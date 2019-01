Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7eff4925-6482-4253-a099-48d2d80d3c3f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Korábban még Nicolás Maduro feltétlen híve volt a bíró, most hirtelen rádöbbent, hogy a választások nem voltak szabadok, és hogy az elnök beavatkozik a bíróságok működésébe.","shortLead":"Korábban még Nicolás Maduro feltétlen híve volt a bíró, most hirtelen rádöbbent, hogy a választások nem voltak...","id":"20190107_Az_Egyesult_Allamokba_menekult_a_venezuelai_elnok_egykori_nagy_tamogatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7eff4925-6482-4253-a099-48d2d80d3c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5517363-bcc3-4131-a622-e4bd29566216","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Az_Egyesult_Allamokba_menekult_a_venezuelai_elnok_egykori_nagy_tamogatoja","timestamp":"2019. január. 07. 07:12","title":"Az Egyesült Államokba menekült a venezuelai elnök egykori nagy támogatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87551522-912c-4e04-9ece-db6022ae75ed","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Befejeződött a biztonsági szolgálatok dolgozóinak figyelmeztető sztrájkja hétfő délelőtt a két berlini nemzetközi repülőtéren (Schönefeld, Tegel), de egész nap késésekkel kell számolni.","shortLead":"Befejeződött a biztonsági szolgálatok dolgozóinak figyelmeztető sztrájkja hétfő délelőtt a két berlini nemzetközi...","id":"20190107_berlin_repuloter_tegel_schonefeld_sztrajk_repules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87551522-912c-4e04-9ece-db6022ae75ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a29be2-b25b-40fb-9a58-334454f324d7","keywords":null,"link":"/kkv/20190107_berlin_repuloter_tegel_schonefeld_sztrajk_repules","timestamp":"2019. január. 07. 10:53","title":"Berlin repterein véget ért a sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd0c5e1-899e-4af3-ab4d-fdd648c2fd5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négyszázezer forintot és titoktartási szerződést kér az MLSZ, hogy elárulja, mire költik a közpénzt.","shortLead":"Négyszázezer forintot és titoktartási szerződést kér az MLSZ, hogy elárulja, mire költik a közpénzt.","id":"20190107_Elarulja_az_MLSZ_mire_koltik_a_taopenzeket_csak_megirni_nem_szabad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdd0c5e1-899e-4af3-ab4d-fdd648c2fd5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69bc820-eaf7-42d3-b54f-e8bd4f1b9939","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Elarulja_az_MLSZ_mire_koltik_a_taopenzeket_csak_megirni_nem_szabad","timestamp":"2019. január. 07. 09:45","title":"Elárulja az MLSZ, mire költik a tao-pénzeket, csak megírni nem szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b63e02-a82c-49a6-b5c8-4c32627f449c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"20 eurós órabért akarnak a repülőterek dolgozói Berlinben, ahol hétfőn rövid munkabeszüntetést tartottak a szakszervezet felhívására. ","shortLead":"20 eurós órabért akarnak a repülőterek dolgozói Berlinben, ahol hétfőn rövid munkabeszüntetést tartottak...","id":"20190107_Vege_a_boseg_eveinek_hajthatatlan_a_nemet_penzugyminiszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55b63e02-a82c-49a6-b5c8-4c32627f449c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9527db9d-ac2b-4248-8bab-9df118bbfc95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Vege_a_boseg_eveinek_hajthatatlan_a_nemet_penzugyminiszter","timestamp":"2019. január. 07. 11:40","title":"Vége a bőség éveinek, hajthatatlan a német pénzügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6a37323-4eb9-4c33-b557-1a6737cfb0ea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ole Gunnar Solskjaer vezetőedzőként klubrekordot állított be a Manchester Unitednél azzal, hogy első öt mérkőzését megnyerte.","shortLead":"Ole Gunnar Solskjaer vezetőedzőként klubrekordot állított be a Manchester Unitednél azzal, hogy első öt mérkőzését...","id":"20190105_manchester_united_solskjaer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6a37323-4eb9-4c33-b557-1a6737cfb0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a62c3e6-a160-4d37-bc7a-5e95d80acfec","keywords":null,"link":"/sport/20190105_manchester_united_solskjaer","timestamp":"2019. január. 05. 16:25","title":"Solskjaer máris rekorder a Manchester Unitednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479c62ad-80cf-43a5-9fc8-96c70ba1fa8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többen meghaltak, sok a sérült.","shortLead":"Többen meghaltak, sok a sérült.","id":"20190106_Felborult_egy_turistakkal_teli_emeletes_busz_Thaifoldon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=479c62ad-80cf-43a5-9fc8-96c70ba1fa8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2888934b-60e8-4d57-aeb9-1482648fc7b4","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Felborult_egy_turistakkal_teli_emeletes_busz_Thaifoldon","timestamp":"2019. január. 06. 08:42","title":"Felborult egy turistákkal teli emeletes busz Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök sem tudta megmondani, mi lesz, ha elvetik az Európai Unióval kötött egyezményt.","shortLead":"A brit miniszterelnök sem tudta megmondani, mi lesz, ha elvetik az Európai Unióval kötött egyezményt.","id":"20190106_Januarban_szavaznak_a_Brexitrol_az_eredmeny_ketseges","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad8e8b5-8056-4de4-bdb2-2d0d9a5ba2f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190106_Januarban_szavaznak_a_Brexitrol_az_eredmeny_ketseges","timestamp":"2019. január. 06. 13:08","title":"Januárban szavaznak a Brexitről, az eredmény kétséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80353841-ee60-42ce-ba2d-0c553d6d72f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autós rögzítette éppen mi történik. ","shortLead":"Egy autós rögzítette éppen mi történik. ","id":"20190105_molaj_video_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80353841-ee60-42ce-ba2d-0c553d6d72f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c48d41-1b7a-4fce-93b4-a1774566a0a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190105_molaj_video_baleset","timestamp":"2019. január. 05. 16:46","title":"Épp a havat kotorták a síneknél, amikor jött a vonat Komáromnál - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]