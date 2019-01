Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6bc57be-b7ca-4e84-9697-6e6603fe7b0c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A keralai legfelsőbb bíróság egy döntését támogatták az akcióval.","shortLead":"A keralai legfelsőbb bíróság egy döntését támogatták az akcióval.","id":"20190101_Tobb_mint_600_kilometeres_elo_lancot_alkottak_indiai_nok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6bc57be-b7ca-4e84-9697-6e6603fe7b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6abbc01-07d1-4e84-b8c4-208271cb7e8e","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Tobb_mint_600_kilometeres_elo_lancot_alkottak_indiai_nok","timestamp":"2019. január. 01. 20:57","title":"Több mint 600 kilométeres élő láncot alkottak indiai nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4de7aa7-6a89-418a-a2bf-17e5dddec54c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Tulajdonosa, Ernst August hannoveri herceg jelképes vételárért kínálja eladásra.","shortLead":"Tulajdonosa, Ernst August hannoveri herceg jelképes vételárért kínálja eladásra.","id":"20181231_Elado_a_mesebe_illo_marienburgi_kastely__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4de7aa7-6a89-418a-a2bf-17e5dddec54c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c70b47-e9eb-40a0-b536-3f5c44a76d1f","keywords":null,"link":"/elet/20181231_Elado_a_mesebe_illo_marienburgi_kastely__foto","timestamp":"2018. december. 31. 18:20","title":"Eladó a mesébe illő marienburgi kastély - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a043b9b-ebef-4cbb-bd95-8dfe15aa36a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalos személy elleni erőszak miatt tett feljelentést Hadházy Ákos és Szél Bernadett, miután fegyveres biztonságiak kidobták őket az MTVA székházából decemberben. A BRFK a feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészségre továbbította, akik még vizsgálják az ügyet. ","shortLead":"Hivatalos személy elleni erőszak miatt tett feljelentést Hadházy Ákos és Szél Bernadett, miután fegyveres biztonságiak...","id":"20190102_Az_ugyeszseg_meg_vizsgalja_buncselekmenye_a_kepviselok_kidobasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a043b9b-ebef-4cbb-bd95-8dfe15aa36a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b65b9f2-38c3-4f91-8737-41a054a48a93","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Az_ugyeszseg_meg_vizsgalja_buncselekmenye_a_kepviselok_kidobasa","timestamp":"2019. január. 02. 14:05","title":"Az ügyészség még vizsgálja, bűncselekmény-e a képviselők kidobása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0cb238-3346-4187-86cb-a90133ed7623","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjszaka jelentős hidegfront vonul át az országon.","shortLead":"Éjszaka jelentős hidegfront vonul át az országon.","id":"20190101_Keszuljon_sarkvideki_szel_hideg_jon_a_ho_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f0cb238-3346-4187-86cb-a90133ed7623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5393885-1d4e-4174-88d9-98215aad52bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190101_Keszuljon_sarkvideki_szel_hideg_jon_a_ho_elott","timestamp":"2019. január. 01. 16:45","title":"Készüljön: sarkvidéki szél, hideg jön a hó előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a0207d-e264-480e-8cf4-b32a8f247e0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hidegfront a szervezetünket is megterheli. ","shortLead":"A hidegfront a szervezetünket is megterheli. ","id":"20190102_Eros_hidegfront_vonul_at_havazhat_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a0207d-e264-480e-8cf4-b32a8f247e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62f751f-0a84-4f2d-bdcb-534a4961df81","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Eros_hidegfront_vonul_at_havazhat_is","timestamp":"2019. január. 02. 05:20","title":"Erős hidegfront vonul át, havazhat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649218d0-05a9-4fb3-9a83-be3fba89fbf2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túl szép volt a New Yorkba tartó repülőjegyek akciója ahhoz, hogy igaz legyen.","shortLead":"Túl szép volt a New Yorkba tartó repülőjegyek akciója ahhoz, hogy igaz legyen.","id":"20190102_Veletlenul_a_huszadara_araztak_le_repulojegyeket_mindenki_megtarthatja_amit_vett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=649218d0-05a9-4fb3-9a83-be3fba89fbf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15c129b-c91b-4945-aa7d-2dcf34a786a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_Veletlenul_a_huszadara_araztak_le_repulojegyeket_mindenki_megtarthatja_amit_vett","timestamp":"2019. január. 02. 15:02","title":"Véletlenül a huszadára áraztak le repülőjegyeket, mindenki megtarthatja, amit vett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623166da-e64f-4502-998d-46552c922610","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új-Zélandon 12 órával, Sydney-ben 10 órával van több, mint nálunk.","shortLead":"Új-Zélandon 12 órával, Sydney-ben 10 órával van több, mint nálunk.","id":"20181231_Ausztraliaban_es_UjZelandon_mar_ujev_van_nem_is_akarhogy_unneplik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=623166da-e64f-4502-998d-46552c922610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a778079-2cd3-463c-bc25-caba9294d5c7","keywords":null,"link":"/elet/20181231_Ausztraliaban_es_UjZelandon_mar_ujev_van_nem_is_akarhogy_unneplik","timestamp":"2018. december. 31. 15:49","title":"Ausztráliában és Új-Zélandon már rég újév van, nem is akárhogyan köszöntötték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da420bb6-b7ec-4610-b417-0dd1232bb2a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jó, nem a legjobb kép.","shortLead":"Jó, nem a legjobb kép.","id":"20190101_Az_uj_brazil_elnokkel_fotozkodott_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da420bb6-b7ec-4610-b417-0dd1232bb2a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520d9ac6-6a91-49e7-851b-954f8f8ad591","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Az_uj_brazil_elnokkel_fotozkodott_Orban_Viktor","timestamp":"2019. január. 01. 21:54","title":"Az új brazil elnökkel fotózkodott Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]