokkel_dulakodnak_a_sargamellenyesek","timestamp":"2018. december. 15. 14:01","title":"Megint tüntetnek, rendőrökkel dulakodnak a sárgamellényesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7dca8cb-5831-4e49-ae8c-7ce338552bf0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181217_Adventi_irodalmi_naptar__december_17","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7dca8cb-5831-4e49-ae8c-7ce338552bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0797d4-9f92-4921-adbc-250dd6086db9","keywords":null,"link":"/kultura/20181217_Adventi_irodalmi_naptar__december_17","timestamp":"2018. december. 17. 08:03","title":"Adventi irodalmi naptár - december 17.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hármas metró viszont ebben az időszakban is közlekedni fog. ","shortLead":"A hármas metró viszont ebben az időszakban is közlekedni fog. ","id":"20181215_BKK_a_vasarnapi_tuntetes_miatt_tobb_busz_es_villamos_kozlekedese_is_megvaltozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423076b5-b8c8-4866-9d5c-b740304fd9fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_BKK_a_vasarnapi_tuntetes_miatt_tobb_busz_es_villamos_kozlekedese_is_megvaltozik","timestamp":"2018. december. 15. 20:07","title":"BKK: a vasárnapi tüntetés miatt több busz és villamos közlekedése is megváltozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d441b5-4d20-413e-9a01-b09a51c9914a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A társaság amiatt fordult bírósághoz, hogy a földtörvényre hivatkozva felbontották a vele kötött hosszú távú földbérleti szerződést.","shortLead":"A társaság amiatt fordult bírósághoz, hogy a földtörvényre hivatkozva felbontották a vele kötött hosszú távú...","id":"20181217_Egymilliardot_fizet_az_allam_ugyvedekre_egy_agrarceg_elleni_perben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2d441b5-4d20-413e-9a01-b09a51c9914a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d58dfbe-a775-472f-90c5-7e01236860ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Egymilliardot_fizet_az_allam_ugyvedekre_egy_agrarceg_elleni_perben","timestamp":"2018. december. 17. 05:41","title":"Egymilliárdot fizet az állam ügyvédekre egy agrárcég elleni perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]