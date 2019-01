Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bee1f8d-d905-46aa-a8f5-4f3f47f49390","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dolgozhatnak, tanulhatnak az eddig táborokban élő migránsok.","shortLead":"Dolgozhatnak, tanulhatnak az eddig táborokban élő migránsok.","id":"20190118_Egymillio_menekultet_legalizalt_Etiopia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bee1f8d-d905-46aa-a8f5-4f3f47f49390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e8d672-bf7c-4e53-92b2-3fd1034a4d93","keywords":null,"link":"/vilag/20190118_Egymillio_menekultet_legalizalt_Etiopia","timestamp":"2019. január. 18. 07:59","title":"Egymillió menekültet legalizált Etiópia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31bac0a-9b8e-44bb-830e-ad819d966398","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ferihegyen is lesz drónfelderítő rendszer.","shortLead":"Ferihegyen is lesz drónfelderítő rendszer.","id":"20190118_A_hazai_legiforgalmat_is_egyre_jobban_zavarjak_a_dronok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a31bac0a-9b8e-44bb-830e-ad819d966398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eac0e14-563e-47ed-8e5a-424ca0c87703","keywords":null,"link":"/tudomany/20190118_A_hazai_legiforgalmat_is_egyre_jobban_zavarjak_a_dronok","timestamp":"2019. január. 18. 10:47","title":"A hazai légi forgalmat is egyre jobban zavarják a drónok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állami reklámköltések piactorzító hatása miatt fordult panasszal az Európai Bizottsághoz Jávor Benedek, a Párbeszéd EP-képviselője. A korábbi, közmédiáról szóló beadványa 2 éve a Bizottság előtt van, reméli, hogy ebben az ügyben gyorsabban lépnek.","shortLead":"Az állami reklámköltések piactorzító hatása miatt fordult panasszal az Európai Bizottsághoz Jávor Benedek, a Párbeszéd...","id":"20190117_mediazombi_javor_benedek_europai_bizottsag_allami_reklamkoltes_media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a6d387-f349-4bc2-9cdd-ac791d7581b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_mediazombi_javor_benedek_europai_bizottsag_allami_reklamkoltes_media","timestamp":"2019. január. 17. 12:48","title":"\"Médiazombik fenntartása a cél\" - Jávor Benedek panaszt tett az Európai Bizottságnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524bb95c-a25c-4409-955a-329e76487dcb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"12 százalékkal többen támogatják az EU-tagságot, mint ahányan még most is örülnek a Brexitnek.","shortLead":"12 százalékkal többen támogatják az EU-tagságot, mint ahányan még most is örülnek a Brexitnek.","id":"20190117_Soha_nem_volt_ennyire_nepszeru_a_briteknel_az_EUban_maradas_otlete_a_Brexit_ota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=524bb95c-a25c-4409-955a-329e76487dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482daf35-376b-4634-bcb9-2d2a8c348011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_Soha_nem_volt_ennyire_nepszeru_a_briteknel_az_EUban_maradas_otlete_a_Brexit_ota","timestamp":"2019. január. 17. 18:39","title":"Soha nem volt ennyire népszerű a briteknél az EU-ban maradás ötlete a Brexit-népszavazás óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c400044f-6542-41e4-ab6a-ab8a470afb90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB szerint nem jól hasonlították össze a G7 újságírói a magyar béreket az európaiakkal, de az újságírók kitartanak az álláspontjuk mellett. ","shortLead":"Az MNB szerint nem jól hasonlították össze a G7 újságírói a magyar béreket az európaiakkal, de az újságírók kitartanak...","id":"20190118_Egy_cikkben_probalja_cafolni_az_MNB_a_G7_elemzeset_a_magyar_fizetesek_helyzeterol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c400044f-6542-41e4-ab6a-ab8a470afb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e2b629-692a-487c-b862-67d29d381ccc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190118_Egy_cikkben_probalja_cafolni_az_MNB_a_G7_elemzeset_a_magyar_fizetesek_helyzeterol","timestamp":"2019. január. 18. 15:21","title":"Egy cikkben próbálja cáfolni az MNB a G7 elemzését a magyar fizetések helyzetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b10b76-52b2-4adb-b971-07eed7f016e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sztrájkszabályoknak megfelelően előkészítették a munkabeszüntetést, ezért ha a kormány nem tesz eleget a követeléseiknek, sztrájkolni fognak a közszolgálati dolgozók.","shortLead":"A sztrájkszabályoknak megfelelően előkészítették a munkabeszüntetést, ezért ha a kormány nem tesz eleget...","id":"20190117_marcius_14_kozszolgati_dolgozok_sztrajk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9b10b76-52b2-4adb-b971-07eed7f016e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e9991f-5e23-4492-83e0-e535735534c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_marcius_14_kozszolgati_dolgozok_sztrajk","timestamp":"2019. január. 17. 11:15","title":"Március 14-én jöhet a közszolgálati dolgozók sztrájkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f0d540-8921-4ae9-bf44-76c3ee1e4a42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvételen látható közlekedési kihágásért komoly pénzbírságot kaphatott volna a sofőr, ha van a közelben egy rendőr.","shortLead":"A felvételen látható közlekedési kihágásért komoly pénzbírságot kaphatott volna a sofőr, ha van a közelben egy rendőr.","id":"20190118_a_nap_videoja_akcioban_a_jovobe_lato_gyori_autos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82f0d540-8921-4ae9-bf44-76c3ee1e4a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e9dfe8-98da-459f-a8eb-17bdf922a3b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190118_a_nap_videoja_akcioban_a_jovobe_lato_gyori_autos","timestamp":"2019. január. 18. 06:41","title":"A nap videója: akcióban a \"jövőbe látó\" győri autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689ca600-67a8-40e5-95b5-68bba6761e2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helyiek takarítják fel a mocskot, amit a kukások maguk után hagynak. Az FKF elnézést kért a történtekért.","shortLead":"A helyiek takarítják fel a mocskot, amit a kukások maguk után hagynak. Az FKF elnézést kért a történtekért.","id":"20190117_Buzos_le_folyik_a_kukasautokbol_a_II_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=689ca600-67a8-40e5-95b5-68bba6761e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25da9b31-2323-4d66-b4a4-3923b7571fdb","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Buzos_le_folyik_a_kukasautokbol_a_II_keruletben","timestamp":"2019. január. 17. 18:12","title":"Bűzös lé folyik a kukásautókból a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]