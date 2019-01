November elején derült ki, hogy a Facebook Messenger felhasználói olyan funkciót kapnak az okostelefonos alkalmazásba, ami aranyat érhet. A fejlesztők elkészítették az Unsend funkciót, amelynek lényege, hogy egy elküldött üzenetet bizonyos ideig (10 perc) törölhetünk úgy, hogy az ne csak a mi csevegésünkből tűnjön el, de a címzettéből is.

A Facebook egy héttel később már be is kapcsolta az újdonságot, igaz, azóta sem érheti el mindenki. A funkció Bolíviában, Kolumbiában, valamint két európai országban, Litvániában és Lengyelországban lett elérhető, de azt ígérték, más országokban is megjelenik majd az appokban. A fejlesztés kapcsán most egy reddit-felhasználó lett figyelmes egy újdonságra.

A saras112 nevű júzer egy androidos mobil kijelzőjéről készített pillanatképet, amin jól látszik, hogy a felhasználó az üzenet törlésekor választhat, hogy csak nála tűnjön el az üzenetváltás, vagy a többi résztvevőnél is. A felhasználó szerint egy A/B tesztről lehet szó, mert a másik mobilján nem jött elő ilyen opció.

© Reddit / saras112

A fenti kép azért is érdekes, mert nem az Unsend (vagyis a Visszavonás) szó szerepel rajta, ami arra engedhet következtetni, hogy ez nem a 10 perces időkorláthoz kötődő funkció. Hogy ez mikor válik majd elérhetővé, azt egyelőre nem tudni, egy másik, szintén régóta ígért újdonság azonban épp a napokban mutatkozott be az appban.

A fejlesztők még az októberi nagy frissítésnél jelentették be, hogy hamarosan sötét módban is lehet majd használni az üzenetküldő alklmazást. Mindez azért fontos, mert így nemcsak az akkumulátorunkat kímélheti az app, hanem a szemünket is.

© Twitter / wongmjane

A Dark Mode névre keresztelt újdonság eléréséhez a Beállításokban kell kutatkodni, majd megváltoztatni a színbeállításokat. Az új funkciót ugyanakkor egyelőre nem lehet mindenhol elérni, így érdemes időnként frissíteni egyet az appon.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.