Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Mfor.hu utánanézett, pontosan mi igaz a kormány által kommunikált béremelésből. ","shortLead":"Az Mfor.hu utánanézett, pontosan mi igaz a kormány által kommunikált béremelésből. ","id":"20190124_Nem_a_dolgozok_a_kormany_a_legnagyobb_nyertese_a_minimalber_emelesenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d494d93-409f-4a47-b712-1c735072f47c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Nem_a_dolgozok_a_kormany_a_legnagyobb_nyertese_a_minimalber_emelesenek","timestamp":"2019. január. 24. 07:17","title":"Nem a dolgozók, a kormány a legnagyobb nyertese a minimálbér emelésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bee34ad-93ec-4168-a8e5-f89ba05a4a3a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új sisak műanyagból készül majd, és lényegesen könnyebb lesz az eddigi fémsisakoknál. ","shortLead":"Az új sisak műanyagból készül majd, és lényegesen könnyebb lesz az eddigi fémsisakoknál. ","id":"20190122_Nyomtatni_gfogjak_a_svajci_gardistak_sisakjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bee34ad-93ec-4168-a8e5-f89ba05a4a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf0ceba-8888-4212-a46e-1bfdc5ae0644","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_Nyomtatni_gfogjak_a_svajci_gardistak_sisakjat","timestamp":"2019. január. 22. 20:10","title":"Nyomtatni fogják a svájci gárdisták sisakját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8ea7fb-4dba-40c1-aa1a-5309aa89932d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Erős évet zárt az építőanyag-ipar tavaly, gyártóinak forgalma az előző évit is meghaladva, jellemzően 20 százalékkal nőtt. Az építőanyagok 2-10 százalékkal drágultak, az idén pedig 5-10 százalékkal tovább nőnek.\r

","shortLead":"Erős évet zárt az építőanyag-ipar tavaly, gyártóinak forgalma az előző évit is meghaladva, jellemzően 20 százalékkal...","id":"20190124_epitoanyag_epitoipar_dragulas_forgalomnovekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa8ea7fb-4dba-40c1-aa1a-5309aa89932d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e1d9ff-da14-4ffe-aaef-4623c72e0cfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_epitoanyag_epitoipar_dragulas_forgalomnovekedes","timestamp":"2019. január. 24. 05:43","title":"Még tovább drágulnak az építőanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az utóbbi években több olyan idős-fiatal tűnt fel a politika táján, akikben sokan a Megváltót látták, vagy legalábbis ígéretet, generációk véleményének megformálóját. Most Nagy Blankán a sor, vele készülnek az interjúk, ő tartja izgalomban a közvéleményt. Megnéztük, mi lett az elődeivel, és arra jutottunk: hacsak nem a Fidesznek kedves irányba tűnt ki valaki, egyenesen retorziókkal kellett szembenéznie.\r

\r

","shortLead":"Az utóbbi években több olyan idős-fiatal tűnt fel a politika táján, akikben sokan a Megváltót látták, vagy legalábbis...","id":"20190123_Iskolavaltas_mellozottseg_fideszes_karrier__mi_var_Nagy_Blankara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e88da9-d115-453e-b742-08bd7e175c22","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Iskolavaltas_mellozottseg_fideszes_karrier__mi_var_Nagy_Blankara","timestamp":"2019. január. 23. 14:05","title":"Összeomlás, mellőzöttség, fideszes karrier? Mi vár Nagy Blankára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4dcb6d-3476-4e7c-a387-d8b069fabe09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a jelek szerint nemcsak a hajlítható kijelzőben gondolkodik, egy másfajta készülékről is készült terv. Ötletnek mindenképpen érdekes.","shortLead":"A Samsung a jelek szerint nemcsak a hajlítható kijelzőben gondolkodik, egy másfajta készülékről is készült terv...","id":"20190123_samsung_magneses_kijelzo_hajlithato_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f4dcb6d-3476-4e7c-a387-d8b069fabe09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ad4c63-2889-4b1e-ad9f-6b9f7a50daab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_samsung_magneses_kijelzo_hajlithato_okostelefon","timestamp":"2019. január. 23. 19:03","title":"Ez érdekes: mágneses okostelefont tervezett a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a hamis híreket közlő oldalak és csoportok egész hálózatának felkutatására a Facebook. A cél, hogy gyökérénél fogva szüntessék meg a problémát, a lelőtt oldalaknak pedig nehezebb legyen feltámadniuk.","shortLead":"A jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a hamis híreket közlő oldalak és csoportok egész hálózatának felkutatására...","id":"20190124_facebook_csoportok_oldalak_valotlansag_hamis_hir_alhir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4436962f-aa2d-459f-9ca7-8b9fd5d21cbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_facebook_csoportok_oldalak_valotlansag_hamis_hir_alhir","timestamp":"2019. január. 24. 11:33","title":"Retteghetnek a hamis híreket terjesztő oldalak és csoportok, szigorít a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd3b80e-0e82-4711-af0c-ccbb343618f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letétbe megkapta két Kossuth-díjas magyar festő alkotását Hoppál Péter, amivel maga a fideszes országgyűlési képviselő dicsekedett lelkesen a Facebookon. A sajátos műgyűjtési módszerrel megszerzett festményeket a Janus Pannonius Múzeum helyezte el a kormánypárti politikusnál, hogy \"felékesítse\" a tárgyalóját. ","shortLead":"Letétbe megkapta két Kossuth-díjas magyar festő alkotását Hoppál Péter, amivel maga a fideszes országgyűlési képviselő...","id":"20190122_Letetbe_adtak_mualkotasokat_a_pecsi_fideszes_irodajaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acd3b80e-0e82-4711-af0c-ccbb343618f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c390425-f5c4-41d2-800f-0fa1b67f879c","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Letetbe_adtak_mualkotasokat_a_pecsi_fideszes_irodajaba","timestamp":"2019. január. 23. 06:00","title":"A pécsi múzeum \"letétbe\" adott festményeket a fideszes képviselő irodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116f51d8-bb6e-4bb8-ac22-75a650cdfa83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IBM-hez köthető időjárásügyi vállalat azt ígéri, új előrejelző rendszere képes a jelenleginél sokkal részletesebb prognózist is készíteni. Ehhez viszont a zsebünkben lapuló készülékekre lenne szükségük.","shortLead":"Az IBM-hez köthető időjárásügyi vállalat azt ígéri, új előrejelző rendszere képes a jelenleginél sokkal részletesebb...","id":"20190123_ibm_the_weather_company_idojaras_elorejelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=116f51d8-bb6e-4bb8-ac22-75a650cdfa83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d9b8f4-3019-495c-bb8b-573cd26d81eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_ibm_the_weather_company_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2019. január. 23. 13:03","title":"Tűpontos időjárás-előrejelzések jöhetnek, de ehhez kénytelenek belenyúlni a zsebünkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]