Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8be15431-33a2-4b92-a360-cfe75fc8b78f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit kilépéssel kapcsolatban rengeteg a bizonytalanság, a közigazgatás mindenesetre befogadja a kérelmeket.","shortLead":"A brit kilépéssel kapcsolatban rengeteg a bizonytalanság, a közigazgatás mindenesetre befogadja a kérelmeket.","id":"20190121_Brexit_matol_regisztralhatnak_a_NagyBritanniaban_elo_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8be15431-33a2-4b92-a360-cfe75fc8b78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef09700-c99c-4037-89b2-e8adbb9f2604","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_Brexit_matol_regisztralhatnak_a_NagyBritanniaban_elo_magyarok","timestamp":"2019. január. 21. 13:40","title":"Brexit: mától regisztrálhatnak a Nagy-Britanniában élő magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1694c14a-7fca-4987-b3ec-b677aa55c5ba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Los Angeles Rams és a New England Patriots jutott a profi amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjébe, az 53. Super Bowlba.","shortLead":"A Los Angeles Rams és a New England Patriots jutott a profi amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjébe, az 53. Super...","id":"20190121_nfl_new_england_patriots_los_angeles_rams_super_bowl","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1694c14a-7fca-4987-b3ec-b677aa55c5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0fe9237-c81b-4972-9f08-0171a5d01975","keywords":null,"link":"/sport/20190121_nfl_new_england_patriots_los_angeles_rams_super_bowl","timestamp":"2019. január. 21. 15:07","title":"Hatalmas bírói tévedés és őrült negyedik negyed – így dőlt el a Super Bowl párosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e7c8d8-0938-45c5-99ad-62a1b1d1078b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cseh Katalint, a Momentum EP-listavezetőjét azért motozták meg állítása szerint, majd indítottak eljárást ellene, mert korábban egy üres réten meggyújtott egy füstszórót.","shortLead":"Cseh Katalint, a Momentum EP-listavezetőjét azért motozták meg állítása szerint, majd indítottak eljárást ellene, mert...","id":"20190120_Megmotoztak_es_eljarast_inditottak_a_Momentum_politikusa_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41e7c8d8-0938-45c5-99ad-62a1b1d1078b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7499a6-46cf-46b9-9831-d900b11a097f","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Megmotoztak_es_eljarast_inditottak_a_Momentum_politikusa_ellen","timestamp":"2019. január. 20. 14:00","title":"Megmotozták és eljárást indítottak a Momentum politikusa ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5","c_author":"Bodacz Péter","category":"kkv","description":"Óriási fejlesztéseket harangoztak be a budapesti repülőtéren – magyar szemmel nézve. A versenytársak még mindig nagyobb pályán fociznak.","shortLead":"Óriási fejlesztéseket harangoztak be a budapesti repülőtéren – magyar szemmel nézve. A versenytársak még mindig nagyobb...","id":"201903__budapest_airport__uj_terminal__eros_kozepmezony__ferihegyszigetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00fb280-c2aa-4c01-8250-80924362b257","keywords":null,"link":"/kkv/201903__budapest_airport__uj_terminal__eros_kozepmezony__ferihegyszigetek","timestamp":"2019. január. 20. 14:00","title":"Ferihegyi fejlesztések: közepesnek jó lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6039c2-e20a-4bef-9905-672b314a735f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából egy hónap múlva mutatja be a Samsung az új csúcstelefonjait. Nemcsak ezek, hanem az akkumulátoruk is különleges lesz, elsősorban az összehajtható modellé.","shortLead":"Nagyjából egy hónap múlva mutatja be a Samsung az új csúcstelefonjait. Nemcsak ezek, hanem az akkumulátoruk is...","id":"20190121_samsung_galaxy_s10_5g_es_galaxy_fold_akkumulatorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe6039c2-e20a-4bef-9905-672b314a735f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d026f0-499a-4038-9c7d-283f8c1242c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_samsung_galaxy_s10_5g_es_galaxy_fold_akkumulatorok","timestamp":"2019. január. 21. 18:03","title":"Jönnek az új csúcstelefonok: az akkumulátoroknál is odateszi magát a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe7b6bf-8686-44f3-b340-810522c5b4d4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A legfrissebb üzleti felmérés szerint a brit vállalati szektor vezetőinek több mint a háromnegyede kedvezőtlennek tartaná, ha a brit EU-tagság a kilépés (Brexit) feltételrendszeréről szóló megállapodás nélkül szűnne meg, és ennek elkerülésére sok cégvezető akár az újabb népszavazás kiírását is pártolná.","shortLead":"A legfrissebb üzleti felmérés szerint a brit vállalati szektor vezetőinek több mint a háromnegyede kedvezőtlennek...","id":"20190120_A_brit_vallalatvezetoknek_nagyon_nem_tetszene_a_megegyezes_nelkuli_Brexit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fe7b6bf-8686-44f3-b340-810522c5b4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d82c1b4-bc2f-4c2b-a8b7-260b0f0efa5a","keywords":null,"link":"/kkv/20190120_A_brit_vallalatvezetoknek_nagyon_nem_tetszene_a_megegyezes_nelkuli_Brexit","timestamp":"2019. január. 20. 15:32","title":"A brit vállalatvezetőknek nagyon nem tetszene a megegyezés nélküli Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f818e9ca-5f10-433f-a4da-d64223dac3ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kivitelező eleve drágábban vállalta el a munkát, most már 11 milliárdnál járunk.","shortLead":"A kivitelező eleve drágábban vállalta el a munkát, most már 11 milliárdnál járunk.","id":"20190122_Tovabb_dragult_a_Millenaris_parkositasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f818e9ca-5f10-433f-a4da-d64223dac3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc52ad3-b8d9-41d7-863a-7cb88a03dbdf","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Tovabb_dragult_a_Millenaris_parkositasa","timestamp":"2019. január. 22. 10:55","title":"Drágult a Millenáris parkosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae5b83df-9af1-498b-887f-6b145541f380","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A két legmagasabban rangsorolt magyar teniszező vegyes párosa jól nyitotta a melbourne-i tornát. Fucsovics egy kicsit izgult, de Babos lazasága rá is átragadt.","shortLead":"A két legmagasabban rangsorolt magyar teniszező vegyes párosa jól nyitotta a melbourne-i tornát. Fucsovics egy kicsit...","id":"20190121_babos_timea_fucsovics_marton_tenisz_vegyesparos_ausztral_nyilt_teniszbajnoksag_melbourne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae5b83df-9af1-498b-887f-6b145541f380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b8a96e-efa8-4aa2-902c-3a60a85b0b1e","keywords":null,"link":"/sport/20190121_babos_timea_fucsovics_marton_tenisz_vegyesparos_ausztral_nyilt_teniszbajnoksag_melbourne","timestamp":"2019. január. 21. 17:23","title":"Tornagyőzelemre készül együtt Babos és Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]