Vannak videojátékok, amelyek megjelenésére hosszú éveket kell várni, ilyen például a PlayStationre készülő The Last of Us második része is. Azonban sajnos olyanok is akadnak, amelyek soha nem kerülnek a boltok polcaira.

A városépítős SimCity legelső, még 1991-es verziójával szintén ez történt. A 27 évvel ezelőtt bemutatott játék eredetileg a Nintendo konzoljára, a NES-re jelent volna meg, helyette azonban a SNES-re, a későbbi rendszerre adták csak ki. Az először beharangozott programból pedig semmi nem lett.

A történelmi videojátékok megőrzésével is foglalkozó The Video Game History Foundation azonban hozzájutott egy prototípushoz, amelyet kicsit továbbfejlesztve sikerült elkészíteniük a soha meg nem jelent programverzió bárki által játszható verzióját. A digitalizált ROM-fájlokat innen lehet letölteni. (Emulátor programot használva természetesen PC-n is lehet vele játszani.)

A program persze nem tökéletes, akadnak benne hibák, de a lényegen mit sem változtat: a játéktörténelem egy darabja tovább élhet.

