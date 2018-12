Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5800d6eb-4181-48fd-b9e6-a3f816080b02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétvégén országos havazásra lehet számítani.","shortLead":"Hétvégén országos havazásra lehet számítani.","id":"20181213_havazas_idojaras_meteorologia_szombat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5800d6eb-4181-48fd-b9e6-a3f816080b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fdd5a5-66a2-4a8d-90a3-ef39e089dc4c","keywords":null,"link":"/elet/20181213_havazas_idojaras_meteorologia_szombat","timestamp":"2018. december. 13. 09:42","title":"Jön a havazás, szombaton hullhat le a java","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A két cég közötti immár történelminek mondható versengés ellenére egy Samung-fejlesztés kerülhet az Apple jövő évi iPhone-jába.","shortLead":"A két cég közötti immár történelminek mondható versengés ellenére egy Samung-fejlesztés kerülhet az Apple jövő évi...","id":"20181214_samsung_dispaly_rugalmas_oled_kepernyo_apple_iphone_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"316fe3b7-551e-46e4-ab5b-cfeeca1fcbbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_samsung_dispaly_rugalmas_oled_kepernyo_apple_iphone_2019","timestamp":"2018. december. 14. 12:03","title":"Meglepő, de pont a Samsung segítségével lehetnek vékonyabbak a jövő évi iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év végére befutott a Firefox idei utolsó frissítése is, ami ezúttal több kisebb, de annál hasznosabb funkciót tartalmaz.","shortLead":"Az év végére befutott a Firefox idei utolsó frissítése is, ami ezúttal több kisebb, de annál hasznosabb funkciót...","id":"20181212_mozilla_firefox_bongeszo_firefox_64_letoltese_bongeszolap_kezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0694774b-bcc9-45cc-8808-f1a6a243fd3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_mozilla_firefox_bongeszo_firefox_64_letoltese_bongeszolap_kezeles","timestamp":"2018. december. 12. 15:33","title":"Firefoxot használ? Nyomjon rá most a frissítésre, hasznos újítások érkeztek bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bee75c-4869-43ce-93b4-69c62d7adf3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A videófelvételt a Momentum készítette. A felvételen Donáth Anna, a Momentum alelnöke látható, amint füstgránátot tart a kezében, ezután kiemelik és elviszik a rendőrök.","shortLead":"A videófelvételt a Momentum készítette. A felvételen Donáth Anna, a Momentum alelnöke látható, amint füstgránátot tart...","id":"20181213_Video_Arcon_fujtak_a_rendorok_a_fustgranatos_tuntetoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5bee75c-4869-43ce-93b4-69c62d7adf3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c20039-6494-413f-b161-866956748d1d","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Video_Arcon_fujtak_a_rendorok_a_fustgranatos_tuntetoket","timestamp":"2018. december. 13. 22:24","title":"Videó: Arcon fújták a rendőrök a füstgránátos tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már tesztelik, jövőre pedig be is vezethetik az „alkotói fiókot”, amivel a korábbinál több lehetőséget kapnak a legnagyobb Instagram-sztárok a fiókjuk kezelésére.","shortLead":"Már tesztelik, jövőre pedig be is vezethetik az „alkotói fiókot”, amivel a korábbinál több lehetőséget kapnak...","id":"20181213_instagram_alkotoi_fiok_statisztika_uzenetek_szurese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc45fdd-0908-44e1-9d54-c6d41e4aa297","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_instagram_alkotoi_fiok_statisztika_uzenetek_szurese","timestamp":"2018. december. 13. 07:02","title":"Olyan funkció jöhet az Instagramra, amit csak a népszerű felhasználók kapnak majd meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e35ede3-1056-4876-82a9-f669339cba07","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A hangcsoui rövidpályás úszó-világbajnokság szerdai döntőiben óriási csatát vívott Hosszú Katinka, aki előbb 200 méter pillangón tizenhárom század különbséggel nyert, majd 100 méter háton hétszázadnyi különbséggel második lett.","shortLead":"A hangcsoui rövidpályás úszó-világbajnokság szerdai döntőiben óriási csatát vívott Hosszú Katinka, aki előbb 200 méter...","id":"20181213_hosszu_katinka_rovidpalyas_uszo_vb_aranyerem_nindzsafinis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e35ede3-1056-4876-82a9-f669339cba07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5810387e-9364-4226-9937-3034e8d91834","keywords":null,"link":"/sport/20181213_hosszu_katinka_rovidpalyas_uszo_vb_aranyerem_nindzsafinis","timestamp":"2018. december. 13. 06:49","title":"Nindzsafinissel hozta második aranyát Hosszú Katinka – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae218b4-c13e-4406-b4a5-57b984064a31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Geminidák meteorraj ismét elérte a Földet, a napokban pedig a csúcsára ér az év egyik leglátványosabb csillaghullása.","shortLead":"A Geminidák meteorraj ismét elérte a Földet, a napokban pedig a csúcsára ér az év egyik leglátványosabb csillaghullása.","id":"20181213_geminidak_erkezik_a_geminida_meteorraj_phaethon_kisbolygo_csillagaszat_csillaghullas_google_doodle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ae218b4-c13e-4406-b4a5-57b984064a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bb3c5f-f1d9-4d49-807b-293e99682fbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_geminidak_erkezik_a_geminida_meteorraj_phaethon_kisbolygo_csillagaszat_csillaghullas_google_doodle","timestamp":"2018. december. 13. 08:33","title":"Miért van ez a sok kép ma a Google főoldalán? És mi köze a Geminidákhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d57ac9-7421-4aab-8e3e-136f6396a70c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rövidke összeállításból a nagy karácsonyi slágerek egyike sem hiányzik, avagy így teremt vicces formában ünnepi hangulatot egy mentősofőr és kísérője.","shortLead":"A rövidke összeállításból a nagy karácsonyi slágerek egyike sem hiányzik, avagy így teremt vicces formában ünnepi...","id":"20181214_a_nap_videoja_karacsonyi_dalok_ket_magyar_mentos_tolmacsolasaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56d57ac9-7421-4aab-8e3e-136f6396a70c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4bab8d1-74bc-4fef-b24d-4aed4c6e1614","keywords":null,"link":"/cegauto/20181214_a_nap_videoja_karacsonyi_dalok_ket_magyar_mentos_tolmacsolasaban","timestamp":"2018. december. 14. 10:53","title":"A nap videója: Két magyar mentős nagyon ráérzett a karácsonyi hangulatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]