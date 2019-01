Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c81b2251-5488-49c9-b606-abcc3e1cfe57","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizenkét embert lelőttek az elmúlt egy hétben a zimbabwei rendőrök és katonák, legalább hatszáz tüntetőt fogva tartanak.","shortLead":"Tizenkét embert lelőttek az elmúlt egy hétben a zimbabwei rendőrök és katonák, legalább hatszáz tüntetőt fogva tartanak.","id":"20190121_Ez_csak_izelito_volt_abbol_ami_ezutan_jon__uzente_a_zimbabwei_elnok_miutan_a_tuntetok_koze_lottek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c81b2251-5488-49c9-b606-abcc3e1cfe57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224d8f45-c10d-46df-b961-b312081ed6a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190121_Ez_csak_izelito_volt_abbol_ami_ezutan_jon__uzente_a_zimbabwei_elnok_miutan_a_tuntetok_koze_lottek","timestamp":"2019. január. 21. 08:49","title":"Ez csak ízelítő volt abból, ami ezután jön – üzente a zimbabwei elnök, miután a tüntetők közé lőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7610cbcf-1548-4d77-8c51-d8b9aff8dd88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rémisztő jelenségre van magyarázat. Érdemes megnéznie mindenkinek, akinek autója van, különösen a dízeleseknek.","shortLead":"A rémisztő jelenségre van magyarázat. Érdemes megnéznie mindenkinek, akinek autója van, különösen a dízeleseknek.","id":"20190121_mazda_motor_ongyulladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7610cbcf-1548-4d77-8c51-d8b9aff8dd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f27b5e-a2b8-4d47-aa27-1fff0a3e4077","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_mazda_motor_ongyulladas","timestamp":"2019. január. 21. 15:07","title":"Videó: hatalmas füsttel lett „öngyilkos” egy Mazda motorja a Soroksári úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen tiltanák a kémkedéssel vádolt Huawei eszközeinek használatát. Németországban most azon gondolkoznak, hogy az Egyesült Államok és Ausztrália után az 5G-s fejlesztésekben is ellehetetlenítenék a kínai céget.","shortLead":"Egyre többen tiltanák a kémkedéssel vádolt Huawei eszközeinek használatát. Németországban most azon gondolkoznak...","id":"20190122_nemetorszag_huawei_5g_halozatfejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7727289-0192-4256-95e4-2d8657d65bcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_nemetorszag_huawei_5g_halozatfejlesztes","timestamp":"2019. január. 22. 10:03","title":"Bekeményítenének a németek, hogy a Huawei kénytelen legyen kivonulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a70f0c6-670a-4fe5-a8b7-f5ee60751b78","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mindkét jármű kiégett, az áldozatokat csak DNS-ük alapján lehet azonosítani.","shortLead":"Mindkét jármű kiégett, az áldozatokat csak DNS-ük alapján lehet azonosítani.","id":"20190122_Busz_es_tartalykocsi_utkozott_Pakisztanban_legkevesebb_27_ember_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a70f0c6-670a-4fe5-a8b7-f5ee60751b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6046b226-086e-426e-babc-3b1e578d7111","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_Busz_es_tartalykocsi_utkozott_Pakisztanban_legkevesebb_27_ember_meghalt","timestamp":"2019. január. 22. 08:11","title":"Busz és tartálykocsi ütközött Pakisztánban, legkevesebb 27 ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5","c_author":"Bodacz Péter","category":"kkv","description":"Óriási fejlesztéseket harangoztak be a budapesti repülőtéren – magyar szemmel nézve. A versenytársak még mindig nagyobb pályán fociznak.","shortLead":"Óriási fejlesztéseket harangoztak be a budapesti repülőtéren – magyar szemmel nézve. A versenytársak még mindig nagyobb...","id":"201903__budapest_airport__uj_terminal__eros_kozepmezony__ferihegyszigetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00fb280-c2aa-4c01-8250-80924362b257","keywords":null,"link":"/kkv/201903__budapest_airport__uj_terminal__eros_kozepmezony__ferihegyszigetek","timestamp":"2019. január. 20. 14:00","title":"Ferihegyi fejlesztések: közepesnek jó lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eee5991-ea7b-4047-b028-a8cee58edae2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr vélhetően nagyon siethetett valahova, ha a zebrához érve előzésbe kezdett, és nem sokat foglalkozott az ott várakozó gyalogossal.","shortLead":"A sofőr vélhetően nagyon siethetett valahova, ha a zebrához érve előzésbe kezdett, és nem sokat foglalkozott az ott...","id":"20190122_a_nap_videoja_a_pomazi_bmws_akit_nem_hagyon_hatott_meg_a_zebranal_allo_gyalogos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8eee5991-ea7b-4047-b028-a8cee58edae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21642747-0658-4dfd-8326-75686172eed1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190122_a_nap_videoja_a_pomazi_bmws_akit_nem_hagyon_hatott_meg_a_zebranal_allo_gyalogos","timestamp":"2019. január. 22. 06:41","title":"A nap videója: A pomázi BMW-s, akit nem nagyon hatott meg a zebránál álló gyalogos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Japán válogatottja végzett az utolsó, 24. helyen a német-dán közös rendezésű férfi kézilabda-világbajnokságon, miután vasárnap három góllal kikapott Angola csapatától.","shortLead":"Japán válogatottja végzett az utolsó, 24. helyen a német-dán közös rendezésű férfi kézilabda-világbajnokságon, miután...","id":"20190120_Ferfi_kezilabda_Japanbol_mar_biztos_nem_lesz_vilagbajnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8fdd98-d9ec-4851-a985-f7fa565c260f","keywords":null,"link":"/sport/20190120_Ferfi_kezilabda_Japanbol_mar_biztos_nem_lesz_vilagbajnok","timestamp":"2019. január. 20. 15:36","title":"Kézilabda vb: az utolsó helyezett már megvan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kettészakad az ország, ha ránézünk az álláskeresők térképére, annyira rossz a helyzet északkeleten.","shortLead":"Kettészakad az ország, ha ránézünk az álláskeresők térképére, annyira rossz a helyzet északkeleten.","id":"20190122_66_ezer_munkanelkuli_tobb_mint_egy_eve_nem_talalt_allast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019017f1-5585-4744-ba6b-c45956a186e8","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_66_ezer_munkanelkuli_tobb_mint_egy_eve_nem_talalt_allast","timestamp":"2019. január. 22. 06:13","title":"66 ezer munkanélküli több mint egy éve nem talált állást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]