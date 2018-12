Idén is remek videojátékok készültek, az egyiknek ráadásul jövőre se nagyon látszik kihívója. A Rockstar Games újdonsága nemcsak milliók szórakozása lett, de a HVGame – Az év játéka-díjat is elnyerte.

Második alkalommal osztottuk ki elismerésünket az év játékának, a "díjat" a 2017-es győztes, a Horizon Zero Dawn után most a Rockstar Games-féle Red Dead Redemption 2-nek ítéltük oda. A vadnyugatra kalauzoló videojáték az utóbbi évek egyik legszórakoztatóbb darabja: csavaros és izgalmas történettel, hatalmas, bejárható világgal rendelkezik, a többszereplős Red Dead Online-nal pedig most is milliók kapcsolódnak ki – és ez alighanem hosszú ideig így is marad. Annyira, hogy a 2019-es kínálatban sem mutatkozik nála erősebb cím.

Összeállításunk persze nem csak egyetlen játékból áll: sorra vettük azokat is, amelyek kezdetben szintén jó eséllyel indultak a díjért – ezeket alább, a megítélt pontszám szerinti sorrendben böngészheti. És egyúttal azt is elmondjuk, mi volt velük a baj.

Házi szavazásunkat a szokásos mód három szempont alapján végeztük:

a játék rendelkezzen egy valódi kikapcsolódást nyújtó sztorival; valahogy emelkedjen ki a mezőnyből, akár egyetlen, érdekes funkció miatt is; figyelembe vettük a célközönség által megfogalmazott kritikákat és érveket is.

God of War

Hosszú szünet után idén ismét új God of War-résszel bővült a 2005 óta létező játékszéria. A mostaniban szintén a sorozat főhősét, Kratost irányítjuk, ám a félisten mellett Atreus nevű gyermekének is fontos szerep jut. A program középpontjában egy tragédia miatti hosszú utazás áll, de a jól ismert elemek sem maradnak el. Az új generációs grafikának hála ráadásul minden korábbinál látványosabb harcokban lehet részünk. Bár a nemzetközi szaklapok szerint izgalmas videojátékról van szó, a sorozat új része összességében egész máshogy néz ki, ami a keményvonalas rajongók szerint hatalmas hiba.

Cselekmény: 4/5

Játékélmény: 4/5

Detroit: Become Human

Mióta a mesterséges intelligenciával és a robotikával kapcsolatos fejlesztések jellemzik napjainkat, a játékstúdiók is egyre másra készítenek olyan programokat, amely a két terület várható hatását igyekeznek továbbgondolni. Ilyen volt a májusban megjelent Detroit: Become Human is, amely épp azért különleges, mert nagyon valóságosnak tűnik. A játékban három szereplőt irányítva kell döntéseket hoznunk, és közben átgondolni: a saját vagy mások szabadsága a fontosabb, a gyermekverő apa vagy a gyermekrabló android a veszélyesebb? Ha mindezt élvezhető kamerakezeléssel sikerült volna megoldani, úgy most nem is elégedetlenkednénk.

Cselekmény: 4/5

Játékélmény: 3/5

Spider-Man

Csak idő kérdése volt, hogy a képregényfilmek felfutásával melyik szuperhős kap új játékot a közeljövőben. A választás Pókemberre esett, de a döntésnek alighanem más okai is voltak: a főhősnek 2012-ben készült utoljára videojáték, és azt sem neveznénk jól sikerültnek. A szeptemberben debütált új részt a főleg kisebb projektjeiről ismert Insomniac Games készítette, de egész másfajta recept alapján: Peter Parker itt már nem tizenéves fiú, és a történet sem vesződik azzal, hogy elmagyarázza a már unalomig ismert részleteket. A program legfőbb erősségei közé a látványos közelharcot és New York hatalmas, bejárható utcáit sorolnánk, mást ugyanis nem találtunk, ami miatt kiemelkedő alkotás lehetne.

Cselekmény: 3/5

Játékélmény: 4/5

Shadow of the Colossus

Nagyot szólt még a márciusban megjelent Shadow of the Colossus is. Az eredetileg a PS2-es időkben debütált program újragondolt változata szintén mélyenszántó gondolatai miatt került elsősorban a játékosok figyelmébe. Az izgalmas programban 16 változatos kolosszussal kell megküzdeniük a felhasználóknak, a harc azonban fejtörőkkel is párosul. A megvalósításba nem is lehetne belekötni, ám az irányítással kapcsolatos gondok olyannyira súlyosak, hogy miattuk sokszor majdnem élvezhetetlenné válik a program.

Cselekmény: 4/5

Játékélmény: 3/5

Fallout 76

Az év egyik legnagyobb durranásának ígérkezett, ám végül csúfos kudarcot vallott a The Elder Scrollsszal korábban már történelmet író Bethesda Softworks új Falloutja. A 76-os alcímű, immár valódi online móddal is kecsegtető program sajnos csak nyomokban tartalmazza azt, amit a fejlesztők korábban ígértek. Pedig minden adott volt a sikerhez: egy már jól bejáratott brand, remek történeti alap, de a sorozatos fejlesztői bakikat csak nem sikerült kigyomlálni, és még egy adatszivárgásos ügy is történt.

Cselekmény: 2/5

Játékélmény: 2/5

Az év (másik) meglepetése Az év játékának választott Red Dead Redemption 2 mellett egy másik, szintén hangulatos program is született az elmúlt hónapokban. Ezt rögtön az első hivatalos Bud Spencer-játékként ismerhette meg a közönség. Az ígéretek ugyanis maradéktalanul teljesültek: a minden platformra, így PC-re és konzolra is elérhető Slap and Beans csont nélkül hozza a filmek hangulatát, ráadásul olcsó is. Cselekmény: 4/5

Játékélmény: 4/5

